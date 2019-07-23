Пять причин, по которым в России не платят налоги

Принято считать, что люди не хотят платить налоги государству из-за своей жадности и безответственности. Однако, если разобраться, истинные причины лежат гораздо глубже. А для того, чтобы исправить ситуацию и увеличить собираемость налогов, чиновникам следует научиться понимать первопричины уклонения и грамотно работать с мотивацией людей. Ну и, разумеется, для достижения этой цели начать следует с работы над собой. Итак, вот пять ключевых причин, препятствующих собираемости налогов.
1. Неэффективное использование бюджетаОплата налогов — это коллективный договор общества с правительством, на основании которого граждане делятся с чиновниками частью своих доходов в обмен на то, что чиновники оказывают коллективные услуги своим гражданам. Это юридическая защита гражданских прав и экономических интересов граждан, обеспечение всесторонней безопасности каждого гражданина, создание качественной инфраструктуры для комфортной жизни, соблюдение утвержденной на всенародном референдуме Конституции и других законов страны, оказание качественных медицинских и социальных услуг, а также независимое регулирование единых правил развития бизнеса. Простыми словами — это обеспечение достойной и качественной жизни каждого гражданина своей страны.
Но когда собираемые налоги тратятся чиновниками неразумно, без соблюдения истинных интересов реальных граждан, а иногда даже наоборот — с ущемлением их интересов и гражданских прав, то у каждого здравомыслящего человека возникает вопрос: почему я должен еще и платить за столь низкое качество госуслуг? И пока представители власти не научатся относиться к своей работе более ответственно, как к сервису, призванному служить гражданам своей страны, уровень качества которого должен соответствовать уровню собираемых налогов и акцизов, эта причина будет являться объективным препятствием собираемости налогов. Ведь это ненормально, когда чиновники и топ-менеджеры госкомпаний закупают кровати и унитазы с позолотой, в то время когда мы через SMS собираем деньги на лечение больных детей.
Таким образом, руководству страны важно понять, что главное не сумма собираемых налогов, а рациональность и эффективность их использования. И это действительно крайне важно.
2. Непрозрачность бюджетных расходовЭта причина, в свою очередь, является следствием первой. Чем больше бюджетных расходов и расходов госкомпаний скрывается от контроля населения — тем ниже уровень доверия экономически грамотных людей к своему правительству. Правительство демотивирует общество, когда вместо того, чтобы увеличить прозрачность государственных расходов и повысить экономическую грамотность граждан, неаргументированно прикрывается требованиями мифической безопасности и еще больше скрывает расходы. А общество делает шаг к деградации, когда министр образования заявляет, что «стране больше не требуется так много людей с высшим образованием».
3. Сложность системы налогообложенияМногоступенчатая система налогообложения, предусматривающая сборы денег с граждан и бизнеса за каждое их действие, а иногда даже бездействие, особенно сильно демотивирует людей, обладающих предпринимательским мышлением. А ведь именно эти люди способствуют экономическому развитию страны. Сначала мы должны сами позаботиться о том, где и как заработать деньги себе на жизнь, потратив много своего времени и сил. Государство, к сожалению, давно не способно помочь в этом своим гражданам, кроме тех, кто входит в узкий круг близких чиновников. Когда же людям удалось найти работу и заработать деньги, они платят свой первый налог от суммы всего полученного дохода. Но это только начало...
Каждая наша покупка включает НДС или акциз, по сути, дублирующий налог с продаж, который продавец включает в стоимость товара и, разумеется, вынужден перекладывать на конечного потребителя. Далее следует налог на имущество. Покупая автомашину или недвижимость, мы не только платим налог на приобретаемое имущество в момент покупки, но и ежегодно выплачиваем налог в пользу государства, тем самым многократно увеличивая стоимость использования этого имущества. И это не считая оплаты услуг ЖКХ и ремонтов, которые тоже оплачиваются дополнительно.Аналогичная система налогообложения у бизнеса. Ну а система «исключений» для избранных компаний и лиц, близких к членам правительства, вместо жесткого соблюдения единого подхода создает предпосылки развития коррупции «на ровном месте». Мы часто с самых высоких трибун кричим о недопустимости использования системы двойных стандартов, но вся наша экономика и даже право построены именно на этом.
Кроме того, наши чиновники уже несколько десятилетий продолжают с умными лицами обосновывать необходимость такой сложной системы налогообложения и бухгалтерского учета, вместо того, чтобы инициировать переход на современный и понятный тип налогообложения и учета, построенный на простом принципе «карманов». Это общее международное понимание входящего и исходящего денежных потоков. В этом случае вы платите налог или от оборота, или от разницы между суммами поступлений и расходов (того, что вы положили себе в карман, и того, что из него потратили).
4. Отсутствие стратегии развития страныВсе мы знаем, что рыба ищет, где глубже, а человек или бизнес — где лучше. Все страны, добившиеся успеха на мировом рынке, создавали условия особой привлекательности для бизнесов, способствующих развитию этих стран. У каждой страны должна быть своя уникальная стратегия развития. Целеполагание и фокусировка — это основа основ любого дела. Невозможно двигаться куда-либо, не имея единого согласованного вектора развития. Иначе все движутся в разных направлениях, буквально раздирая экономику на части.
По мере того, как государство формирует свое видение будущего — прозрачную и понятную для каждого гражданина цель, показывающую перспективы развития страны, формируется стратегия. Стратегия — это путь достижения согласованной цели. Причем цели, принимаемой всеми гражданами, что очень важно.В рамках разработки стратегии развития формируется такая система налогообложения, которая будет наиболее привлекательной для представителей того сектора экономики, на который государство решило делать ставку. Именно это, в сочетании со стабильностью государственных гарантий, и позволяет привлечь в страну лучшие умы и инвестиции, способствующие успешной реализации разработанной стратегии, и как следствие — достижению глобальной цели развития государства.
5. Безнаказанность и коррупцияЗдесь все очень кратко и просто. В свете последних политических заявлений давайте признаемся хотя бы сами себе, что многие из нас думают так: «Зачем платить налоги, если время от времени правительство проводит налоговые амнистии, тем самым давая понять гражданам, что своевременно налоги платят только глупцы и люди со слабыми нервами?». Своевременно платить налоги стараются те, кто мотивирован страхом наказания за несоблюдение закона. Именно для них (нас) и был придуман популистский лозунг: «Заплати налоги и спи спокойно». Таким образом, мелкие должники с крепкими нервами предпочитают просто скрываться от надзорных органов — от амнистии до амнистии. А крупные неплательщики знают, что всегда можно откупиться, заплатив часть задолженности.
Резюмируя, очень хочется верить, что эту статью прочтет хоть кто-то из федеральных чиновников или депутатов, еще не растерявших способность мыслить самостоятельно и понимающих простую истину: либо ты начинаешь менять систему, либо она начнет менять тебя. Причем система меняет боящихся ее людей далеко не в лучшую сторону...Ведь системно исправив всего пять перечисленных выше препятствий, мы можем вместе построить более совершенное общество, жизнью в котором сможет гордиться каждый из нас. И если в нашей жизни есть два события, на которые мы не в силах повлиять — наше рождение и уход из этого мира, то в промежутке между этими двумя событиями было бы здорово создать что-то полезное для общества — то, чем мы будем гордиться, а не стыдиться своих поступков или бездействия.
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