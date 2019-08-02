ФНС требует налог с переводов на карту

Налоговое ведомство ожидаемо рассмотрело потенциал в переводах на банковские карты. И если в прошлом году они заявляли о том, что «налог с переводов на карты» — это фейк, то теперь они изменили мнение.

Теперь в своих официальных разъяснениях они уточняют, что «денежные средства, поступившие на счет физического лица в качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам гражданско-правового характера, признаются доходом такого физического лица, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке». С налоговиками согласно и вышестоящие ведомство — Министерство финансов.

Конечно, это вовсе не означает, что завтра налоговики и банки начнут в одностороннем порядке начислять 13% на любые переводы физических лиц. Фраза «установленный порядок» означает, что гражданин должен самостоятельно подать декларацию по форме 3-НДФЛ и добровольно (именно добровольно!) заплатить налог.

О том, чего надо опасаться и как этому противостоять, а также о других атаках на наши финансы — в свежем выпуске «Адских бабок».

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