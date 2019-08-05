Что важного сказала ФНС о самозанятых

Собрали последние разъяснения про новый налоговый режим.

С 1 января 2019 в 4-х регионах России появился новый специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Несмотря на простоту его применения, контролеры дают множество комментариев и отвечают на многочисленные вопросы плательщиков.

Заключать ли новый договор, если исполнитель стал плательщиком НПД, а условия сотрудничества не изменились?

Заключать новый договор не следует, если это не препятствует существенным условиям. При этом нужно учитывать, что п. 9 ст. 2 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“...» вменяет обязанность уплаты НДС плательщиками НПД только при импорте товаров.

Если до перехода на уплату НПД лицо применяло общую систему налогообложения, условия договора в части НДС следует пересмотреть, заключив допсоглашение. Аналогично: если одна из сторон договора утратила право уплаты НПД, может потребоваться корректировка условия о НДС.

Источник: Письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@

Какой документ выдает плательщик НПД, чтобы заказчику включить оплату в расходы?

Расходы — документально подтвержденные и обоснованные затраты (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Ст. 14 Закона № 422-ФЗ обязывает плательщика НПД при оплате передавать заказчику (покупателю) чек, сформированный:

в мобильном приложении «Мой налог»;

через уполномоченного представителя электронной площадки;

уполномоченное кредитное учреждение.

В документе исполнитель указывает ИНН заказчика (покупателя).

Ст. 15 Закона № 422-ФЗ запрещает заказчикам уменьшать налоговую базу на сумму расходов, которые не подтверждаются чеком. Исполнитель (продавец) вправе выдать другие документы, например, акты. Но наличия таких бумаг без чеков недостаточно для обоснованного признания расходов, то есть чек обязателен.

Источник: Письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.

Нужно ли печатать чек?

Ст. 14 Закона № 422-ФЗ допускает представление чека потребителю как в форме бумажного документа, так и в электронном виде.

Передача в электронной форме реализуется:

с помощью электронной почты, абонентского номера;

считыванием QR-кода чека покупателем в момент оплаты.

При использовании электронной формы распечатывать документ необязательно.

Источник: Письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.

Когда чек передается покупателю?

Согласно ст. 14 Закона № 422-ФЗ продавец формирует и передает чек заказчику в момент расчета наличными средствами или с использованием электронных средств платежа (банковских карт, электронных кошельков). В остальных случаях документ передают до 9-го числа следующего месяца.

При этом при осуществлении сделок, проводимых посредником, плательщик НПД не обязан передавать чеки покупателям (п. 2 ст. 14 Закона № 422-ФЗ).

Источник: Письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.

Что делать заказчику, если исполнитель не выдает чек?

Ст. 14 Закона № 422-ФЗ устанавливает обязанность исполнителя выдать заказчику чек, подтверждающий произведенные расчеты. Документ необходим для фиксации налогооблагаемого дохода.

При отказе исполнителя выдать чек заказчик вправе сообщить об этом в налоговую инспекцию, в том числе с помощью электронного сервиса официального сайта ФНС.

Источник: Письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.

Как изменить чек, переданный покупателю?

Доход, облагаемый НПД, уменьшается в месяце его получения, если был произведен возврат сумм оплаты заказчику (ст. 8 Закона № 422-ФЗ).

Исполнитель корректирует переданные в налоговый орган данные через приложение «Мой налог»:

если произведен возврат сумм оплаты (предоплаты);

если сведения введены неверно.

Уточнения сопровождаются пояснениями.

Источник: Письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@.

Кем осуществляется уплата НПД?

Расчет налога к уплате производит налоговая инспекция (ст. 11 Закона № 422-ФЗ). Она же уведомляет плательщика по итогам месяца о сумме обязательств перед бюджетом и реквизитах для перечисления.

Лицо уплачивает НПД по месту осуществления деятельности до 25-го числа следующего месяца.

При этом плательщик вправе передать полномочия по уплате налога оператору электронной площадки или кредитному учреждению. За выполнение таких функций плата не взимается. В этом случае налоговый орган станет уведомлять уполномоченное лицо.

Через приложение «Мой налог» инспекции может предоставляться право на обращение в банк с поручениями на своевременное перечисление НПД.

Таким огбразом, уплата налога на профдоход может производиться:

плательщиком лично;

уполномоченным лицом на основании налогового уведомления;

банком по поручению налогового органа, если такое право предоставлено плательщиком.

Когда возникает обязанность уплаты НДФЛ и взносов у заказчика, если исполнитель утратил право на НПД?

Плательщики не вправе применять специальный налоговый режим НПД, если их доходы в календарном году составили более 2,4 млн руб. (ст. 4-5 Закона № 422-ФЗ). Периодичность получения средств значения не имеет.

Режим налогообложения изменяется с момента превышения, до этого дня лицо считается плательщиком налога на профессиональный доход.

П. 8 ст. 2 Закона № 422-ФЗ освобождает плательщиков НПД от НДФЛ, ст. 15 — от страховых взносов в случае формирования чеков по ст. 14 Закона.

При утрате права применения режима НПД исполнителем заказчики становятся налоговыми агентами по НДФЛ и уплачивают страховые взносы в отношении физических лиц без статуса ИП.

