Сколько потеряют работающие пенсионеры с августа 2019 года

Август пришел, а это значит, что настает очередь и для работающих пенсионеров получить прибавку к пенсии.

С 2016 года, когда индексацию для них приостановили, августовская корректировка осталась единственным основанием для повышения пенсии.

Вот только можно ли это назвать повышением, если вычесть из него все убытки от многочисленных «но», вписанных в правила корректировки? Посчитаем, сколько из-за этого потеряют работающие пенсионеры с августа этого года.

Правило «чем больше работать — тем больше баллов» не срабатывает

Пенсионные баллы сейчас служат первоосновой для размера страховой пенсии — а значит, и для расчета ее повышения с учетом корректировки.

По сути, баллы — это соотношение «заработанных» пенсионером страховых взносов к максимально возможной их величине за год.

Казалось бы, все очень просто: чем выше официальный заработок, тем больше страховых отчислений на пенсию — и баллов, соответственно. Но на деле выходит не совсем так.

С заработка отчисляется 22% страховых взносов, а на лицевом счете пенсионера из них отражается лишь 16%. Разница в 6% — это т.н. солидарный тариф (попросту — безвозмездное отчисление в пользу всех пенсионеров).

Выходит, что зарабатывает пенсионер, к примеру, 30 000 рублей в месяц, а в счет пенсионных баллов поступает ежемесячно не 6 600, а 4 800 рублей. По состоянию на текущий год это дает минус 0,016 балла ежемесячно.

Корректировка нещадно урезает баллы

Еще один существенный минус в корректировке добавился с введением «потолка» баллов. Начиная с 2015 года, в расчет идет не более, чем три балла.

То есть, берется сумма баллов, начисленных пенсионеру за весь прошлый год, и «отсекается» излишек. К примеру, заработал пенсионер за прошлый год пять баллов, но для повышения пенсии ему учтут только три.

Оставшиеся два балла «сгорают», не принося никакого положительного эффекта. Если максимально (исходя из формулы расчета) можно заработать за год десять баллов, то потенциальный убыток при корректировке составляет целых семь баллов.

Подвохи с оценкой баллов

Даже оставшиеся три балла в рублях могут оценить абсолютно по-разному. И причиной опять-таки служит приостановка индексации пенсии для работающих.

С 2016 года стоимость балла «замораживается» по состоянию на ту дату, когда пенсионер стал работающим.

Например: назначили пенсию до 1 февраля 2016 года (когда начало действовать ограничение индексации), но гражданин продолжил работать без перерыва вплоть до сегодняшнего дня.

В таком случае стоимость пенсионного балла для него сохраняется на уровне 71 рубль 41 копейка (несмотря на то, что на 2019 год стоимость балла утверждена в размере 87 рублей 24 копейки).

То есть прибавку за три балла с августа он получит в размере 214 рублей 23 копейки (а не 261 рубль 72 копейки). Минус 47 рублей 49 копеек ежемесячно.

Не все сразу

Еще один минус корректировки: она проводится теперь строго централизованно — с 1 августа.

Если раньше пенсионер, отработав полный календарный год после назначения пенсии, мог получить корректировку на основании личного заявления в любое время, то теперь ему приходится ждать августа.

В этой ситуации очевидно проигрывают пенсионеры, которым пенсия была назначена в первом полугодии.

К примеру, 12 месяцев после назначения пенсии истекли в январе, но приходится ждать еще полгода, чтобы воспользоваться, наконец, заработанными за прошлый год баллами.

Сколько теряет пенсионер из вышеприведенного примера с тремя баллами по 71,41 рублю? За 6 месяцев — 1 285 рублей 38 копеек.

Увы, арифметика здесь такова, что минус на минус вовсе не дает плюс. Заметное повышение пенсии можно наблюдать лишь после увольнения.