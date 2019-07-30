Изменения для компаний, в которых работают иностранцы

Что случилось?МВД России выпустило приказ от 18.03.2019 № 142 «Об утверждении формы уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания, перечня содержащихся в нем сведений, требований к его оформлению, порядка его направления в орган миграционного учета, в том числе в форме электронного документа, срока хранения копии указанного уведомления в многофункциональном центре или организации федеральной почтовой связи». Зарегистрирован в Минюсте России 16.07.2019.
В чём суть принятого Приказа?Документ вводит форму сообщения о том, что иностранец или лицо без гражданства больше не живёт в месте пребывания. В частности, форма поможет снять с учёта того, с кем работодатель — принимающая сторона расторг трудовой договор или иным образом потерял контакт.
МВД также определило, как заполнять и направлять уведомление.
Кто считается принимающей стороной?С 8 июля 2018 года принимающей стороной считается не любая российская организация, с которой иностранный гражданин состоит в трудовых отношениях, а лишь та, кто помимо работы предоставляют иностранцу ещё и жильё. Иными словами, иностранные граждане подлежат постановке на учёт по месту пребывания по адресу организации, если они:
- в установленном порядке осуществляют в этой организации трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ деятельность;
- фактически проживают по адресу организации либо в её помещении (в том числе временном), не имеющем адресных данных (строении, сооружении).
В какие сроки нужно сообщить об убытии?Согласно Закону о миграционном учёте при убытии иностранца из гостиницы, кемпинга, медицинской организации их администрация обязана не позднее 12 часов дня, следующего за днём убытия, уведомить об этом орган миграционного учёта.
В отношении иностранных работников — вахтовиков, поставленных на учёт по месту пребывания по адресу организации, сделать это необходимо не позднее 7 рабочих дней со дня их убытия из организации.
Получение такого уведомления подразделением по вопросам миграции является основанием для снятия иностранца с учёта по месту пребывания.
Что указывается в форме уведомления?Форма содержит сведения:
- о лице, подлежащем снятию с учёта (ФИО, дата рождения, дата убытия из места пребывания);
- о месте пребывания, из которого лицо, подлежащее снятию с учёта, убыло;
- о принимающей стороне (ФИО, документ, удостоверяющий личность, номер телефона (при наличии) и др.).
Как подавать уведомление?Сообщать сведения нужно в территориальный орган МВД, в котором иностранный работник состоит на учёте по месту пребывания. Уведомление можно подать не только непосредственно в подразделение по вопросам миграции, но и через МФЦ или по почте. В последних случаях бланк уведомления заполняется в двух экземплярах.
Установлена ли ответственность за неуведомление об убытии иностранца?Да, за нарушение требований об уведомлении, например за непредставление уведомления об убытии иностранного работника — вахтовика, поставленного на учёт по месту пребывания по адресу организации (если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния), грозит штраф (ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ):
- от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц;
- от 400 тыс. до 500 тыс. руб. — для организации.