Источники: Письмо ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@, Письмо ФНС от 19.04.2019 № СД-4-3/7496@.

Нужно ли возвращать НДФЛ лицу, перешедшему на НПД и не сообщившему об этом?

Доход, полученный в рамках НПД, освобождается от НДФЛ (п. 8 ст. 2 Закона № 422-ФЗ). ПРи этом организации и ИП, оплачивающие товары, работы, услуги или имущественные права налоговыми агентами не являются, НДФЛ не удерживают.

Излишне удержанная сумма налога возвращается налоговым агентом по письменному заявлению налогоплательщика в течение 3 месяцев с момента обращения по указанным банковским реквизитам (п. 1 ст. 231 НК РФ).

Несмотря на то, что контрагент не является налоговым агентом по отношению к плательщику НПД, именно он удержал НДФЛ и обязан вернуть налог (Письмо Минфина от 21.06.2016 № 03-04-06/36117), в котором рассмотрен вопрос возврата излишне удержанного НДФЛ бывшему работнику.

Источники: письмо Минфина от 11.03.2019 № 03-11-11/15357, Письмо ФНС от 19.04.2019 № СД-4-3/7496@.

Как проверить, применяет ли контрагент режим НПД?

Налогоплательщики НПД — физические лица, в том числе ИП, обратившиеся с соответствующим заявлением в налоговый орган (ст. 4 и 5 Закона № 422-ФЗ).

Проверка контрагента доступна на сайте ФНС через сервис «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого)».

Плательщики для подтверждения статуса самостоятельно формируют справку о постановке на учет по НПД:

в мобильном приложении «Мой налог»;

в веб-кабинете «Мой налог» на сайте ФНС.

Открывать ли новый банковский счет при получении статуса плательщика НПД?

Законом № 422-ФЗ ведение расчетов на специальных банковских счетах не предусмотрено. Также нет ограничений по количеству открытых для расчетов счетов.

При этом ст. 4 Закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации...» закрепляет за Банком России функции по установлению правил расчетов в РФ. Поэтому ФНС по вопросам в части банковских операций предлагает обращаться в ЦБ РФ.

Источник: Письмо ФНС от 19.04.2019 № СД-4-3/7496@.

Вправе ли несовершеннолетние работать на НПД?

Регистрация несовершеннолетних лиц в качестве ИП допускается п. 1 ст. 23 ГК РФ и п. 1 ст. 221 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Поэтому несовершеннолетние, зарегистрированные в качестве ИП, вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Граждане 14-18 лет, не имеющие статуса ИП, могут перейти на этот спецрежим, если они не осуществляют деятельность, требующую регистрации в качестве ИП (п. 6 ст. 2 Закона № 422-ФЗ), и:

приобрели дееспособность со вступлением в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ);

получили письменное согласие законных представителей на совершение сделок (п. 1 ст. 26 ГК РФ);

признаны дееспособными по решению органа опеки и попечительства либо суда (ст. 27 ГК РФ).

Какую брать ставку НПД, если заказчик (покупатель) — иностранец?

Ст. 10 Закона № 422-ФЗ устанавливает две ставки налога:

4% от доходов, полученных от физических лиц;

6% от доходов, полученных от организаций и ИП.

Ст. 11 НК РФ приравнивает к организациям юридические лица, образованные как по законам РФ, так и по нормам иностранных государств. П 1 ст. 2 ГК РФ распространяет установленные в РФ правила в отношении иностранцев и лиц без гражданства.

Поэтому, получая доход от иностранной организации, плательщик применяет ставку 6%, а от иностранного гражданина — 4%.

При отражении дохода от иностранного юрлица в приложении «Мой налог» проставляется отметка «Иностранная организация» с указанием ее наименования.

Источник: Письмо ФНС от 19.04.2019 № СД-4-3/7497@.

Какие справки доступны в приложении «Мой налог»?

Приложение «Мой налог» и веб-кабинет «Мой кабинет» предоставляют возможность формирования следующих справок:

о постановке на учет в качестве плательщика НПД (КНД 1122035);

о состоянии расчетов по НПД (КНД 1122036).

Документы подписываются электронной подписью ФНС.

Как перейти на налог на профдоход с другого спецрежима и не попасть на ОСНО при утрате права на НПД?

ИП, применяющие специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД), вправе от них отказаться в пользу НПД (п. 3 ст. 15 Закона № 422-ФЗ). Для этого в течение 1-го месяца со дня постановки на учет в качестве плательщика НПД лицо обязано направить в инспекцию уведомление о прекращении применения других спецрежимов (для ЕНВД — заявление о снятии с учета). В случае нарушения срока или отказа от направления документов постановка на учет в качестве плательщика НПД отменяется (п. 5 ст. 15 Закона).

При утрате права на НПД лицо вправе обратиться в налоговый орган с уведомлением о переходе на ЕСХН или УСН (либо с заявлением о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД).

Переход на спецрежимы требует инициативы плательщика. При отказе обращаться в налоговую лицо обязано применять ОСНО.

Обратиться следует в течение 20 календарных дней с момента утраты права на НПД, и тогда:

ИП вернется к спецрежиму со дня снятия с учета в качестве плательщика НПД;

физическое лицо без статуса ИП применит спецрежим с даты регистрации в качестве ИП.

Подводим итоги