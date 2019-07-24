Изменились штрафы по ККТ и гособоронзаказу

В КоАП РФ внесены изменения.

Что произошло?

Президент России подписал Федеральный закон от 03.07.2019 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и приостановлении действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

В чем суть документа?

Приостановлено действие некоторых положений КоАП РФ в отношении применения ККТ.

Кроме того, установлена административная ответственность за нарушения при госзакупках по гособоронзаказу.

Зачем потребовались такие поправки?

Выделение отдельной нормы, предусматривающей ответственность за нарушения при гособоронзаказе (ч. 4.1 ст. 7.32 КоАП РФ) обосновывается повышенной общественной опасностью правонарушений в данной сфере, объективная сторона которых выражается в нарушении порядка изменения условий государственного контракта по государственному оборонному заказу. Вводимая норма позволит усилить контроль за реализацией государственных контрактов, а также обеспечить повышение исполнительской дисциплины в сфере гособоронзаказа.

Кроме того, ко второму чтению в Госдуме были оперативно подготовлены поправки в части ответственности за нарушения по ККТ.

Какие положения КоАП РФ в отношении применения ККТ приостановлены?

Речь идёт о частях 2 — 4 и 6 ст. 14.5 КоАП РФ в отношении применения ККТ. Перечисленными нормами предусмотрена ответственность за неприменение контрольно-кассовой техники, либо использование ККТ, которая не соответствует установленным требованиям или не зарегистрирована, а также за невыдачу (ненаправление) покупателю (клиенту) кассового чека или БСО.

Штрафы за перечисленные нарушения временно не будут применяться.

Кого коснётся это приостановление?

Освобождение действует не для всех, а только в отношении применения онлайн-кассы при расчётах:

водителями и кондукторами при продаже билетов (талонов) на проезд в общественном транспорте;

за услуги в сфере ЖКХ (включая услуги ресурсоснабжающих организаций).

На какой срок введено освобождение от ответственности?

Действие отдельных положений статьи 14.5 КоАП РФ в отношении применения ККТ приостановлено до 1 июля 2020 года.

Какие штрафы установлены за нарушение порядка применения ККТ?

Штрафы могут наложить за следующие правонарушения:

неприменение ККТ;

применение ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, или применение ККТ с нарушением порядка регистрации, перерегистрации и применения;

непредставление информации и документов по запросам налоговых органов (представление с нарушением установленных сроков);

ненаправление (невыдача) покупателю (клиенту) кассового чека.

К примеру, штраф за неприменение ККТ (работу без кассового аппарата) составляет:

для должностных лиц (ИП) — в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчёта без применения ККТ, но не менее 10 тыс. рублей;

для организации — в размере от 3/4 до одного размера суммы расчёта без применения ККТ, но не менее 30 тыс. рублей.

Повторное нарушение наказывается строже.

Как изменилась ответственность за нарушения при гособоронзаказе?

Усилена административная ответственность должностных лиц за размещение гособоронзаказа у единственного поставщика в случае, когда Закон о контрактной системе требует провести конкурс или аукцион. Размер штрафа вырос с 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Также подняли штраф за изменение условий госконтракта по гособоронзаказу, в т. ч. за увеличение цены, в нарушение закона. Санкция для должностных лиц — 50 тыс. рублей (ранее — 20 тыс.), а для организаций — 500 тыс. (вместо 200).

Также предусмотрена административная ответственность за указанные действия, если они повлекли дополнительные расходы соответствующих бюджетов или уменьшение количества поставляемых товаров, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения госнужд.

Когда Закон № 171-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 14 июля 2019 года.