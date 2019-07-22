Клерк.Ру

ЦБ выпустил учебник по финансовой грамотности. Там куча ошибок

За новый учебник по финансовой грамотности Центробанк получил «двойку». 

Центробанк с Министерством просвещения выпустили для школьников сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». Однако в учебнике обнаружилось большое количество ошибок.

Первыми на множество опечаток, неверных формулировок и искажения общепризнанных норм обратили внимание педагоги-предметники Москвы, а также Ульяновской, Кемеровской и Новгородской областей, где проходила апробация пилотного проекта сборника.

Журналисты интернет-издания «Медуза» сообщили о ляпах в пресс-службу Банка России. На портале «Финансовая культура» спешно опубликовали исправленную версию, однако предупредить посетителей сайта о том, что им необходимо скачать именно новую версию сборника, почему-то не удосужились...

Ляп № 1

В одной из задач сказано, что в одной из древнейших стран жители рассчитывались ячменем. Самой мелкой «разменной единицей» являлся шекель — 180 ячменных зерен (около 11 граммов).

Школьникам предлагалось посчитать количество зерен в 4 шекелях и количество граммов в 3, в 10 и в 15 шекелях.

Вместе с тем шекель действительно на Ближнем Востоке был мерой веса, равной 180 ячменных зерен. Но столько ячменных зерен не может весить больше 9 граммов. А 11 граммов весила одна из разновидностей монеты шекель, которая была связана со 180 зернами лишь этимологически.

Ляп № 2

В другом задании утверждается, что во времена царя Ивана Грозного за 3 копейки можно было купить крестьянскую избу. Предлагается посчитать, сколько изб можно было купить за 36 копеек и сколько копеек должно остаться.

Однако, учитывая, что после покупки 12 изб от 36 копеек ничего не останется, можно предположить, что в текст вкралась опечатка и изначально речь шла о 38 копейках.

Ляп № 3

Еще в одной задаче школьникам предлагалось посчитать, насколько повысился доход семьи, если отец получил премию 25 тыс. руб., а мать получила премию на 3 тыс. руб. больше. Авторы пособия утверждали, что правильный ответ — 28 тыс. руб.

После обращения журналистов в Центробанк его исправили на 53 тыс. руб., но, возможно, лишним было второе слово «премия».

Кстати, во всех задачах сборника существует односторонний разрыв в зарплатах, согласно которому отец всегда зарабатывает больше матери.

Ляп № 4

Вызывает массу вопросов и еще одна задача о семейном бюджете.

Так, в задании указано, что общая сумма месячных расходов семьи составляет 109 тыс. руб. И это при том, что в итоговой таблице указано 114 тыс. Кроме итого, также непонятно, откуда в таблице взялся остаток в 21 тыс. 185 руб. — сумма, существенно превышающая реально сэкономленные 5 тыс.

Ляп № 5

При решении другой задачи в методическом пособии для учителей и в самом задачнике указаны разные данные о зарплате родителей, на основании которой предлагается посчитать пенсии дедушки и бабушки. При этом пенсия бабушки и дедушки остается неизменной.

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Кроме того, журналисты обращают внимание на то, что составители сборника частенько путают месяцы и недели, не указывают важную разницу между простыми и сложными процентами в микрофинансовых организациях, а также используют неверное определение мошенничества, считая мошенником всякого, кто продает товар по цене выше магазинной, хотя мошенником человека может признать лишь суд.

Да, позиция «продал дороже, значит, преступник» нередко используется в уголовных делах против предпринимателей. Наиболее ярким примером можно считать дело «Кировлеса», в ходе которого политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова признали виновными в хищении за сделки по перепродаже продукции кировского предприятия.

Вместе с тем Европейский суд по правам человека постановил, что действия подсудимых нельзя отличить от обычной посреднической деятельности.

В последнее время финансовой грамотности населения, а тем более — подрастающего поколения, уделяется много внимания. Естественно, необходимы и учебники, и пособия.

Вот только будем ли мы грамотнее после таких досадных ошибок?

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