Материальная ответственность работника: справочник кадровика

Сочетание каких факторов приводит к материальной ответственности? Какую вину признают неосторожной? Как все оформить?

Под материальной ответственностью работника понимается обязанность работника возместить прямой действительный ущерб, причиненный его действиями работодателю. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат (ч. 1 ст. 238 ТК РФ).

Для привлечения работника к материальной ответственности требуется, чтобы:

между работником и работодателем на момент совершения работником действий, повлекших причинение ущерба работодателю, существовали трудовые отношения;

имело место событие правонарушения, т.е. были совершены действия (бездействие), повлекшие причинение ущерба;

имелась совокупность факторов, позволяющих привлечь работника к материальной ответственности.

Совокупность факторов, необходимых для наступления материальной ответственности, определены Письмом Роструда от 19.10.2006 № 174606-1. Таковыми являются:

прямой действительный ущерб,

противоправное поведение работника,

причинная связь, вина работника.

Разберем каждый фактор в отдельности.

Прямой действительный ущерб — это уничтожение имущества работодателя или ухудшение его состояния, а также необходимость осуществить затраты на ремонт либо произвести дополнительные расходы на приобретение имущества либо на возмещение причиненного работником ущерба третьим лицам (например: недостача или порча материалов и ценностей, расходы на ремонт оборудования, штрафные санкции, уплаченные работодателем и т.п.).

При этом ошибочным является мнение работодателя, что, если по причине недобросовестного исполнения работником своих обязанностей, работодателем были нарушены договорные обязательства перед контрагентом и контрагентом начислена неустойка за нарушение обязательства, такая неустойка может быть взыскана впоследствии с работника. Как контролирующие органы, так и суды придерживаются противоположной точки зрения, согласно которой негативные последствия договоренности двух юридических лиц о применении штрафных санкций за нарушение обязательств не могут быть отнесены на работника, т.е. на лицо, не являющееся стороной такого договора.

Также не может считаться прямым действительным ущербом административный штраф, уплаченный работодателем в связи с совершением административного правонарушения в сфере труда.

Противоправное поведение работника — неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей (ненадлежащий учет материальных ценностей, непринятие мер к сохранности имущества, использование имущества работодателя в личных целях). Выражаться противоправное поведение может как в действии (совершение действий, противоречащих обязанностям, либо исполнение обязанностей способом, недопустимым для данного вида работ), так и в бездействии (неосуществление обязательных действий (например, материально ответственное лицо не осуществляет контроль за сохранностью вверенных ему ценностей, не препятствует хищению или уничтожению вверенного ему имущества работодателя).

Причинная связь между поведением работника и его последствиями в виде имущественного ущерба для организации должна быть установлена как достоверная и подтвержденная документально. В тех случаях, когда достоверно проследить причинно-следственную связь не представляется возможным, работодатель не может привлекать работника к материальной ответственности.

Форма вины работника в совершении действий (бездействия), приведших к ущербу у работодателя играет немаловажную роль в определении размера ущерба.

В случае умышленного причинения вреда имуществу работодателя, ущерб возмещается в любом случае в полном объеме.

Если же форма вины была неосторожной, то полная материальная ответственность наступает только в случаях, установленных трудовым законодательством:

когда на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;

недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;

умышленного причинения ущерба;

причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда;

причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом;

разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Здесь стоит сказать о том, что выделают два вида материально ответственности:

частичная: за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено законом (ст. 241 ТК РФ);

полная: материальная ответственность, при которой работник возмещает причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

Порядок взыскания материального ущерба

При взыскании с работника материального ущерба работодателем должна быть соблюдена следующая последовательность действий:

Проведение инвентаризации имущества в организации и выявление утраченного или поврежденного имущество (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н); Назначение служебного расследования, создание комиссии по служебному расследованию, в состав которой могут быть при необходимости включены и сторонние специалисты, установление причины утраты или повреждения имущества (ч. 1 ст. 247 ТК РФ); Истребование с работника письменных объяснений причин возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения необходимо составить соответствующий акт (ч. 2 ст. 247 ТК РФ); Определение размера ущерба исходя из фактических потерь по рыночным ценам на день возникновения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухучета (с учетом износа) (ч. 1 ст. 246 ТК РФ); Если ущерб причинен несколькими работниками, необходимо определить степень вины и размер ответственности каждого работника.

В ходе проведения проверки, а также после ее окончания работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их (ч. 3 ст. 247 ТК РФ).

Ущерб, причиненный работником третьим лицам, включает в себя все суммы, которые выплачены работодателем третьим лицам в счет возмещения ущерба. При этом работник может нести ответственность лишь в пределах этих сумм и при условии наличия причинно-следственной связи между его виновными действиями (бездействием) и причинением ущерба третьим лицам (пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю»).

Ущерб, причиненный работодателю, может быть взыскан как в судебном, так и в досудебном порядке.

Если ущерб не превышает среднего месячного заработка работника, взыскание производится на основании распоряжения работодателя без обращения в суд.

Распоряжение должно быть подготовлено не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба (ч. 1 ст. 248 ТК РФ).

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке (ч. 4 ст. 248 ТК РФ).

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. Работодатель может обратиться в суд, даже если работник уволился, не возместив ущерба (ч. 3 ст. 232, ч. 2 ст. 248 ТК РФ).

Для взыскания ущерба работодатель может обратиться с исковым заявлением к работнику в районный суд. В данном случае применяется сокращенный срок исковой давности — год со дня обнаружения работодателем причиненного ущерба. При наличии соглашения о добровольном возмещении причиненного материального ущерба, по которому работник прекратил платежи, годичный срок для обращения в суд исчисляется с момента, когда работник должен был внести очередной платеж, но не сделал этого (ч. 3 ст. 392 ТК РФ; пункты 3, 12Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.12.2018).

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю (ч. 6 ст. 248 ТК РФ).

Указанные выше условия привлечения к материальной ответственности по своему содержанию не являются абсолютными. Так, статья 249 ТК РФ устанавливает, что, несмотря на противоправное поведение работника, материальная ответственность исключается, если работник действовал при наличии одного из обстоятельств (или совокупности обстоятельств):

необходимая оборона;

крайняя необходимость;

действие непреодолимой силы;

необеспечение работодателем условий для сохранности имущества (неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику, может служить основанием для отказа в удовлетворении требований работодателя, если это явилось причиной возникновения ущерба);

нормальный хозяйственный риск. Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 раскрывается указанное понятие так: действия работника, соответствующие современным знаниям и опыту, когда поставленная цель не могла быть достигнута иначе, работник надлежащим образом выполнил возложенные на него должностные обязанности, проявил определенную степень заботливости и осмотрительности, принял меры для предотвращения ущерба, и объектом риска являлись материальные ценности, а не жизнь и здоровье людей;

причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.

По общему правилу, для установления полной материальной ответственности с работниками необходимо заключать письменные договоры о полной материальной ответственности, поэтому в следующем номере разберем порядок заключения таких договоров.