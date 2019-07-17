Ликвидация ООО: мифы, страхи и реальность

Публикаций на тему ликвидации написано не мало, а мне бы хотелось рассмотреть этот вопрос с практической точки зрения и самое важное, выделить критерии выбора способа ликвидации ООО, исходя из наработанного опыта.

Казалось бы, вопрос достаточно ясный, но тем не менее, даже на просторах Регфорума встречаются еще запросы на давно забытую реорганизацию. Многие юридические фирмы подходят к вопросу упрощенно, не учитывая специфики фирмы, предлагают тот вариант, который проще в исполнении или приносит больше прибыли. Итог такой «ликвидации» — доначисления, проверки, субсидиарная ответственность и т.д. Как известно, переделывать что-то гораздо сложнее и дороже, нежели сразу подойти к вопросу грамотно.

«Как ликвидировать ООО?» — задают предприниматели вопрос юристам и далеко не всегда получают квалифицированный ответ.

Еще несколько лет назад основной массе фирм предлагали смену или реорганизацию присоединением или слиянием. Особо безалаберные товарищи просто бросали ненужную компанию без серьезных последствий для своей репутации. Можно было, не углубляясь в подробности, принести документы и деньги и через несколько недель/месяцев избавится от фирмы. Владельцы фирм привыкли к такой схеме и до сих пор не все перестроились. За несколько последних лет, ситуация в корне изменилась.

Смена участников/директора грозит уголовным преследованием, а реорганизация полностью заблокирована ИФНС. Бросить компанию тоже не получится, так как это приведет к дисквалификации участников и директора на 3 года, а сменить регион — это почти подвиг, причем за космические суммы.

Как же грамотно ликвидировать ООО?

Работающие способы ликвидации, разберем вкратце каждый из этих способов:

Добровольная (официальная) ликвидация

Отличный способ избавится от фирмы, но вызывает много опасений у предпринимателей, многие уверенны, что проверяют всех поголовно, а нарушения в учете можно найти у подавляющего числа организаций. На консультации по ликвидации, в начале разговора, многие сразу отметают этот вариант, считая его очень рискованным. А на практике, небольшие организаций с оборотом ~ 20-30 млн. (Москва, Санкт-Петербург и некоторые крупные города РФ), не имеющие долгов в бюджет и передконтрагентами, со сданной отчетностью, вполне могут закрываться таким способом, риски мизерны. Также, этот вариант отлично подходит фирмам «нулевкам» со сданной отчетностью. На практике такие фирмы не проверяют, только, если вы не поссорились лично с начальником инспекции). Проверка ликвидируемой компании — это право, а не обязанность налоговой инспекции при добровольной ликвидации, регламентируется ст. 89 НК РФ. Основная задача при назначения ВНП (выездная налоговая проверка) — наполнение бюджета. Если у фирмы отсутствуют ресурсы в достаточном объеме, взыскать будет очень сложно, следовательно, назначение ВНП — нецелесообразно.

Если обороты серьезные, есть контролируемая ликвидация, в которой можно максимально снизить риск ВНП, этот вариант для активных фирм, в которых вероятность проверки достаточно велика.

Конечно, этот способ несколько сложнее, чем просто смена, но и результат мы получаем качественный и надежный. Перефразируя, знакомую всем, фразу: «исключил фирму из ЕГРЮЛ — спи спокойно».

Смена участников и директора («альтернативная ликвидация»)

Считать эту процедуру ликвидацией нельзя, даже с «натяжкой». Но тем не менее этот способ достаточно популярен и на мой взгляд имеет право на жизнь при грамотном применении. Уточнение: имеем ввиду смену на нерезидентов (офшор), желательно не массовых.

Помним о статье 173.1 и 173.2 УК РФ, при принятии решения о выборе этого способа, останавливаться на «страшилках» не буду, об этом написана масса статьей. На практике привлечение по этой статье, без достаточных оснований и сопутствующих обстоятельств, нецелесообразно.

В каких случаях применим: «нулёвки», компании с небольшими оборотами, а также компании с небольшими проблемами, когда добровольная ликвидация не применима — несданная отчетность, недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, небольшие задолженности. Еще раз уточняю, важный критерий, по которому мы можем сделать выбор в пользу этого способа — небольшие обороты у фирмы. Здесь можно вспомнить анекдот: «Почему неуловимый Джо так неуловим? А потому, что его никто не ищет». Фактически, такие компании фискальные органы мало интересуют и заниматься розыском и расследованием никто не будет.

