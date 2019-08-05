Иммиграция в США по программе EB-5: плюсы и минусы

Приход к власти Трампа и его команды не только привнесли некоторые изменения в жизнь американцев, но и усложнили переезд в США потенциальным мигрантам. Так, в 2018 году визовые офицеры американских посольств отказывали в получении иммиграционных виз на 39% чаще, чем в 2017 году. И именно в 2017-2018 годах, количество выданных иммиграционных виз значительно снизилось: с 617 752 иммиграционных виз в 2016 году до 533 557 выданных виз в 2018¹. Однако, примечателен тот факт, что количество выданных иммиграционных виз в Посольстве США в Москве лишь увеличилось за последний год. Если, в 2017 году была выдана 3 681 иммиграционная виза, то в 2018 году уже 4 270 виз². Этот факт указывает на еще более возросший интерес россиян к иммиграции в США.

Вопрос эмиграции часто встает не только перед специалистами, но и перед владельцами бизнеса и инвесторами. Для них существуют отдельные категории виз. Однако, в данной статье, мы не будем рассматривать такие визы как L1A («управляющий международной компании») и E2 («иностранный инвестор»), так как они являются неиммиграционными, а сразу перейдем к визе категории EB-5.

Виза EB-5 является частью программы, которую Конгресс США запустил в 90-х годах для стимуляции экономической активности в стране. Сегодня, вкладывая в экономику США от 500 тыс. долларов, зарубежный инвестор получает постоянный вид на жительство, возможность вести свой бизнес в США и получить американское гражданство через 5 лет. Эта программа успешно работает уже почти 30 лет, и каждый год правительство США выдает более 10 000 виз категории EB-5 заявителям со всего мира. Ниже рассмотрены основные плюсы и минусы переезда в США по программе EB-5 для заявителей из России.

Плюсы

Требования для заявителя

Одно из главных преимуществ эмиграции по визе EB-5 — отсутствие требований в виде сертификата на знание английского, специального образования или опыта работы. Для получения визы категории L1, например, необходимо проработать в компании в течение, как минимум, года. Чтобы претендовать на визу категории H-1B, необходимо иметь образование на уровне бакалавра или выше. Для получения студенческой визы F-1, необходимо приглашение от учебного заведения, которое, в свою очередь, требует сертификат на знание английского. Для получения визы O-1 нужно показать экстраординарные способности или достижения, оцененные на национальном или международном уровне. Все эти требования отсутствуют для визы EB-5 — всё, что необходимо — готовность заявителя вложить в американскую экономику 500 тыс. долларов.

Возможность переезда всей семьей

Еще одно преимущество визы EB-5 — вместе с инвестором на визу могут претендовать супруг/а и дети до 21 года, не состоящие в браке. Кроме того, инвестор может проводить большую часть времени в России, вести свой бизнес на родине и навещать, по необходимости, свою семью в США без каких-либо ограничений. Необходимо только каждые 180 дней возвращаться в США, чтобы вид на жительство не был аннулирован. В то же время, большинство других иммиграционных виз требуют нахождение заявителя на территории США более 6 месяцев в году.

Вероятность получения визы EB-5 в сравнении с другими категориями виз

В 2018 году вероятность отказов в визах категории H-1 и L-1 увеличилась на более, чем 20% в сравнении с 2016 годом³, и в данный момент эти визы получить сложнее, чем визу категории EB-5, даже с учетом того, что Н-1 и L-1 не являются иммиграционными визами. Безусловно, говоря о визе EB-5, мы подразумеваем необходимость солидной инвестиции, которая недоступна для подавляющего числа мигрантов. Однако, имея возможность вложить необходимую минимальную сумму в 500 тыс. долларов, заявитель избавляется от необходимости соответствовать множеству требований других категорий виз, что снижает шансы на получение отказа.

