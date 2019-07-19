Детский вычет в 1С: частые вопросы

Напомним, кому положен детский вычет, сохранятся ли право на вычет после увольнения, и как все это оформить в «1С:Зарплата и управление персоналом 8».

Кому положен вычет

Вычет на детей предоставляется работнику на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет (ст. 218 НК РФ).

Работодатель предоставляет детские вычеты на основании письменного заявления работника и документов, подтверждающих право на такие вычеты. Однако перечень необходимых документов НК РФ не установлен и потому работодатель может руководствоваться письмами и разъяснениями контролирующих органов: Письма Минфина РФ от 17.04.2014 № 03-04-05/17784, от 18.09.2013 № 03-04-05/38670, от 22.05.2013 № 03-04-06/18179, от 22.08.2012 № 03-04-05/8-991, письмо УФНС от 26.12.2017 N 20-15/227433@.

При предоставлении детского вычета работодатель должен учитывать, что стандартный вычет предоставляется с начала года вне зависимости от того, в каком месяце работник предоставил заявление и подтверждающие документы.

Регистрация и отражение детских вычетов в «1С»

После получения заявления и необходимых документов бухгалтеру нужно внести данные в учетную программу. Для регистрации и отражения детского вычета в «1С:Зарплата и управление персоналом 8» необходимо зайти в карточку сотрудника и ввести заявление на вычет («Кадры» — «Сотрудники» — ссылка "Налог на доходы«— ссылка «Ввести новое заявление на стандартные вычеты»).

Для вновь принятых сотрудников бухгалтеру также важно учесть доходы, полученные в предыдущих местах работы, чтобы верно определить возможность предоставления физлицу стандартных налоговых вычетов. При расчете НДФЛ в программе также производится проверка возможности применения стандартных налоговых вычетов с учетом ограничения совокупного дохода. Для реализации этой нормы законодательства в программе имеется возможность зарегистрировать доходы сотрудника, полученные на предыдущих местах работы согласно представленной справке 2-НДФЛ. Для того чтобы ввести сведения о доходах с предыдущего места работы необходимо нажать на ссылку "Налог на доходы",которая открывается в форме справочника "Сотрудники«и пройти по ссылке «Доходы с предыдущего места работы» (рис. 2). При записи введенные сведения заносятся в регистр сведений «Доходы с предыдущего места работы (НДФЛ)».

Начисление зарплаты за месяц и расчет НДФЛ производятся с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов» (раздел «Зарплата» — «Начисления зарплаты и взносов»). На закладке НДФЛ можно видеть в каком размере и у какого сотрудника применились вычеты.

Сумма фактически примененных стандартных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц при проведении документа «Начисление зарплаты и взносов» заносится в регистр накопления «Предоставленные стандартные и социальные налоговые вычеты (НДФЛ)».

В случае если по какой-либо причине работодателю необходимо отменить право на предоставление вычетов, это может быть, например, если сотрудник заявил о том, что будет получать вычеты в другой организации (как внешний совместитель), то в программе необходимо оформить документ «Отмена стандартных вычетов НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы» — "Заявления на вычеты«или «Кадры» — «Сотрудники» — «Налог на доходы» — ссылка «Прекратить предоставление всех стандартных вычетов»). Этот документ прекращает действие сразу всех стандартных налоговых вычетов физического лица в конкретной организации.

Право на вычеты после увольнения сотрудника

Также в программе есть нюанс, который касается предоставления вычетов. Речь идет о документе «Увольнение». После увольнения сотрудник может получить доход в этой же организации, например, ему начислена премия или ситуация, когда он может быть заново принят в текущем году или на следующий день. Если стандартные вычеты не нужно прекращать (по умолчанию право на них автоматически прекращается), то в документе «Увольнение» на закладке «Дополнительно» установите флажок «Применять право на вычеты к доходам, выплачиваемым после увольнения». Таким образом право на применение детского вычета даже после увольнения будет сохранено за сотрудником.

Если же флажок "Применять право на вычеты к доходам«будет снят, то, когда, например, сотрудник будет приниматься на работу на следующий день после увольнения, то при попытке бухгалтера ввести новое заявление на вычеты, программа предложит его установить. Необходимо зайти в документ «Увольнение», установить флажок и записать документ. После этого можно провести заявление на вычеты.

В программе есть несколько отчетов, позволяющих проверить бухгалтеру размер и месяц, в котором применены вычеты. Например, отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» или отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».

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