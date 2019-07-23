Пять причин, по которым в России не платят налоги

Принято считать, что люди не хотят платить налоги государству из-за своей жадности и безответственности. Однако, если разобраться, истинные причины лежат гораздо глубже. А для того, чтобы исправить ситуацию и увеличить собираемость налогов, чиновникам следует научиться понимать первопричины уклонения и грамотно работать с мотивацией людей. Ну и, разумеется, для достижения этой цели начать следует с работы над собой. Итак, вот пять ключевых причин, препятствующих собираемости налогов.

1. Неэффективное использование бюджета

Оплата налогов — это коллективный договор общества с правительством, на основании которого граждане делятся с чиновниками частью своих доходов в обмен на то, что чиновники оказывают коллективные услуги своим гражданам. Это юридическая защита гражданских прав и экономических интересов граждан, обеспечение всесторонней безопасности каждого гражданина, создание качественной инфраструктуры для комфортной жизни, соблюдение утвержденной на всенародном референдуме Конституции и других законов страны, оказание качественных медицинских и социальных услуг, а также независимое регулирование единых правил развития бизнеса. Простыми словами — это обеспечение достойной и качественной жизни каждого гражданина своей страны.

Но когда собираемые налоги тратятся чиновниками неразумно, без соблюдения истинных интересов реальных граждан, а иногда даже наоборот — с ущемлением их интересов и гражданских прав, то у каждого здравомыслящего человека возникает вопрос: почему я должен еще и платить за столь низкое качество госуслуг? И пока представители власти не научатся относиться к своей работе более ответственно, как к сервису, призванному служить гражданам своей страны, уровень качества которого должен соответствовать уровню собираемых налогов и акцизов, эта причина будет являться объективным препятствием собираемости налогов. Ведь это ненормально, когда чиновники и топ-менеджеры госкомпаний закупают кровати и унитазы с позолотой, в то время когда мы через SMS собираем деньги на лечение больных детей.

Таким образом, руководству страны важно понять, что главное не сумма собираемых налогов, а рациональность и эффективность их использования. И это действительно крайне важно.

2. Непрозрачность бюджетных расходов

Эта причина, в свою очередь, является следствием первой. Чем больше бюджетных расходов и расходов госкомпаний скрывается от контроля населения — тем ниже уровень доверия экономически грамотных людей к своему правительству. Правительство демотивирует общество, когда вместо того, чтобы увеличить прозрачность государственных расходов и повысить экономическую грамотность граждан, неаргументированно прикрывается требованиями мифической безопасности и еще больше скрывает расходы. А общество делает шаг к деградации, когда министр образования заявляет, что «стране больше не требуется так много людей с высшим образованием».

3. Сложность системы налогообложения

Многоступенчатая система налогообложения, предусматривающая сборы денег с граждан и бизнеса за каждое их действие, а иногда даже бездействие, особенно сильно демотивирует людей, обладающих предпринимательским мышлением. А ведь именно эти люди способствуют экономическому развитию страны. Сначала мы должны сами позаботиться о том, где и как заработать деньги себе на жизнь, потратив много своего времени и сил. Государство, к сожалению, давно не способно помочь в этом своим гражданам, кроме тех, кто входит в узкий круг близких чиновников. Когда же людям удалось найти работу и заработать деньги, они платят свой первый налог от суммы всего полученного дохода. Но это только начало...

Каждая наша покупка включает НДС или акциз, по сути, дублирующий налог с продаж, который продавец включает в стоимость товара и, разумеется, вынужден перекладывать на конечного потребителя. Далее следует налог на имущество. Покупая автомашину или недвижимость, мы не только платим налог на приобретаемое имущество в момент покупки, но и ежегодно выплачиваем налог в пользу государства, тем самым многократно увеличивая стоимость использования этого имущества. И это не считая оплаты услуг ЖКХ и ремонтов, которые тоже оплачиваются дополнительно.

Аналогичная система налогообложения у бизнеса. Ну а система «исключений» для избранных компаний и лиц, близких к членам правительства, вместо жесткого соблюдения единого подхода создает предпосылки развития коррупции «на ровном месте». Мы часто с самых высоких трибун кричим о недопустимости использования системы двойных стандартов, но вся наша экономика и даже право построены именно на этом.

Кроме того, наши чиновники уже несколько десятилетий продолжают с умными лицами обосновывать необходимость такой сложной системы налогообложения и бухгалтерского учета, вместо того, чтобы инициировать переход на современный и понятный тип налогообложения и учета, построенный на простом принципе «карманов». Это общее международное понимание входящего и исходящего денежных потоков. В этом случае вы платите налог или от оборота, или от разницы между суммами поступлений и расходов (того, что вы положили себе в карман, и того, что из него потратили).

4. Отсутствие стратегии развития страны

Все мы знаем, что рыба ищет, где глубже, а человек или бизнес — где лучше. Все страны, добившиеся успеха на мировом рынке, создавали условия особой привлекательности для бизнесов, способствующих развитию этих стран. У каждой страны должна быть своя уникальная стратегия развития. Целеполагание и фокусировка — это основа основ любого дела. Невозможно двигаться куда-либо, не имея единого согласованного вектора развития. Иначе все движутся в разных направлениях, буквально раздирая экономику на части.

По мере того, как государство формирует свое видение будущего — прозрачную и понятную для каждого гражданина цель, показывающую перспективы развития страны, формируется стратегия. Стратегия — это путь достижения согласованной цели. Причем цели, принимаемой всеми гражданами, что очень важно.

В рамках разработки стратегии развития формируется такая система налогообложения, которая будет наиболее привлекательной для представителей того сектора экономики, на который государство решило делать ставку. Именно это, в сочетании со стабильностью государственных гарантий, и позволяет привлечь в страну лучшие умы и инвестиции, способствующие успешной реализации разработанной стратегии, и как следствие — достижению глобальной цели развития государства.

5. Безнаказанность и коррупция

Здесь все очень кратко и просто. В свете последних политических заявлений давайте признаемся хотя бы сами себе, что многие из нас думают так: «Зачем платить налоги, если время от времени правительство проводит налоговые амнистии, тем самым давая понять гражданам, что своевременно налоги платят только глупцы и люди со слабыми нервами?». Своевременно платить налоги стараются те, кто мотивирован страхом наказания за несоблюдение закона. Именно для них (нас) и был придуман популистский лозунг: «Заплати налоги и спи спокойно». Таким образом, мелкие должники с крепкими нервами предпочитают просто скрываться от надзорных органов — от амнистии до амнистии. А крупные неплательщики знают, что всегда можно откупиться, заплатив часть задолженности.

Резюмируя, очень хочется верить, что эту статью прочтет хоть кто-то из федеральных чиновников или депутатов, еще не растерявших способность мыслить самостоятельно и понимающих простую истину: либо ты начинаешь менять систему, либо она начнет менять тебя. Причем система меняет боящихся ее людей далеко не в лучшую сторону...

Ведь системно исправив всего пять перечисленных выше препятствий, мы можем вместе построить более совершенное общество, жизнью в котором сможет гордиться каждый из нас. И если в нашей жизни есть два события, на которые мы не в силах повлиять — наше рождение и уход из этого мира, то в промежутке между этими двумя событиями было бы здорово создать что-то полезное для общества — то, чем мы будем гордиться, а не стыдиться своих поступков или бездействия.