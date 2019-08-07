Золото vs доллары: что выгоднее покупать

Физическое золото продолжает наращивать цену. Недавно оно побило 6-летний рекорд, преодолев отметку 1400 долларов за тройскую унцию. В рублях это около 2840 рублей за грамм металла 999 пробы. Многие эксперты говорят, что это далеко не максимум, и максимумы у вечного металла еще впереди. Разберемся, почему.
Базель III: мировая финансовая революция
29 марта этого года вступил в силу Базель III, разработанный Базельским комитетом по банковскому надзору, вернувший золоту его историческое значение. Если коротко, около 40 лет назад тот же комитет отменил золотое обеспечение доллара, сделав американскую валюту и долговые обязательства казначейства практически единственным ценным инструментом в мире. Как и почему это произошло — история долгая и темная. Золото из всеобщего эквивалента просто превратили в рыночный товар, как нефть или хлопок. В банковских резервах золото стало можно учитывать лишь по половинной стоимости, а значит, закупать и хранить его невыгодно, так как выдать кредитов и денег в обращение можно лишь вполовину от его рыночной стоимости.
Несмотря на это, на сегодня именно Центральный банк США обладает самыми большими официальными золотыми резервами в мире — 8 133 тонн. К примеру, у второй в списке Германии золота меньше в два с лишним раза — 3 369 тонн. У России, при всем прошлогоднем наращивании, в итоге 2119 тонн золота в резервах. Так вот, Базель III говорит, что отныне золото — полноправный участник 1 группы активов, приравненный к доллару.
А это значит, что интерес к нему государств, банков и частных инвесторов тоже должен увеличиться. Например, вместо сомнительных долларов и казначейских обязательств других государств, страны могут сохранять свои средства в полном объеме в реальных блестящих высоколиквидных слитках. В собственных хранилищах, под полным контролем, а не усиливая влияние других стран путем спроса на их валюту и ценные бумаги.
Длительное падение курса металла (примерно с 2012 по 2016 годы) эксперты объясняют именно глобальной игрой на рынке, путем которой цены искусственно занижались для скупки больших объемов по низкой цене — ведь о вступлении Базеля III в силу было известно уже в 2011 году.
Выгодно ли вкладывать деньги в золото?
Но это все большие игры, а что же делать обычному человеку и зачем ему золото? Примерно затем же, зачем и странам: сохранять нажитое, сберечь деньги от инфляции и девальвации. И драгоценные металлы здесь начинают и выигрывают.
В таблице ниже приведена примерная стоимость золота и доллара в периоде 21 год с различной периодичностью. Видно, что кризис 1998 года в 4,5 раза увеличил цену доллара, а рост цены золота по двум факторам — реальный курс на международном рынке, и рост цены валюты дал увеличение почти в 10 раз. Другими словами, если бы вложили равные суммы рублей в доллар и в золото, то после продажи их после кризиса на золоте вы бы заработали в 2 раза больше.
При кризисе 2014 года ситуация немного хуже: при аналогичной стратегии вложения в доллар оказались бы выгоднее, чем в золото, на 20%, но в этот период, как отмечалось выше, уже действовало принудительное занижение цен золота на глобальном рынке. В любом случае выигрыш от инвестирования в 1,8 раза по сравнению с рублем. Рассчитаем очень усредненно сегодняшний курс цен золота и доллара к курсам кризисных годов. И наглядно видим, что рублевая цена золота растет сильнее доллара!
|Актив
|Июль 1998
|Июль 2006
|Июль 2008
|Июль 2009
|Июль 2011
|Июль 2012
|Июль 2013
|Июль 2014
|Июль 2015
|Июль 2019
|Июнь 2019 к июлю 1998
|Июнь 2019 к июлю 2008
|Июнь 2019 к июлю 2015
|Доллар, руб.
|6
|27
|23
|33
|28
|32
|32
|35
|57
|63
|10,5
|2,7
|1,1
|Золото 999 пробы, рублей/грамм
|60
|560
|710
|940
|1440
|1650
|1340
|1450
|2030
|2840
|47,3
|4,0
|1,4
|Золото 999 пробы, доллар/унция
|260
|654
|950
|937
|1600
|1571
|1240
|1300
|1154
|1413
|5,4
|1,5
|1,2
Вывод — вложение денег в золото вдолгую — наиболее прибыльный вариант. Растет золото — растет прибыль, растет доллар — все равно растет цена вашего золота. Рост золота складывается с ростом валюты и дает неплохой мультипликатор.
