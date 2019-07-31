Притворные сделки: как не лишиться залога

Несмотря на постоянное ужесточение регулирования компаний, выдающих займы, в том числе и залоговые, на рынке все равно продолжают работать схемы, которые вводят потребителей в заблуждение и подставляют «на деньги». Одной из таких схем является обратный лизинг. Поинтересовались у ведущего эксперта финансового рынка Эльмана Мехтиева, председателя Совета СРО «МиР», какие риски несет обратный лизинг для заемщиков.

Что такое обратный лизинг и какие схемы его реализации существуют на рынке?

Обратный лизинг (lease back) — это распространенная в бизнесе схема оптимизации расходов на содержание имущества. У бизнеса есть имущество, и оно ему нужно, но не в качестве собственного, так как это может влиять на структуру и показатели финансовой отчетности. Бизнес продает имущество лизинговой компании с обязательством взять его в аренду на заранее согласованных условиях.

Бизнес выигрывает в структуре расходов, лизинговая компания получает новый денежный поток. Lease back для физических лиц — не самая распространенная практика в других странах именно в связи с отсутствием экономической и иной выгоды для потребителя.

Какие риски несет обратный лизинг для потребителя? Какие пункты в договоре (точнее, какая формулировка) должны насторожить потребителя (что может указывать на то, что заемщик в будущем лишится своей собственности)?

Все риски притворных сделок всегда оплачиваются потребителем. При использовании так называемого «обратного лизинга» для кредитования физического лица есть риски, выражающиеся в том, что сам договор купли-продажи имущества не оформляется и не регистрируется надлежащим образом (отсутствует дата продажи в паспорте транспортного средства при заключении договора, договор не предоставляется «продавцу» имущества, запись о продаже не регистрируется в ГИБДД и т. п.). Но все эти «мелкие» недочеты вместе создают основу для ухода от стандартных процедур оценки имущества и выплаты владельцу имущества её справедливой стоимости (или разнице в стоимости в случае изъятия имущества) в случае невозможности взыскания просроченной задолженности.

Существует ли судебная практика, в рамках которой можно оспорить сделку обратного лизинга и вернуть собственность?

Мне такая практика неизвестна, так как оспаривать договор купли-продажи как притворную сделку почти невозможно, если рассматривать её в отрыве от предоставляемого одновременно займа.

Бывают ли случаи, когда регулируемые компании открывают фирмы, которые работают по схеме обратного лизинга?

Все возможно, но в жалобах указываются не регулируемые Банком России микрофинансовые организации, а компании, работающие с такими организациями в части финансирования деятельности.

Все ли компании, работающие по схеме обратного лизинга, априори нацелены на обман заемщика и лишение его собственности?

Если бутерброд может упасть маслом вниз, в достаточно большом количестве случаев он упадет маслом вниз...

Если есть потенциал перерождения схемы в механизм ухода от налогов и ускоренного обогащения, вопрос только в том, как быстро это произойдет.

Как вы считаете, как скоро ЦБ РФ отреагирует на предложение ОНФ по совершенствованию механизма защиты прав потребителей при кредитовании с использованием схемы обратного лизинга?

В рамках реформы лизинга предложения ОНФ могут и должны быть поддержаны Банком России и законодателями, так как в конечном счете речь идет о защите прав потребителей финансовых услуг.