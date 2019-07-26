Как в 1С вести учет рабочего времени сотрудников

Расскажем, как настроить учет рабочего времени сотрудника в «1С:Зарплата и управление персоналом 8».

Табель в «1С»

Законодательство предусматривает обязанность работодателя вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым сотрудником. За нарушение обязательства о проведении учета рабочего времени виновные должностные лица несут административную ответственность, налагаемую органами федеральной инспекции труда. До начала работы работник обязан отметить свой приход, а по окончании рабочего дня — уход в порядке, установленном в организации. Табельные доски и другие средства учета должны быть открыты для доступа к ним за полчаса до начала работы и тотчас после ее окончания. Работодатель обязан обеспечить контроль над правильностью учета явки на работу и ухода с работы. Около места учета должны находиться часы, правильно указывающие время.

Основным документом, который подтверждает такой учет, является табель учета рабочего времени. Именно в нем фиксируются все виды времени присутствия/отсутствия сотрудников на рабочем месте.

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, есть возможность вести табель, как заполнять отдельно документ (раздел «Зарплата» — «Учет времени» — «Табели»), так и формировать отчет по форме Т-13 (раздел «Зарплата» — «Отчеты по зарплате»). Причем в данной программе совсем не обязательно формировать табель именно при помощи документа «Табель», достаточно просто сформировать отчет по форме Т-13, так как в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, документы, которые регистрируют отсутствия сотрудников, являются и кадровыми, и расчетными.

Существуют следующие виды учета рабочего времени:

Не суммированный (поденный, еженедельный) — поденный применяется в случаях, когда работник имеет одинаковую продолжительность рабочего дня ежедневно, а еженедельный учет устанавливается, если продолжительность ежедневной работы работника может быть различной, но за неделю он вырабатывает одинаковую норму рабочего времени (36 часов, 24 часа и т. д., но не более установленной — 40 часов).

Суммированный — используется в случаях, когда продолжительность рабочего времени в день (в неделю) может быть различной. Переработка в одни дни компенсируется недоработкой в другие. При этом за учетный период (месяц, квартал, год) работник должен отработать установленную норму часов.

Настройка графика

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, вид учета рабочего времени зависит от настройки графиков работы сотрудников. Сначала выбирается способ заполнения графика, обращаю внимание на то, что при заполнении любого графика в нем указывается то количество времени, за которое сотрудник получает вознаграждение: вариант "по дням недели«подходит для сотрудников, которые работают по производственному календарю на графике пятидневка/шестидневка как на полную, так и на неполную ставку, в расписании работы необходимо будет указать количество рабочих часов в каждый рабочий день, а переключатель «по циклам произвольной длины» используется для сменных графиков. При данном выборе в поле «Расписание работы» необходимо будет задать цикл, то есть количество рабочих дней и выходных, которые будут чередоваться между собой, что и составит график работы сотрудника. При установке галки «при заполнении учитывать праздничные дни» программа при заполнении графика автоматически посчитает такие дни нерабочими для сотрудника и не проставит в них часы. Галка «неполное рабочее время» устанавливается тогда, когда сотрудник работает на ставку, отличную от 1, то есть на неполную.

Тут же выбирается вид неполного рабочего времени и задается по какому графику будет считаться норма. Для чего указывать такой график? Для того, чтобы при приеме на работу программа автоматически рассчитывала ФОТ от оклада. Например, в организацию на работу принимается сотрудник на 0,5 ставки на должность с окладом в 12000 руб. И при приеме на работу нужно, чтобы программа посчитала ФОТ ровно половину от этого оклада: и она посчитает эту половину сама, если в графике, на который принимается сотрудник, будет указан график, по которому считается норма. В противном случае оклад придется корректировать вручную.

Также есть настройка по суммированному учету рабочего времени. Обычно эта настройка используется при создании сменных графиков работы, при ее установке программа автоматически при расчете заработной платы будет считать доплату за переработки, определяя норму переработок по производственному календарю, по данным этого графика (при этом варианте может и не возникнуть переработок вовсе, если не корректировать время в табеле) или же по данным другого графика. В окне «Виды времени» (свои виды тоже разрешается создавать в справочнике «Виды времени») выбирается вид времени, за который сотрудник будет получать вознаграждение.

Индивидуальный график

Во многих организациях существует такое понятие, как индивидуальный график сотрудников. В большинстве случаев его заполняют тогда, когда у сотрудника из месяца в месяц меняется количество рабочих/выходных дней, чаще всего это происходит при сменных графиках. В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, такой график присутствует, и его можно заполнить как на основании графика, на который был принят сотрудник (основной график обязательно должен быть, в противном случае программа не позволит провести «Прием на работу»), так и вручную (раздел «Зарплата» — «Учет времени» — «Индивидуальный график»).

В данной программе график служит для пересчета нормы времени, а это значит, что при его заполнении и дальнейшем расчете заработной платы, программа всего лишь поменяет норму часов, но не пересчитает саму сумму за отработанные часы, так как норма и факт будут одинаковыми. Во избежание данной проблемы необходимо все отклонения от основного графика вносить документами (переработки, сверхурочная работа, работа в выходные дни, простои, невыходы и т. п.) либо править вручную табель учета рабочего времени (доступно, если в программе в разделе «Расчет зарплаты» не стоит галка «Проверять соответствие фактического времени плановому»).

В программе любое отсутствие можно зарегистрировать при помощи документов из справочника «Все отсутствия сотрудников»: командировка, больничный лист, отпуск, отпуск за свой счет, отпуск с сохранением оплаты, простои, отгулы, отсутствие по невыясненной причине. Все данные, зарегистрированные ими, будут отражены в табеле учета рабочего времени сотрудников.

Методы контроля

Любая система учета рабочего времени будет успешно применяться при правильном выборе методов контроля со стороны работодателя. Выбор способа контроля зависит от специфики деятельности организации, дисциплинированности сотрудников, корпоративной этики, финансовой позиции организации и соотношения доходов и затрат. Существуют две основные системы учета рабочего времени — ручная (журнал, контроль посещаемости со стороны непосредственных руководителей) и автоматизированная (турникеты, видеокамеры, электронные карты учета рабочего времени).

Работа по учету времени труда сотрудников является важной и сложной задачей, позволяющей оптимизировать работу организации, улучшить дисциплину и повысить доходы, поэтому работодатели также строго следят за выполнением табельщиком своих обязанностей. Каждая организация должна грамотно вести контроль времени труда сотрудников, так как от этого зависит их заработная плата и успешная работа самого предприятия.