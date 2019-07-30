Изменения для компаний, в которых работают иностранцы

Что случилось?

МВД России выпустило приказ от 18.03.2019 № 142 «Об утверждении формы уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания, перечня содержащихся в нем сведений, требований к его оформлению, порядка его направления в орган миграционного учета, в том числе в форме электронного документа, срока хранения копии указанного уведомления в многофункциональном центре или организации федеральной почтовой связи». Зарегистрирован в Минюсте России 16.07.2019.

В чём суть принятого Приказа?

Документ вводит форму сообщения о том, что иностранец или лицо без гражданства больше не живёт в месте пребывания. В частности, форма поможет снять с учёта того, с кем работодатель — принимающая сторона расторг трудовой договор или иным образом потерял контакт.

МВД также определило, как заполнять и направлять уведомление.

Кто считается принимающей стороной?

С 8 июля 2018 года принимающей стороной считается не любая российская организация, с которой иностранный гражданин состоит в трудовых отношениях, а лишь та, кто помимо работы предоставляют иностранцу ещё и жильё. Иными словами, иностранные граждане подлежат постановке на учёт по месту пребывания по адресу организации, если они:

в установленном порядке осуществляют в этой организации трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ деятельность; фактически проживают по адресу организации либо в её помещении (в том числе временном), не имеющем адресных данных (строении, сооружении).

Только если оба критерия соблюдены, работодатель считается принимающей стороной. В противном случае принимающей стороной будет гостиница, дом отдыха, санаторий, физлицо, предоставившие фактическое место пребывания иностранцу.

В какие сроки нужно сообщить об убытии?

Согласно Закону о миграционном учёте при убытии иностранца из гостиницы, кемпинга, медицинской организации их администрация обязана не позднее 12 часов дня, следующего за днём убытия, уведомить об этом орган миграционного учёта.

В отношении иностранных работников — вахтовиков, поставленных на учёт по месту пребывания по адресу организации, сделать это необходимо не позднее 7 рабочих дней со дня их убытия из организации.

Получение такого уведомления подразделением по вопросам миграции является основанием для снятия иностранца с учёта по месту пребывания.

Что указывается в форме уведомления?

Форма содержит сведения:

о лице, подлежащем снятию с учёта (ФИО, дата рождения, дата убытия из места пребывания);

о месте пребывания, из которого лицо, подлежащее снятию с учёта, убыло;

о принимающей стороне (ФИО, документ, удостоверяющий личность, номер телефона (при наличии) и др.).

При заполнении уведомления исправления не допускаются.

Как подавать уведомление?

Сообщать сведения нужно в территориальный орган МВД, в котором иностранный работник состоит на учёте по месту пребывания. Уведомление можно подать не только непосредственно в подразделение по вопросам миграции, но и через МФЦ или по почте. В последних случаях бланк уведомления заполняется в двух экземплярах.

Установлена ли ответственность за неуведомление об убытии иностранца?

Да, за нарушение требований об уведомлении, например за непредставление уведомления об убытии иностранного работника — вахтовика, поставленного на учёт по месту пребывания по адресу организации (если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния), грозит штраф (ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ):

от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц;

от 400 тыс. до 500 тыс. руб. — для организации.

Когда приказ № 142 вступает в силу?

Документ начал применяться с 28 июля 2019 года.