Почему этот способ категорически нельзя применять у компаний ведущих активную предпринимательскую деятельность, с серьезными оборотами? Потому, что это ни от чего не спасет, все то, что вы наработали до смены, т.е. «проведения альтернативной ликвидации» останется на вас, а вопросы у ИФНС вызвать может и спровоцировать проверку.

Отличный способ для небольших фирм с недостоверностью в ЕГРЮЛ в отношении юридического адреса. После проведения смены участников и директора, фирма продолжает ждать своей очереди на исключение из ЕГРЮЛ, но под дисквалификацию уже попадает новый директор — нерезидент. То есть мы вывели участников и директора, обезопасили их от дисквалификации, а фирму в ближайшем будущем исключат из ЕГРЮЛ.

Банкротство

Законный способ ликвидации ООО с долгами. До сих пор окутан мифами и вызывает опасения у предпринимателей. Пугают сроки, сложность процедуры, возможная субсидиарная ответственность, а некоторым, банкротство видится неким «постыдным действием». А на практике, это достаточно распространенная процедура. Активно работает на западе.

Многие известные личности, например: Дональд Трамп, Майк Тайсон, Ким Бейсингер объявляли себя в разное время банкротами, а впоследствии это не помешало им заниматься бизнесом. Ежегодно растет количество процедур банкротства и в России.

Да, процедура трудоемкая, но как правило, при вовремя начатой процедуре, когда еще все не зашло в тупик, участие заказчика минимально. Занимается банкротством юридическая фирма, совместно с бухгалтером предприятия. Что касается субсидиарной ответственности при наличии долгов, то банкротство — это единственный способ ее избежать.

Хороший выбор для компаний с серьезными оборотами, без долгов. Открывая процедуру банкротства, мы исключаем возможность ВНП. А действуя «окольными путями» (смена региона, смена участников и директора) мы привлекаем к себе внимание и увеличиваем вероятность назначения ВНП.

Почему нельзя бросать фирму?

Начиная с 2018 года ИФНС массово вносит сведения о недостоверности в ЕГРЮЛ, такое право налоговому органу дает ФЗ от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее-ФЗ№ 129), а через 6 месяцев, после внесения такой записи, вправе исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ за недостоверность сведений при условии, что компанией не принято мер для устранения этой записи.

Такое исключение таит в себе опасность — исполнительный орган Общества и участники дисквалифицируются на 3 года, с момента исключения фирмы из ЕГРЮЛ.

Подытожим

Надеюсь, я смогла разъяснить основные моменты в вопросе ликвидации ООО, на которые необходимо опираться, делая выбор в пользу одного. Ликвидировать фирму одним из предложенных способов можно, но делать это необходимо взвешенно и грамотно. Если фирма небольшая, то в первую очередь рассматриваем добровольную ликвидацию либо смену, в зависимости от сопутствующих обстоятельств.

Если организация активная, с серьезными оборотами, то экономить не стоит. Ликвидация через смену может иметь серьезные последствия в виде субсидиарной ответственности действующих лиц компании, административного и уголовного преследования. Выбирайте продуманную, контролируемую добровольную ликвидацию или банкротство.

Для фирм с долгами, только банкротство. Это единственный способ, позволяющий максимально обезопасить исполнительный орган и участников, избежать ВНП и сохранить активы.

Считаю, что все 3 способа на сегодняшний день вполне жизнеспособны, важно грамотно их применять. Не рационально предлагать банкротство фирме, у которой 200 — 300 тыс. долгов потому что сама процедура будет сильно дороже.

Не осмотрительно предлагать стандартную процедуру добровольной ликвидации ООО, у которого нет долгов, но обороты от 70 млн и есть значительные активы.

А компании с мизерными оборотами и недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ, гораздо проще и дешевле провести смену на нерезидентов.

В завершении, не ликвидируйтесь бездумно, как говорят доктора «соберите анамнез» и принимайте решение учитывая всю картину. «Недообследованная» фирма, получит неверный диагноз и соответственно выбор лечения, что повлечет за собой увеличение сроков и стоимости.