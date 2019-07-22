Как оформлять путевые листы по новым правилам

С 1 марта 2019 г. порядок заполнения путевых листов претерпел ряд изменений. Но некоторые организации игнорируют новые правила заполнения путевых листов и продолжают оформлять их по-старому. За это налоговые органы могут исключить расходы компании на ГСМ, доначислить налог на прибыль и отказать в вычете НДС.

Сроки оформления путевых листов

С 1 марта 2019 г. Минтранс РФ внес поправки ( приказ от 21.12.2018 № 467 ), согласно которым путевой лист уже нельзя выписывать больше, чем на месяц. Их теперь нужно делать перед каждым рейсом, если он продлится дольше рабочего дня или смены. Однако все еще разрешается оформлять один путевой лист, если в рамках одной рабочей смены водитель успевает выполнить несколько рейсов.

Оформлять путевые листы продолжительностью более одного дня можно только тогда, когда водителя отправляют в многодневный рейс. Такой рейс может продлиться даже дольше месяца.

Как было: ранее путевые листы разрешали оформлять на любой срок в рамках месяца. Хотя и раньше Минтранс РФ рекомендовал выписывать их на каждый рейс.

Отметки о медосмотре

В путевой лист обязательно вносятся данные о предрейсовом и послерейсовом медицинских осмотрах водителя. Врач фиксирует дату и время его проведения, а также свои фамилию и инициалы. Каждая такая отметка заверяется подписью врача. Согласно новым правилам дополнять вышеперечисленное еще и специальной печатью больше не нужно. Однако этого требует Порядок проведения медосмотров ( от 15.12.2014 № 835н ), утвержденный Минздравом, поэтому безопаснее будет все же ее ставить.

Как было: помимо требования заверять данные о медосмотре не только подписью, но и штампом, врач должен был вписывать свои имя и отчество полностью. Сокращение до инициалов не было разрешено.

Показания одометра

Теперь километры пробега нельзя визировать только штампом уполномоченного работника. С 1 марта допускается только один вариант — подпись сотрудника с фамилией и инициалами. В перечне обязательных реквизитов теперь нет и показаний одометра по окончании рейса. Однако в Порядке заполнения (от 18.09.2008 № 152) все еще есть оговорка о том, что показания снимаются дважды. Поэтому будет надежнее фиксировать и показания одометра по возвращении машины на парковку.

Как было: допускали два способа заверить показания одометра: штамп или подпись сотрудника. Теперь подпись стала обязательна. Также одними из обязательных реквизитов были наряду с показаниями одометра на момент выезда машины со стоянки, были и показания к моменту возвращения. Хотя сейчас они уже не относятся к обязательным реквизитам, но их по-прежнему стоит вносить.

Ответственность за нарушения

При выявлении несоответствий в путевых листках организация рискует столкнуться с санкциями не только со стороны налоговой инспекции, ведь правильность их оформления в настоящее время контролируется сразу несколькими ведомствами. В таблице 1 представлены размеры штрафов за разного рода нарушения:

Таблица 1. Штрафы за недочеты в путевых листах

В чем недочет Кто вправе оштрафовать Размер штрафа на компанию на гендиректора на водителя Нет отметки о предрейсовом или послерейсовом медосмотре Роструд (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ) От 110 000 до 130 000 руб. От 15 000 до 25 000 руб. — ГИБДД (ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ) 30 000 руб. 5000 руб. 3000 руб.* Росздравнадзор (ст. 11.32 КоАП РФ) От 30 000 до 50 000 руб. От 2000 до 3000 руб. От 1000 до 1500 руб. Ространснадзор (ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ) 30 000 руб. 5000 руб. 3000 руб.* Нет отметки о контроле технического состояния автомобиля ГИБДД (ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ) 30 000 руб. 5000 руб. 3000 руб.* Ространснадзор (ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ) 30 000 руб. 5000 руб. 3000 руб.* Путевой лист не подтверждает факт использования автомобиля Налоговая инспекция (п. 1 ст. 122 НК РФ) 20% от доначисленной суммы налога на прибыль — —

Как упростить ведение путевых листов

Для упрощения процесса создания и ведения путевых листов есть специальные программы. Они позволяют использовать готовые формы путевых листов, которые будут сами обновляться, учитывая изменения законодательства. Также эти системы интегрируются с программой «1С», в которой непосредственно ведется учет, поэтому не понадобится переносить данные вручную. Среди таких решений «Респект: учет путевых листов и ГСМ» и «Победасофт». Кроме того автоматизация учета путевых листов предусмотрена в «коробочных» решениях «1С:Управление автотранспортом 8» версий Стандарт и ПРОФ, а также в отраслевой конфигурации «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 8».

Что проверить еще

Даже составив путевой лист, опираясь на вышеперечисленные изменения в реквизитах документа, не стоит исключать риска, что инспекторы могут найти серьезные недочеты и попросту признать его недействительным. Обезопасить себя можно, проверив другие ключевые реквизиты, которые, как правило, проверяются налоговиками очень тщательно.

К таким реквизитам относятся маршруты поездок. Для налоговой путевой лист является документом, подтверждающим, что машина используется именно в служебных целях. Поэтому, хотя сведения о пунктах назначения и не входят в перечень обязательных реквизитов, налоговики настаивают на том, что в путевом листе нужно фиксировать подробный маршрут поездки. Важно указывать конкретные пункты назначения и быть готовым пояснять цели поездки в случае необходимости.

Обязательно нужно обратить внимание и на даты в путевом листе, поскольку с текущими поправками путевой лист выписывается на каждую отдельную смену. Для организации надежнее будет фиксировать не только дату составления, но также и срок действия. Это особенно важно, когда речь идет о многодневных рейсах или круглосуточной работе сотрудника. Также не стоит забывать сверять эти даты с другими первичными документами. Например, с накладными и датами отгрузки в них. Если инспекторами будет выявлено несоответствие, то это может привести к более детальной проверке.

Также стоит принять во внимание данные о покупке и расходе топлива. По мнению налоговиков, эти данные являются прямым основанием для подтверждения расходов на ГСМ. Поэтому важно проверить, чтобы были указаны остатки на начало и конец смены, количество купленного и израсходованного в течение дня топлива. Еще более наглядным расчет сделает указание пробега автомобиля за день. А данные о движении топлива стоит подкреплять чеками АЗС.

С 2017 г. отметка о техосмотре тоже стала одним из обязательных реквизитов. Она проставляется перед началом каждого рейса. Ее должен вносить специально уполномоченный сотрудник либо сторонняя организации, имеющая соответствующую специализацию. Без данной отметки водитель не имеет права отправляться в рейс.

Поскольку путевой лист является первичным документом, без подписи он недействителен. Но кто именно должен визировать путевой лист? На текущий момент нет однозначного ответа на этот вопрос, однако судебная практика показывает, что наиболее безопасно заверять путевые листы подписями водителя и бухгалтера.