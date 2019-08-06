Россиянам запретят подрабатывать?

Даже по официальной статистике на сегодняшний день огромное количество россиян живет за чертой бедности. И это при том, что сама эта черта проведена довольно низко. Еще больше граждан балансирует на грани. Пытаясь хоть как-то поднять свой уровень дохода, многие помимо основной работы вынуждены заниматься подработкой. Этот способ нельзя назвать легким, и во многих случаях эффективным — за подработку зачастую платят несправедливо. Но люди продолжают работать на нескольких работах, потому что выбора нет.

И, вполне возможно, что материальное положение этих граждан вскоре значительно ухудшится. Дело в том, что в Государственной думе РФ планируются разработка и внесение на рассмотрение инициативы, вносящей изменения в Трудовой кодекс РФ и запрещающей гражданам работать на нескольких рабочих местах.

Инициатива представителя «Единой России»

Еженедельное официальное издание Федерального собрания РФ «Парламентская газета» взяло интервью у депутата Государственной думы от партии «Единая Россия», председателя Комитета по труду и социальной политике Сергея Алексеевича Вострецова ( ссылка ). В рамках данного интервью он заявил изданию, что готовит законопроект, запрещающий работу на нескольких рабочих местах.

По словам депутата, такой запрет необходим потому, что, осуществляя трудовую деятельность на двух, а то и трех работах, человек попросту не успевает отдохнуть, его работоспособность постепенно снижается, от чего страдает производительность.

Кроме того, депутата обеспокоил тот факт, что при работе по совместительству гражданам «невыгодно» болеть, поскольку в этот период им не оплачиваются ни работа, ни больничный.

И, конечно же, освободив рабочие места от граждан, трудящихся на нескольких работах, можно будет дать дорогу молодым специалистам, которым сложно устроиться по специальности, потому что все места заняты совместителями (вспомним, что приблизительно так звучал один из аргументов ввода моратория на индексацию пенсии для работающих пенсионеров в 2016 году).

Когда будет введен запрет, и чего от него стоит ожидать?

Несмотря на то что с заявления Вострецова о подготовке инициативы прошел уже значительный промежуток времени, пока что официально она опубликована не была. Конечно же, на подготовку такого документа необходимо довольно много времени.

Но нет сомнений в принятии данного закона, если инициатива будет выдвинута — в настоящее время большинство мест в Госдуме занимают представители партии «Единая Россия», членом которой является Вострецов, и которая отличается высокой внутрипартийной солидарностью.

Лично я считаю, что данная инициатива ударит и по работникам и по работодателям:

Совместители больше не смогут официально подрабатывать и будут вынуждены делать это нелегально, ведь многие попросту не могут позволить себе отказаться от подработки вовсе и остаться жить на одну зарплату с основного рабочего места. При этом нелегальное положение лишит их возможности защитить свои трудовые права.

Работодатели встанут перед выбором — заменить их работниками на полном окладе, либо предлагать совместителям работать нелегально. Как вы понимаете, мало кто захочет переплачивать, если есть те, кто готов работать за меньшую зарплату.

А как вы считаете, будет ли в ближайшее время реализована идея депутата о запрете подработки? И что она может принести работникам и работодателям?