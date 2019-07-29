За последнюю неделю не перестают удивлять новости о том, сколько же мы на самом деле зарабатываем.

Сначала Росстат объявляет официальные данные о величине среднего заработка россиян: по состоянию на апрель 2019 года — 47,7 тысяч рублей.

Затем публикуются данные о медианном показателе заработка по стране — 34,4 тысячи рублей (т.е. одна половина населения получает больше этого значения, а вторая меньше).

И, наконец, самое интересное: третий показатель — 23,5 тысячи рублей. Это результат подсчета модальной заработной платы по стране, при котором определяется самое распространенное значение зарплаты (т.е. какой заработок встречается чаще всего).

Согласно экспертному заключению (которое приводит газета «Известия») 23,5 тысячи рублей получают до 20% россиян.

На какую пенсию можно рассчитывать при официальной зарплате 23,5 тысячи рублей?

Посчитаем с учетом текущих правил формирования страховой пенсии по старости.

Если рассматривать молодого человека, у которого стаж начисляется уже по новым правилам (с 2015 года), то до пенсии ему предстоит проработать примерно 42 года (после окончания вуза с 22 лет и до 65 лет).

Размер пенсии складывается из суммы пенсионных баллов, заработанных за каждый год стажа. А баллы непосредственно связаны с размером заработка — они рассчитываются так:

страховые взносы, перечисленные с заработка работника (16%), делятся на максимальное значение страховых взносов за текущий год (с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов, которая утверждается правительством),

полученное значение умножается на 10 и округляется до трех знаков после запятой.

Это и есть сумма пенсионных баллов за год работы.

Сколько баллов будет начислено работнику при официальном заработке 23 500 рублей в 2019 году?

За весь год его заработок составит 282 000 рублей (23 500 рублей х 12 месяцев),

С этого заработка ему будет начислено страховых взносов 45 120 рублей (16%, с учетом заморозки отчислений на накопительную пенсию),

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС утверждена на 2019 год в размере 1 150 000 рублей.

Следовательно, максимально возможная сумма страховых взносов за этот год составит 184 000 рублей (столько взносов получает работник при официальном заработке 95 835 рублей в месяц),

Рассчитываем пенсионные баллы: 45 120 / 184 000×10. Итого получаем 2,452 балла за 2019 год.

Если взять идеальный вариант — когда зарплата индексируется ежегодно с учетом инфляции, и за счет этого не отстает от предельной величины базы страховых взносов — то за 42 года работник в среднем получает 102,984 пенсионных балла.

Чтобы примерно представить, сколько это будет в рублях, возьмем текущую стоимость пенсионного балла — 87,24 рублей (т.к. официальная инфляция компенсируется ежегодной индексацией стоимости балла).

Получаем интересную цифру: 8 984,32 рубля. Добавляем сюда фиксированную выплату, которая назначается к страховой пенсии за счет государства (независимо от заработанной суммы страховых взносов) — еще 5 334,19 рублей.

В результате за 42 года стажа при зарплате 23 500 рублей размер пенсии по старости составит 14 318,51 рублей (в реальном значении, без учета инфляции).

Сравним с минимальным значением пенсии на текущий год — 8 846 рублей (по стране).

Чтобы получить такую пенсию, нужно иметь 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Так что за 15 лет работы при заработке 23,5 тысяч рублей гарантируется пенсия в 8,8 тысяч рублей.

А вот оставшиеся 5,5 тысяч рублей придется зарабатывать еще 27 лет. Вопрос напрашивается сам собой — а так ли выгодно получать «белую» зарплату для будущей пенсии на самом деле?