Как распознать поддельный документ самостоятельно

Вопрос: Работаю риэлтером и мне по работе часто приходится получать различные документы. Как распознать фальшивый (поддельный) документ? Т.е. самостоятельно провести экспертизу документа.

Ответ: Ведение предпринимательской деятельности нередко сопряжено с появлением документов весьма сомнительного происхождения. Эксперты полагают, что выявить фальшивку несложно. Стоит лишь повнимательнее рассмотреть документ, изготовленный, как правило, собственноручно, посредством традиционного офисного оборудования. Отличить липовые доверенности, накладные, авансовые отчеты помогут некоторые простые советы.

Известный всем со школьных времен метод подчистки — механического удаления цифр с помощью острых предметов установить достаточно легко. Такой способ подделки невозможно осуществить идеально. Поверхность бумаги на месте воздействия бритвы или ножа заметно повреждается. Вооружившись лупой или настольной лампой, можно легко заметить приподнятые волокна, нарушенные линии линовки, остатки вкраплений предыдущей записи, отсутствие однородности глянца.

В платежках довольно часто можно заметить дописку либо допечатку знаков. Новые символы вносят в имеющееся свободное межстрочное пространство либо интервалы между словами . Для этого недобросовестные контрагенты подбирают идентичные ручки, краски, принтеры. Свои сомнения также можно рассеять с помощью увеличительного стекла. Допечатанные символы отличаются от оригинальных толщиной, цветом, разницей в интервалах.

Хороший эффект дает и применение инфракрасного излучения. Разница в интенсивности просвечивания, яркости между подлинным текстом и допечатанным будет очевидна. Конечно, в некоторых случаях не обойтись без привлечения криминалиста, владеющего специальными знаниями в области почерковедения и технической экспертизы документов. Изощренные злоумышленники прибегают к удалению записей обесцвечивая их химреактивом или органическим растворителем.

Результатом травления или смывания является одинаковый результат — исчезновение ненужной информации в трудовой книжке, кассовом чеке, векселе. Вне лабораторных условий такую подделку установить довольно трудно. В какой-то степени поможет разглядывание сомнительного документа на просвет или с помощью лупы. Если повезет, найдутся нарушения проклейки, следы расплывов первоначальной записи, изменения цвета бумаги.

Фальсификация многостраничных документов чаще всего сопровождается подменой целых отдельных листов, оставляя нетронутым последний — с подписью и печатью. Эксперты уверяют, что такую махинацию довольно легко разоблачить. В повторно скрепленном договоре на оригинальных листах величина отверстий от степлера будет шире. Подмененные листы, скорее всего, будут разниться качеством бумаги по своим характеристикам и признакам старения.

Подчас мошенники прибегают к проглаживанию бумаги утюгом, создавая видимость старения. Однако, такие действия делают придают бумаге хрупкость. Естественно, экспертиза установит, испытывал ли документ какое-либо термическое воздействие. Распознать фальшивку можно, пристально разглядев напечатанный текст. Как правило, мошенники стараются подобрать подобный принтер, однако, это получается не всегда. Потому найти отличия между подлинными и замененными листами вполне по силам даже с помощью микроскопа или лупы.

Подавляющее большинство фальшивых автографов появляется в отчетный период на приказах, письмах, декларациях. Но даже внешнее полное сходство подделанной подписи с подлинником устанавливается с помощью увеличительного стекла. Каждый из способов подражания — копирование на просвет, срисовывание карандашом, передавливание штрихами, оставляет свои характерные следы.

Реализуя свои преступные замыслы, аферисты идут на множество ухищрений. Обезопасить себя можно лишь выполняя одно простое правило — внимательно рассматривать поступившие к вам документы, а при появлении малейших подозрений в нечистоплотности партнера — попытаться либо самостоятельно разоблачить мошенничество либо прибегнуть к помощи экспертов — профессионалов.