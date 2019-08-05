Изменения по КОСГУ с 5 августа 2019 года: обзор

С 5 августа 2019 года действует приказ
Изменения в применении кодов КОСГУ
Обновлённый Минфином порядок применения КОСГУ с 2019 года включает не только изменения технического характера, но и правки, которые меняют правила бюджетного учета с 1 января 2019 года
Коды доходов: изменения с 05.08.2019
|Плата за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями
|Отражают по коду 131 КОСГУ
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Плата по договорам найма другого специализированного жилья, а также по договорам соцнайма и
|Относят к коду 129 КОСГУ (ранее этот код применяли к любым договорам найма жилья)
|Поступление денежных документов при реорганизации или ликвидации учреждений
|Отражают по коду 189 КОСГУ
|Возврат в бюджет наличных денег, оставшихся в кассе получателя бюджетных средств, на 1 января текущего года
|Учитывают по коду 136 КОСГУ
|Неделимые платежи, содержащие доходы по нескольким кодам КОСГУ
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Отражают по коду основного дохода
Пример: плату за содержание служебного жилья и общежития учитывают так же, как плату за пользование — по коду 131 КОСГУ.
Выводы:
Коды расходов: изменения с 05.08.2019
|Приобретение или изготовление цветов и венков для возложения к памятникам и памятным знакам
|Отражают по коду 226 КОСГУ (не касается учета цветов и венков, приобретенных для других целей).
Коды расчетов: изменения с 05.08.2019
|Долговые обязательства на счете 301 00
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Отражают с кодами статей КОСГУ 710, 720, 810, 820.
Подстатьи к этим кодам отменены.
И еще 2 важных изменения в отношении КОСГУ в 2019 году:
- к госорганизациям теперь не относятся юрлица с долей участия публично-правовых образований или бюджетных и автономных учреждений более 50%: при расчетах с такими юрлицами выбирайте код КОСГУ, предусмотренный для других организаций, кроме сектора госуправления и организаций госсектора;
- администраторы доходов бюджета не детализируют по подстатьям увеличение и уменьшение дебиторской задолженности по налогам, сборам, таможенным платежам, страховым взносам, штрафным санкциям по этим платежам, штрафам за нарушение закона и невыясненным поступлениям: они отражают такие расчеты по кодам статей 560 и 660 КОСГУ независимо от вида плательщика.
Технические изменения
Ситуация/Вопрос
Как действовать/Пояснение
|Невыясненные поступления
|Все организации сектора госуправления учитывают их по коду 181 КОСГУ (ранее необходимость применять этот код для бюджетных и автономных учреждений вытекала только из наличия в их планах счетов сопоставимого счета 0 205 81 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям»)
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Как бюджетные и автономные учреждения начисляют
|По коду КОСГУ того дохода, с которого этот налог рассчитывают. В бюджет они уплачивают НДС по коду 189 КОСГУ (такой порядок нужно было применять и ранее).
|Приобретение молока работникам с вредными условиями труда
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Отражают по коду 214 КОСГУ, как и выплату денежной компенсации за молоко (письмо
Но в порядке применения КОСГУ компенсация приравнивалась к оплате товаров поставщику только по социальным пособиям населению.
Учтите, что по кодам видов расходов этот принцип не работает, поэтому приобретение молока увязывайте с видом расходов 244.
|Коммунальная услуга по предоставлению печного топлива
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Отражают по коду 223 КОСГУ.
Поставки топлива по отдельным договорам купли-продажи учитывают по коду 343 КОСГУ.
Топливо в обоих случаях приходуют на счете 0 105 33 343, но оплачивают и списывают по-разному.
|Стало ясно, какие расходы на услуги и работы для целей капвложений относят к коду 228 КОСГУ
|Это те расходы, которые включают в стоимость нефинансовых активов. Но по этому коду не отражают вложения в материальные запасы, в т. ч. в составе казны.
|Если расходы на монтаж оборудования не включают в стоимость ОС
|Их отражают по коду 226 КОСГУ (ранее такой вывод можно было сделать из того, что расходы не связаны с капвложениями, поэтому код 228 КОСГУ не применяется)
|Операции с ИП
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Учитывают по кодам 192, 246, 24В, 286, 546, 556, 566, 646, 656, 666, 736, 836 КОСГУ (ранее в описании кодов упоминались операции с физлицами — производителями товаров, работ и услуг).
Оба контрагента добавлены в операции по коду 297 КОСГУ.
|Все коды статей 240 и 280 КОСГУ
|Могут применять любые организации сектора госуправления, в т. ч. учреждения всех типов
|Коды 241–246, 251–253, 281–286 КОСГУ
|Используют также при безвозмездной передаче нефинансовых активов
|Код КОСГУ для материальных запасов
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Выбирают исходя из того, как учреждение будет использовать матзапасы.
Пример: по продуктам питания предусмотрен отдельный код 342. Но его применяют, только если продукты использует учреждение при организации питания сотрудников, учащихся, пациентов и др. Если продукты используют в учебной практике, их отражают по коду 346.
|Материальные ценности, приобретенные для дарения или награды
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Учитывают по коду 349 КОСГУ
До 05.08.2019 в описании к этому коду упоминалась подарочная и сувенирная продукция, не предназначенная для продажи. Теперь правило стало менее конкретным по объектам покупки и более конкретным по цели их использования.
Отметим, что в порядок применения КОСГУ добавлены и другие технические правки, фактически не поменявшие действующих правил учета.