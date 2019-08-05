Изменения по КОСГУ с 5 августа 2019 года: обзор

С 5 августа 2019 года действует приказ Минфина России от 13.05.2019 № 69н, который внёс коррективы в Порядок применения классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), утверждённый приказом Министерства № 209н от 29 ноября 2017 года. Предлагаем вашему вниманию обзор основных изменений в применении КОСГУ в 2019 году бюджетными учреждениями.

Изменения в применении кодов КОСГУ

Обновлённый Минфином порядок применения КОСГУ с 2019 года включает не только изменения технического характера, но и правки, которые меняют правила бюджетного учета с 1 января 2019 года

Коды доходов: изменения с 05.08.2019 Плата за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями Отражают по коду 131 КОСГУ Плата по договорам найма другого специализированного жилья, а также по договорам соцнайма и найма жилых помещений государственного или муниципального жилфонда Относят к коду 129 КОСГУ (ранее этот код применяли к любым договорам найма жилья) Поступление денежных документов при реорганизации или ликвидации учреждений Отражают по коду 189 КОСГУ Возврат в бюджет наличных денег, оставшихся в кассе получателя бюджетных средств, на 1 января текущего года Учитывают по коду 136 КОСГУ Неделимые платежи, содержащие доходы по нескольким кодам КОСГУ Отражают по коду основного дохода Пример: плату за содержание служебного жилья и общежития учитывают так же, как плату за пользование — по коду 131 КОСГУ. Выводы: основной доход — не всегда наибольший по сумме; он основной, когда порождает другое обязательство (пользование жильем приводит к необходимости оплачивать его содержание);

не всякий платеж, зачисленный одной суммой, неделим; он неделим, если по договору или нормативному акту должен идти в счет единого обязательства.

Коды расходов: изменения с 05.08.2019 Приобретение или изготовление цветов и венков для возложения к памятникам и памятным знакам Отражают по коду 226 КОСГУ (не касается учета цветов и венков, приобретенных для других целей).

Коды расчетов: изменения с 05.08.2019 Долговые обязательства на счете 301 00 Отражают с кодами статей КОСГУ 710, 720, 810, 820. Подстатьи к этим кодам отменены.

И еще 2 важных изменения в отношении КОСГУ в 2019 году:

к госорганизациям теперь не относятся юрлица с долей участия публично-правовых образований или бюджетных и автономных учреждений более 50%: при расчетах с такими юрлицами выбирайте код КОСГУ, предусмотренный для других организаций, кроме сектора госуправления и организаций госсектора;

администраторы доходов бюджета не детализируют по подстатьям увеличение и уменьшение дебиторской задолженности по налогам, сборам, таможенным платежам, страховым взносам, штрафным санкциям по этим платежам, штрафам за нарушение закона и невыясненным поступлениям: они отражают такие расчеты по кодам статей 560 и 660 КОСГУ независимо от вида плательщика.

Технические изменения

Ситуация/Вопрос Как действовать/Пояснение Невыясненные поступления Все организации сектора госуправления учитывают их по коду 181 КОСГУ (ранее необходимость применять этот код для бюджетных и автономных учреждений вытекала только из наличия в их планах счетов сопоставимого счета 0 205 81 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям») Как бюджетные и автономные учреждения начисляют НДС По коду КОСГУ того дохода, с которого этот налог рассчитывают. В бюджет они уплачивают НДС по коду 189 КОСГУ (такой порядок нужно было применять и ранее). Приобретение молока работникам с вредными условиями труда Отражают по коду 214 КОСГУ, как и выплату денежной компенсации за молоко (письмо Минфина от 29.06.2018 № 02-05-10/45153). Но в порядке применения КОСГУ компенсация приравнивалась к оплате товаров поставщику только по социальным пособиям населению. Учтите, что по кодам видов расходов этот принцип не работает, поэтому приобретение молока увязывайте с видом расходов 244. Коммунальная услуга по предоставлению печного топлива Отражают по коду 223 КОСГУ. Поставки топлива по отдельным договорам купли-продажи учитывают по коду 343 КОСГУ. Топливо в обоих случаях приходуют на счете 0 105 33 343, но оплачивают и списывают по-разному. Стало ясно, какие расходы на услуги и работы для целей капвложений относят к коду 228 КОСГУ Это те расходы, которые включают в стоимость нефинансовых активов. Но по этому коду не отражают вложения в материальные запасы, в т. ч. в составе казны. Если расходы на монтаж оборудования не включают в стоимость ОС Их отражают по коду 226 КОСГУ (ранее такой вывод можно было сделать из того, что расходы не связаны с капвложениями, поэтому код 228 КОСГУ не применяется) Операции с ИП Учитывают по кодам 192, 246, 24В, 286, 546, 556, 566, 646, 656, 666, 736, 836 КОСГУ (ранее в описании кодов упоминались операции с физлицами — производителями товаров, работ и услуг). Оба контрагента добавлены в операции по коду 297 КОСГУ. Все коды статей 240 и 280 КОСГУ Могут применять любые организации сектора госуправления, в т. ч. учреждения всех типов Коды 241–246, 251–253, 281–286 КОСГУ Используют также при безвозмездной передаче нефинансовых активов Код КОСГУ для материальных запасов Выбирают исходя из того, как учреждение будет использовать матзапасы. Пример: по продуктам питания предусмотрен отдельный код 342. Но его применяют, только если продукты использует учреждение при организации питания сотрудников, учащихся, пациентов и др. Если продукты используют в учебной практике, их отражают по коду 346. Материальные ценности, приобретенные для дарения или награды Учитывают по коду 349 КОСГУ До 05.08.2019 в описании к этому коду упоминалась подарочная и сувенирная продукция, не предназначенная для продажи. Теперь правило стало менее конкретным по объектам покупки и более конкретным по цели их использования.

Отметим, что в порядок применения КОСГУ добавлены и другие технические правки, фактически не поменявшие действующих правил учета.