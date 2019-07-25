Налоговая торгуется: миф или реальность?

Неужели у налоговой простоплан, в котором четко указано количество проверок, и ваша организация попадет туда автоматически? Или человеческий фактор в выборе организации все-таки присутствует?

Через долгий опыт прохождения проверок точно заметила одно: ваше присутствие и постоянный контакт с налоговым органом, его информирование по любому запросу своевременно и полно, точно снижает риск попадания в список проверяемых.

Это первый факт. Что еще избавляет от пристального внимания налоговиков к вашему бизнесу:

Сданная вовремя отчетность, с присутствием самостоятельных корректировок, а не по требованию налоговой; проведение постоянных сверок на конец отчетного квартала по всем видам налогово в разрезе по КБК, своевременные ответы на запросы, даже в письменном виде любым незначительным текстом, отсутствие задолженностей, штрафов, пеней, отсутствие нежелательных контрагентов в цепочке ваших сделок в программе налогового органа, информирование, пояснительные записки в случае вашей ошибки.

Я часто слышу от специалистов налоговой, поскольку общаюсь с ними ежедневно, следующие фразы.

— «А почему вы не позвонили и не уточнили, что нам от вас нужно?».

— «Наберите начальнику отдела и объясните ситуацию, возможно, он аннулирует Акт и отзовет штраф».

— «Мы вам отправили письмо с просьбой уточнить реквизиты поступивших к нам платежей, а вы не отреагировали».

— «Закажите сверку, а потом наберите вот этому специалисту, его контакт...»

— «Вы звоните по получению акта? Нет, приходить вам не нужно, просто подтвердите документально, что штраф по просрочке отчета возник не по вашей вине».

И многое, многое другое. Получается, что иногда своим молчанием, отсутствием грамотного и специалиста в бухгалтерии, сами провоцируем внимание налоговиков к себе. Создаем дополнительную работу по проверкам и требованиям.

В последствии возникают налоговые риски, которые ни один бизнес видеть у себя не хочет. Получается, что контакт с налоговой однозначно дает положительный результат для репутации вашей организации. Как часто контактировать с ней, решать, конечно, вам.

Правда ли что с присутствием человеческого фактора в налоговых органах повышается риск коррупционных действий? И желание договориться переходит в денежный эквивалент?

Отвечу однозначно, в большинстве случаев, — нет. Инспектор может лишь помочь, указать на разрывы и при личной встрече по вашей инициативе или в ходе допроса, пояснить вам реальную картину ваших сделок. Причины возникновения проверок по вашей организации, контрагентов. Какого характера вопросы возникли в ходе проверки. И посоветовать, что с этим делать.

Однако встречаются случаи, когда налоговики в открытую предлагают доплатить НДС до определённой суммы, дабы им закрыть план по восстановлению его в бюджет. Избегайте такого рода предложений или соберите доказательную базу по этому предложению и смело отправляйте в УФНС, прокуратуруи другие контролирующие органы. Далее это уже не ваш процесс. У нас был и такой опыт, к сожалению.