Доплачивать ли заму, если руководитель в отпуске?

Нужно ли как-то оплатить труд заместителя директора во время отпуска последнего? Ведь он выполняет не только свою, но и директорскую работу. Как это оформить, как совмещение или ещё как-то?

Всё зависит от того, входит ли в трудовую функцию заместителя директора исполнение обязанностей директора на период его временного отсутствия. Напомню, трудовая функция работника должна быть обязательно указана в трудовом договоре и при необходимости конкретизирована в должностной инструкции.

Что входит в трудовую функцию

При этом возможно разделение функций директора между несколькими заместителями и другими должностными лицами в соответствии с направлениями их деятельности (главный бухгалтер, главный инженер, директор по персоналу, директор по производству и т.п.). Это тоже должно быть чётко прописано в соответствующих документах (трудовом договоре, должностной инструкции).

Является ли выполнение такой работы совмещением должностей? Для этого обратимся к ст. 60.2 ТК РФ, из определений которой можно сделать вывод, что совмещение должностей — это дополнительная работа, которая выполняется работником наряду с работой, определённой его трудовым договором.

Если исполнение обязанностей директора входит в трудовую функцию должностного лица, как бы оно ни называлось, эту работу уже нельзя считать дополнительной, и она не подпадает под регулирование ст. 60.2. Данный вывод подтверждают специалисты Роструда (письмо Роструда РФ от 24.05.2011 № 1412-6-1):

«...на практике могут быть случаи, когда в должностной инструкции отдельных категорий работников предусматривается, что в период отсутствия на рабочем месте другого работника со схожей трудовой функцией они исполняют обязанности отсутствующего работника. Указанные положения должностных инструкций... не предполагают осуществление доплат, поскольку в таком случае данная работа (исполнение обязанностей временно отсутствующего работника) выполняется в рамках заключенного трудового договора».

Имеется и судебная практика, подтверждающая эту позицию. Во всех приведённых случаях истцам было отказано в требованиях выплат за исполнение обязанностей отсутствующих руководителей, так как это входило в их трудовую функцию и было закреплено в должностных инструкциях и должностном регламенте, с которыми истцы были ознакомлены в надлежащем порядке:

определение Московского городского суда от 15.04.2011 № 4г/5-2359/11;

кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 12.12.2011 № 33-18341/2011;

апелляционное определение Московского областного суда от 28.05.2014 № 33-11581/2014.

Увеличение объёма выполняемых работ

Казалось бы, всё понятно: обязан — выполняй, но почему же вопрос о доплате возникает вновь и вновь со стороны работников, исполняющих обязанности отсутствующих руководителей?

Ответ очевиден: люди чувствуют возрастающую нагрузку и хотят получить за это денежную компенсацию. И их желания вполне укладываются в требования трудового законодательства, а именно части первой ст. 21 ТК РФ:

«Работник имеет право на... выплату заработной платы в соответствии со сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы...»

«Совершенно очевидно, что сложность труда и количество выполняемой штатным заместителем или помощником отсутствующего работника ...в период отсутствия замещаемого работника намного выше, нежели в период, когда приведенные работники выполняют работу при работающем руководителе» — говорится в определении Верховного суда РФ от 11.03.2003 № КАС03-25.

Что же делать? Да, это не совмещение должностей, и положения ст. 151 ТК РФ здесь неприменимы, но организация может установить стимулирующую выплату (надбавку или премию), которой и будет поощрять таких работников. Не забывайте правильно описать порядок и размеры такой выплаты в соответствующем локальном нормативном акте.

Временное совмещение должности

Если же исполнение обязанностей не входит в трудовую функцию работника, то оно квалифицируется как дополнительная работа, и регулируется ст. 60.2 и 151 ТК РФ. Нам нужно заручиться письменным согласием работника, обговорить размер доплаты, содержание и объём работ, период выполнения работ и оформить соглашение и приказ.

Причём, в данном случае оформляется два приказа: по личному составу и по основной деятельности.