Где купить золото для сбережений?
1. Самый простой вариант — вложить деньги в золото в Сбербанке, например, на обезличенные металлические счета, так называемые ОМС. В личном кабинете операцию можно совершить за минуты, НДС покупка/продажа не облагается, риск утраты сокровища — минимальный. В обмен на ваши деньги банк предоставляет выписку, что теперь вы владелец стольки-то грамм драгоценного металла. Виртуальное золото можно докупать минимальными партиями, хранить сколь угодно долго и в любой момент продать по текущему курсу. Также можно «снять со счета» свой слиточек, но комиссия будет значительна: например, у Сбербанка за 1-граммовый кусочек — 600 рублей (более 20% цены), за 100 грамм — 2520 рублей (около 10%).
По сути, с такой ценой «материализации» металла и произвольным установлением курса покупки/продажи обезличенное золото для банков не что иное, как средство привлечения средств инвесторов, вроде вклада, но процент по которому не фиксирован и средства не застрахованы.
Кроме комиссии при получении, большой разницы курсов купли-продажи, отсутствия страховки, к минусам можно отнести то, что проценты на средства на ОМС не начисляются, вся прибыль или убыток обусловлены исключительно изменением мировой цены на золото и курсом конкретного банка. Так, на момент написания статьи Сбербанк продавал золото по цене 2993 рублей/грамм, а покупал назад по 2720 рублей/грамм. Спред составляет около 10%.
Еще один значительный минус: при продаже металла необходимо подать декларацию о доходах и заплатить подоходный налог с прибыли, если обезличенный металл находился в собственности менее 3 лет (13% для резидентов). Но можно воспользоваться имущественным вычетом в размере до 250 000 рублей.
Рассмотрим реальный пример: разница между ценой продажи золота Сбербанком за год составила около 20%. Но разница между ценой продажи и обратным выкупом — всего 9%. По сути, для держателя счета ОМС это прибыль от вложения. Вычтем НДФЛ и получим чуть менее 8% (НДФЛ не учитывается при владении виртуальным металлом более 3 лет). Максимальный процент по вкладу на тот период в том же Сбербанке был около 7%. То есть за прошедший год вложившие в ОМС немного бы выиграли — около 1%. А вот годом ранее аналогичная инвестиция принесла бы меньше, чем любой вклад, — всего около 1% за год.
2. Второй вариант кажется более надежным — покупать золотые монеты и слитки в банках. Но! В России физлица могут приобрести слитки из драгоценных металлов только в рамках банковской системы. При покупке к стоимости слитка прибавляется НДС в размере теперь уже 20%, а при обратной продаже банку НДС физическому лицу не возвращается. То есть помимо разницы цены покупки и продажи существует 20% налога. В правительстве в очередной раз обсуждают отмену НДС на инвестиционное золото, если пройдет — слитки станут популярной альтернативой доллару и евро, увеличится спрос, что опять-таки повысит его цену. Реальное золото за счет комиссий стоит дороже, чем виртуальное, и тут нужно хорошенько верить в его успех либо рассматривать значительные временные горизонты.
3. Автору по-прежнему по душе третий вариант — покупка розничного золота — ювелирных украшений (колечки, серьги, цепочки, браслеты и т. д.). И украшение, и инвестиция. Только вот цена за грамм в ювелирном магазине значительно выше цены чистого металла... Где же выгода? Действительно, в цену изделия уже заложена и кропотливая работа ювелира, и целой сбытовой сети, а часто и вес камней.
Наиболее близка к рыночной цена невыкупленных залогов в ломбарде. Золотые залоги, как правило, бывшие в употреблении, ломбард может продать только в два места: простым гражданам либо на заводы по цене лома. Поэтому цена за грамм здесь наиболее адекватная, можно сказать, равна мировой цене. Так, можно найти ломбарды с ценой 1700 рублей/грамм 585 пробы — это 2900 за грамм чистейшего желтого металла. Практически цена мирового рынка. При необходимости это золото снова можно сдать в ломбард или в скупку по более низкой цене — в среднем по рынку 1500-1550 рублей. То есть скупочная комиссия — разница между ценой одномоментной покупки и продажи — составит около 8%. Для сравнения: в случае с валютой — разница курсов одномоментной покупки и продажи около 4%.
Ну и напоследок график цены на золото за последние 20 лет. Запомним его таким и будем следить за новой историей древнего золота после вступления в силу Базеля III.
График цены на золото за последние 20 лет Источник: mfd.ru