Минусы

Ограниченная квота

Популярность программы EB-5 растет от года к году, несмотря на общий спад в выдаче американских иммиграционных виз. Традиционно, большую часть заявителей на визу EB-5 составляют жители Азии: в прошлом году их было более 80% от общего числа заявителей, с наибольшим количеством инвесторов из Китая, Вьетнама и Индии. Однако, большая популярность программы в этих странах означает и повышенное время ожидания на получение визы и дальнейшего переезда в США. Китайские инвесторы вынуждены ждать в очереди дольше всех: на данный момент, 32 169 китайских заявителей на визу EB-5 находятся в очереди из-за квоты, и еще 17 368 ждут подтверждения поданной петиции, необходимой для получения визы.

Если перевести это в годы, то китайскому инвестору необходимо, в среднем, ждать около 16 лет до получения визы. Индийские инвесторы ждут в среднем 8,4 года, вьетнамские — 7,6 лет³. Это большой минус программы для азиатских инвесторов, учитывая квоту в порядка 700 виз для каждой страны. Однако, учитывая гораздо меньшее количество заявителей из России (более 4000 заявок из Китая, и лишь 134 заявителя из России в 2018 году), время ожидания на рассмотрение российского заявителя по программе EB-5 не превышает времени, необходимого для рассмотрения любого другого заявления на получение иммиграционной визы (в среднем, 9-18 месяцев).

Юридические нюансы оформления

Несмотря на то, что инвестиции в американскую экономику — это единственное требование программы EB-5, существуют определенные требования к самим инвестициям, кроме минимальной суммы. По программе, за счет инвестиций должны быть созданы и сохраняться в течение 5 лет не менее 10 рабочих мест с полной занятостью.

Кроме того, заявитель на визу ЕВ-5 должен доказать, что он честно заработал 500 тыс. долларов инвестиций. «Большинство отказов в визе EB-5 основано на том, что заявитель не смог документально подтвердить, что его деньги заработаны или получены легальным путем. Здесь нужно учитывать различные нюансы, ведь деньги могли быть не только заработаны легальной деятельностью, но и получены как наследство, накопления или в ходе дарения. В идеале, подготовкой таких документов должен заниматься квалифицированный юрист» — советует иммиграционный юрист и президент компании EB-5 Analytics Джон Рот. В целом, именно неспособность инвестора доказать легальность используемых для инвестирования средств является главной причиной отказов в получении визы EB-5.

Условия программы изменятся уже в этому году

Кабинет Трампа продолжает активную работу по внесению изменений в иммиграционное законодательство и уже сейчас возможно увидеть некоторые будущие изменения. Одно из последних обновлений касается смещения приоритета в выдаче виз для воссоединения семьи к системе, основанной на баллах, которая отдает предпочтение приему иммигрантов с определенным уровнем образования и занятости. Что касается программы EB-5, то она также подверглась пересмотру. Американские чиновники уже неоднократно предлагали увеличить минимальную сумму инвестиций в силу того, что сумма была неизменной, начиная со старта программы в 1990 году, когда ценность доллара была выше. И в этом году предложение об изменении минимальной суммы инвестиций уже официально входит в силу.

«Повышение стоимости программы EB-5 до $1.35 миллионов ожидается уже этой осенью. Такую информацию нам передали коллеги из Службы гражданства и иммиграции США. Разговоры о пересмотре программы шли долго, но теперь тем, кто планировал вложить $500,000 для получения инвестиционной визы, нужно поторопиться. Тем более, учитывая необходимость дополнительного времени для подготовки всех документов» — отмечает иммиграционный юрист и президент компании EB-5 Analytics Джон Рот.

В целом, процесс эмиграции, а особенно, связанной с бизнесом — довольно трудоемкий процесс, ребующий более подробного изучения всех плюсов и минусов. Чтобы получить больше информации по программе EB-5, запросите бесплатную консультацию у американского юриста.

Джон Рот получил высшее образование в сфере права и финансов, и является иммиграционным юристом и членом Американской ассоциации иммиграционных юристов с 1995 года. Джон начал работать юристом в сфере EB-5 в 2008 году.