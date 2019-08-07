Можно ли отделаться от ипотеки и прекратить платить по долгам?

Ипотека, реализация заложенного имущества, реструктуризация, банкротство — что выбрать?

В этом видео я отвечаю на вопросы о том, можно или нет отделаться от ипотеки и прекратить платить по долгам?

Вот цитата из настоящего видео: «Если отвечать односложно и очень кратко — то да, можно...

Первое, на что бы я хотел обратить внимание: закон действительно дает возможность отсрочить уплату долгов по ипотечному кредиту от реализации заложенного имущества на срок от 6 месяцев до 2-х или 3-х лет, и предоставляет возможность „собраться силами“ должнику и рассчитаться по залоговому кредитному обязательству независимо от желания Банка (залогодержателя). Против воли банка! Фактически это называется реструктуризацией. Кстати, Сбербанк в некоторых случаях позволяет реструктуризировать платежи по ипотеке.

Второе. Закон действительно дает возможность сохранить залог в собственности залогодателя или третьего лица, дружественного залогодержателю. И судебная практика свидетельствует, что „отделаться“ и исключить запись об обременении возможно. Правда исключительно в судебном порядке. И такая возможность есть.

Третье. Закон представляет возможность после исключения записи об обременении имущества не платить по своим обязательствам посредством личного банкротства. Думаю, что на главный вопрос я ответил: возможно ли избавиться от обременения, наложенного банком на ваше имущество? Можно. Можно ли избавиться от долгов — да. Но здесь возможна только процедура банкротства».

Об этом смотрите мое видео.

Много других интересный статей об ипотечных кредитах — в нашей специальной рубрике.