Умереть в России: сколько стоят похороны и как зарабатывают ритуальные агентства?

Сегодня похороны — бизнес, который поставлен на поток. Каждые отдельные похороны — это отдельная история. Цены лавируют от огромного количества обстоятельств: времени года, места похорон, причины смерти, возраста умершего и т. д.

«Размах» похорон зависит исключительно от финансовых возможностей родственников умершего. Прощание может быть организовано дома в кругу самых близких, а может быть арендовано кафе, гроб до кладбища можно везти на «Газели», а можно на «Мерседесе».

Так или иначе, смерть человека всегда застает врасплох близких. А решать бюрократические моменты и договариваться о похоронах нужно в кратчайшие сроки. Этим и пользуются ритуальные агентства.

Ни для кого не секрет, что предприимчивые ритуальщики располагают информацией о скончавшемся. Кроме того, у них на руках имеются номера родственников. Иначе как объяснить, что, не успев отправить катафалк с телом в морг, на телефон получаешь звонок с предложением организовать церемонию быстро, дешево и красиво?

Но так ли недороги услуги ритуальных агентств? Пробежимся по самым важным организационным этапам похорон.

Кто констатирует смерть и перевозит тело в морг?

Когда человек умирает дома, родственникам необходимо позвонить в полицию и скорую. Врачи, а полиция опишет обстоятельства и составит. Затем тело необходимо доставить к патологоанатому для установления точной причины случившегося.

Исключение: тело покойного может остаться дома, если тот старше 60 лет и последние годы наблюдался в поликлинике (больнице).

Бригада скорой тело никуда не повезет. Этим занимается специальная служба. Как с ней связаться, подскажет врач или полицейский. Если везти нужно в ближайший морг, услуга бесплатная. В какой-то конкретный — придется доплатить «по счетчику».

Свидетельство о смерти — последний документ гражданина

На следующий день родственники должны явиться в морг, куда доставили тело, и получить свидетельство о смерти. Чтобы сотрудники медицинской организации выдали документ, необходимо иметь при себе паспорт умершего, его медицинский полис, справку и протокол после осмотра тела полицейскими и скорой, собственный паспорт.

Морг выдает свидетельство о смерти бесплатно по требованию родственников в день обращения.

С документом на руках следует отправляться в ЗАГС, зарегистрировать факт смерти и получить гербовое свидетельство. Эта услуга тоже бесплатная. Там же оформляется справка 33, которую попросят при получении пособия на погребение.

Платные и бесплатные услуги морга

После того как патологоанатом установил причину смерти, сотрудники морга готовят тело к погребению. К бесплатным и обязательным услугам относятся хранение тела 1 неделю, мытье, одевание и укладка в гроб.

Важно!

Все цены должны быть прописаны в прейскуранте с печатью организации. Если такового нет, можно обращаться в Роспотребнадзор или департамент здравоохранения России.

стрижка, бритье, бальзамирование, прическа, макияж, восстановление прижизненной внешности (например, после аварии).

Место на кладбище

По закону каждому гражданину предоставляется место на кладбище бесплатно. Тут важна только территориальная привязка. То есть где человек был прописан, там ему и «выпишут» кусок земли.

Чтобы получить место, ответственный за похороны (родственник) должен оформить паспорт захоронения. Участок выдается не в собственность, а в бессрочное пользование. При наличии разрешения ответственный может хоронить на одном участке несколько умерших.

Важно!

Санитарный период для повторного захоронения «гроб на гроб» — 15 лет.

Тут следует сказать, что бесплатный участок не совсем бесплатный. Некоторую сумму отдать придется. Взимает средства администрация кладбища. Рытье могилы, установка ограды и прочие услуги по желанию ответственного за похороны обойдутся примерно в 9000 рублей летом и 10 000 — зимой.

Если на протяжение длительного времени за участком на кладбище никто не ухаживает, родственники не приезжают и отыскать их невозможно, место снимается с учета бессрочного пользования и считается свободным.

Кремация — способ сэкономить

В Москве работают 4 крематория. Расценки за сжигание тела примерно равны услугам по рытью могилы на кладбище. Тем не менее только 40 % умерших захораниваются таким образом.

Для процедуры требуется обычный гроб, без ткани и обшивки. Это требование крематориев. Кроме того, родственникам не придется покупать венки и цветы.

Важно!

Православная церковь не допускает кремацию.

Урна с прахом может храниться в крематории до 30 суток бесплатно. Потом родственники обязаны ее забрать и захоронить на кладбище. Если места нет, прах можно оставить в. Ниша оформляется в аренду. Расценки — от 250 рублей в год.

Итог

Подведем приблизительный итог стоимости похорон традиционным образом в могилу:

прощальный зал — 4000 рублей;

гроб — 12 000 рублей 1000 рублей за принадлежности в гроб;

венок — 2000 рублей;

услуги на кладбище (рытье, ограда) — 9000 рублей;

крест и табличка — 6000 рублей;

катафалк — 6000 рублей;

поминки (1000 за человека) на 15 человек — 15 000 рублей.

Итого: 55 000 рублей.