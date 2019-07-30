Дачная амнистия: как ей воспользоваться

Как и в какие сроки можно оформить в упрощенном порядке собственность на свой дачный домик или участок, какие документы для этого необходимы, и почему новый закон важен не только для садоводов, но также решает важный юридический вопрос для жителей многоквартирных домов.

25 июля Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым продлевается «дачная амнистия» — возможность для граждан оформить собственность на дом или участок в упрощенном порядке. О том, как будет работать новый закон и почему он важен не только для дачников, но и для горожан — разъясняет автор закона, Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Насколько продлевается «дачная амнистия» и почему было необходимо ее введение?

— «Дачная амнистия» действовала на протяжении 13 лет — с 2006 года, и за этот период миллионы россиян смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на бытовую недвижимость. Было зарегистрировано около 13 млн. объектов: земельных участков, дач, садовых домов, гаражей, бань и т. д.

С марта 2019 года упрощенный порядок прекратил свое действие, но вопрос оформления недвижимости у многих граждан остался не решен.

Поэтому был подготовлен закон о восстановлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года и о расширении ее действия за счет решения ряда волнующих граждан вопросов.

Изменения вступят в силу со дня официального опубликования закона. И у граждан появится достаточно времени, чтобы успеть оформить свои права на дачную недвижимость и в дальнейшем распоряжаться этими правами.

А у государства будет понимание, кому какие объекты принадлежат.

Кто может воспользоваться «дачной амнистией»? Какие документы необходимы для упрощенного оформления собственности? Куда с ними обратиться?

— Новый этап «дачной амнистии» затрагивает различные объекты недвижимости.

Основные нормы об упрощенном порядке оформления права собственности касаются жилых и садовых домов, расположенных на садовых (дачных) земельных участках. Для оформления прав на такую недвижимость гражданам потребуется представить в Росреестр, помимо документа на землю, только технический план. Он изготавливается кадастровым инженером на основании декларации, которую заполняет сам правообладатель, или проектной документации на объект недвижимости. Документы на регистрацию права собственности владелец сможет подать в регистрирующий орган самостоятельно.

Что немаловажно, закон устанавливает обязанность органов власти по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках. Речь идет о разъяснительной работе на местах, поскольку с учетом происходящих изменений разобраться гражданам самостоятельно бывает очень сложно.

— За государственную регистрацию права собственности гражданину нужно будет уплатить пошлину в размере 350 рублей.

Что касается цен на кадастровые работы, которые необходимы для подготовки технического плана, то здесь мы делаем бессрочной норму, по которой регионы могут контролировать цены от завышения, устанавливая их максимальный предел. Это касается работ по межеванию земельных участков, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства, и расположенных на них объектов недвижимости.

Какие еще вопросы, важные для граждан, решены в этом законе?

— Закон также учитывает интересы членов садоводческих и огороднических товариществ. Для них продлевается до 1 марта 2022 года срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности и предоставленных СНТ для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» (т. е. до 10 ноября 2001 года). В том числе, это касается земель общего пользования, которые можно будет оформить в общедолевую собственность членов товарищества.

А что даст гражданам, жителям многоквартирных домов, решение о том, что органы власти должны проводить все необходимые действия по образованию земельного участка придомовой территории многоквартирных домов?

— Закон устанавливает прямую обязанность органов власти проводить все необходимые действия для образования земельного участка придомовой территории многоквартирных домов: межевание, постановка на государственный кадастровый учет. Причем, независимо от обращения собственников помещений в таких домах. Это касается домов, построенных до введения в действие Жилищного кодекса — т. е. до 1 марта 2005 года, под которыми земельные участки не были образованы.

Этот вопрос крайне важен для жителей многоквартирных домов, поскольку позволяет им распорядиться землей, как они заходят — например, расположить детскую площадку или поставить беседку, лавочки, сделать клумбы с цветами.

Кроме того, вопрос играет роль при определении стоимости продаваемой квартиры в многоквартирном доме, которая возрастает с учетом цены сформированного земельного участка. Важен он и при разрешении земельных споров. И не только для граждан, но и для самих органов власти с точки зрения распределения территории.

Органы власти должны будут уведомлять собственников помещений в многоквартирных домах о проведении работ по образованию земельного участка — не позднее чем через 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения. Информация об этом должна размещаться на информационных щитах, расположенных по месту нахождения многоквартирного дома, а также на официальном сайте уполномоченного органа власти.

Важность этой нормы для жителей городов также пояснила Председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Она подчеркнула, что поправкой устанавливается обязанность публичной власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка придомовой территории многоквартирных домов.

При этом она уточнила, что граждане не должны платить за это деньги.

Также Галина Хованская отметила, что в случае переселения из аварийного жилищного фонда, в соответствии с нормой, граждане имеют право на компенсацию с учетом стоимости участка. Она привела в пример ситуацию, которая происходила в Татарстане, где жители аварийных домов получали компенсации, на которые нельзя было купить равноценное жилье.

«Если дом аварийный, в нем само по себе помещение ничего не стоит. А стоит, как правило, земельный участок, который находится под этим многоквартирным домом. При этом, если участок не поставлен на кадастровый учет, он является собственностью публичной власти. Это давало возможность властям выплачивать ничтожную компенсацию собственникам помещений. Естественно, это вызывало возмущение граждан. Посмотрим, какое будет правоприменение, потому что до этого оно было не в пользу жителей и собственников в многоквартирных домах», — отметила она.