Что делать, если банк списал деньги из-за ошибки приставов

Ежедневно десятки пользователей Банки.ру оставляют жалобы на то, что банки ошибочно списали их деньги со счетов по требованию приставов. Так уж вышло, что в России много полных тезок и не самая совершенная система выявления должников. Как действовать, если вы оказались жертвой ошибки?

«КАК ПЛАТИТЬ за ипотеку если все счета арестованы и зачисленные средства идут на оплату ЧУЖОГО долга?» — недавно возмущался в «Народном рейтинге» клиент Сбербанка, который столкнулся со списанием денег по долгам тезки (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Банки.ру).

К сожалению, он не одинок в своих жалобах. Федеральная служба судебных приставов (ФССП), которая отвечает в России за ведение исполнительных производств, не раскрывает, сколько граждан ежегодно страдают от таких просчетов. Но в СМИ, например, встречались данные за 2016 год: тогда приставы вернули россиянам 4 млрд рублей, которые были списаны незаконно. Практика показывает: если вы не обладатель очень редкой фамилии, имени и отчества — вы в зоне риска.

Почему банк перепутал меня с настоящим должником?

Увы, банк не проводил расследование перед тем, как списать деньги с вашего счета. Скорее всего, он просто исполнил требование Федеральной службы судебных приставов. Кредитные организации не имеют права игнорировать запросы госслужащих, иначе им грозит административная ответственность. Более того, с 2012 года банки не имеют права предупреждать клиентов о возможном списании средств.

Информация о личности должника проверяется тщательнее, если взыскатель, а не сотрудник ФССП обратится в кредитную организацию с исполнительным листом. Но в таких случаях ошибки возникают гораздо реже.

А почему тогда приставы ошибаются?

Судебные приставы возбуждают исполнительное производство в отношении конкретного гражданина, если получают бумаги о наличии обязательств. Например, исполнительные листы, судебные приказы или соглашения об алиментах. В подобных документах указывается Ф. И. О. должника, дата и место рождения. Эта информация и берется за основу при поиске неплательщика. Данные загружаются в единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а на выходе пристав видит все организации, с которыми хотя бы раз взаимодействовал гражданин. Банки тоже попадают в список.

Информация собирается в таблицу, но некоторые поля в ней либо не видны сразу, либо не заполняются — так и получается, что у пристава есть данные не только о должнике, но и его полных тезках. Для экономии времени госслужащий рассылает запросы во все банки, в которых есть счета разыскиваемого. Или его однофамильцев.

Почему должников не ищут по ИНН и номеру СНИЛС?

Наличие дополнительной информации наверняка позволило бы устранить многие ошибки, но в России пока действуют старые правила оформления исполнительных листов. Новые реквизиты вроде СНИЛС, ИНН, серии и номера паспорта будут указываться в документах для приставов только с 1 октября 2019 года, когда вступят в силу поправки сразу в три существующих кодекса.

До каких денег могут дотянуться приставы?

Закон «Об исполнительном производстве» предписывает приставу в первую очередь взыскивать с должника деньги, а не имущество. С этой точки зрения счет в банке — самый доступный источник для возврата средств.

Не все доходы гражданина могут быть использованы для выплаты по обязательствам. Приставы, в частности, не должны посягать на алименты, маткапитал, некоторые социальные пособия. Подробнее об этом написано вот в этойстатье закона. Деньги могут быть списаны с зарплатного счета, но не полностью (от 50% до 70% в зависимости от цели взыскания). При этом банки не обязаны сообщать, откуда на счет поступают те или иные средства. Уведомлять приставов, как ни странно, обязан сам гражданин.

Даже если денег на счетах «должника» недостаточно для погашения обязательств, приставы могут попросить банк настроить автоматическое списание — новые поступления будут уходить на выплату долгов. Чаще всего «под удар» попадают текущие счета клиента. Банк также может списать средства, которые вносятся на погашение кредита, — речь идет о счетах, которые открываются для обслуживания договоров займа. В этом случае приставы получают собственные деньги заемщика, а не средства банка.

Мои деньги списали по исполнительному листу. Куда бежать?

Шаг первый — разведка

Хотя банк только исполняет требование ФССП, обращаться сначала нужно именно в кредитную организацию. Убедитесь, что средства списали по ошибке — попросите в отделении выписку о движении денежных средств, где отражается эта операция. Кроме того, запросите копию постановления пристава. В документе будет указано, какой пристав решил взыскать с вас деньги.

Шаг второй — поиск пристава

Вам нужно добраться до пристава, который составлял постановление. Изучите копию постановления, поищите нужное территориальное подразделение ФССП на сайте госуслуг или позвоните на горячую линию ведомства. Вам также может помочь «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП. Сервис позволяет получить информацию об отделе судебных приставов и контактные данные должностного лица, возбудившего исполнительное производство. Зачастую нужный сотрудник работает в другом регионе, поэтому прийти лично не получится. Придется звонить, а также составлять письменную претензию. Последний способ — наиболее оптимальный: заявление можно подать через личный кабинет на портале ФССП или заказным письмом. Не забудьте приложить копии паспорта, СНИЛС и ИНН, чтобы доказать свою непричастность к долгам, которые приставы пытаются взыскать. Оставьте контактную информацию, попросите прислать ответ на свою электронную почту.

Шаг третий — наберитесь терпения

Если произошла ошибка, пристав обязан «отмотать все назад». Нередко клиенты не чувствуют разницы между списанием денег и арестом счета. Во втором случае сотрудник ФССП просто направит новый запрос в банк о снятии ареста, счет разморозится. При списании средств госслужащему придется проверять, не ушли ли ваши деньги взыскателю. Если средства все еще находятся на депозитных счетах ФССП, то вам повезло, все вернут оперативно. Если же долг уже передан взыскателю, пристав будет связываться с ним. Есть риск, что потребуется дополнительное обращение в суд, если взыскатель успел потратить ваши деньги.

Шаг четвертый — жалобы

Не стесняйтесь указать на ошибку. Жалобу на действия местного пристава-исполнителя можно направить в Центральный аппарат ФССП. Если ситуация совсем плачевная, оставьте обращение на сайте Генпрокуратуры: попросите провести проверку неправомерных действий пристава. Жаловаться на банк тоже можно. Например, в «Народном рейтинге» Банки.ру. Хотя кредитные организации не несут ответственности за такие нестыковки, многие из них реагируют на подобные проблемы и берут их на контроль.

Шаг пятый — профилактика

Когда все закончится, не поленитесь еще раз напомнить приставам о себе. Отправьте в нужный территориальный отдел ФССП заказное письмо с просьбой пометить вас в базе как «двойника» должника. Это может хоть немного подстраховать вас от новых ошибочных взысканий.