Налоги для подразделений: за что штрафуют

Инспекторы стали пристальнее проверять правильность уплаты налогов по обособкам.

За отсутствие постановки на учет обособленного подразделения (ОП) организация должна привлекаться к ответственности по статье 126 НК РФ, а не по статье 116 НК РФ. Такой вывод содержится в Определении Верховного Суда РФ от 23 октября 2017 года № 304-КГ17-8872 по делу № А70-6845/2016.

Суд отметил, что взаимосвязанные положения подпункта 2 пункта 1 и подпункта 3 пункта 2 статьи 23 НК РФ позволяют сделать вывод о том, что законодатель различает обязанность налогоплательщика встать на учет в налоговых органах и обязанность сообщить в налоговый орган обо всех ОП, созданных на территории РФ. При этом непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, образует событие правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 126 НК РФ. За это взыскивается штраф в размере 200 руб.

На должностных лиц организации могут быть наложены административные штрафы:

от 500 до 1 000 руб. за нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе;

от 300 до 500 руб. за непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде.

Также выделение ОП влечет за собой обязанность налогоплательщика по представлению сведений о доходах физлиц и расчету сумм НДФЛ, налоговых деклараций по налогу на прибыль и транспортному налогу по месту нахождения подразделения.

Непредставление налоговой декларации согласно статье 119 НК влечет штраф в размере 5% не уплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% суммы и не менее 1000 руб.

Обоснование: В соответствии с пунктом 1 статьи 83 НК РФ в целях проведения налогового контроля организации подлежат постановке на учет в налоговых органах:

по месту нахождения организации;

по месту нахождения ее ОП;

по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств;

по иным основаниям, предусмотренным НК РФ.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 83 НК РФ, организации, расположенные на территории РФ, подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого ОП. При этом ОП, согласно пункту 2 статьи 11 НК РФ, признается любое территориально обособленное подразделение, в котором оборудованы стационарные рабочие места.

Рабочее место считается стационарным, если создается на срок более 1 месяца. Статьей 209 ТК РФ установлено, что рабочим местом является место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

В силу подпункта 3 пункта 2 статьи 23 НК РФ налогоплательщики обязаны сообщать в налоговый орган обо всех ОП и изменениях в течение 1 месяца со дня создания, а также в течение 3 дней со дня изменения соответствующего сведения об ОП. Сообщение подается по форме С-09-3-1, утвержденной Приказом ФНС РФ от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@ (Приложение № 1).

Неисполнение обязанности по сообщению налоговому органу сведений о созданных на территории РФ ОП является основанием для привлечения организации к ответственности по статье 126 НК РФ, без привлечения к ответственности по пункту 2 статьи 116 НК РФ (Определение ВС РФ от 26.06.2017 № 303-КГ17-2377 по делу № А04-12175/2015). Согласно статье 126 НК РФ непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах, влечет взыскание штрафа в размере 200 руб. за каждый документ.

Кроме того, на должностных лиц могут быть наложены административные штрафы:

нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе влечет преду преждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 000 руб. (п. 1 ст. 15.3 КоАП РФ);

непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, влечет наложение административного штрафа от 300 до 500 руб. (п. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).

Помимо всего вышеуказанного, по месту учета ОП без отдельного баланса необходимо уплачивать налог на прибыль, НДФЛ, транспортный налог, а также представлять сведения о доходах физлиц и расчет сумм НДФЛ, декларации по налогу на прибыль и транспортному налогу.

Относительно НДФЛ

Согласно абзацу 4 пункта 2 статьи 230 НК РФ, налоговые агенты — российские организации, имеющие обособленные подразделения, представляют документ, содержащий сведения о доходах физлиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ, и расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в отношении работников этих ОП в налоговый орган по месту их учета.

Аналогичная позиция отражена в Письме Минфина РФ от 13.08.2018 № 03-04-06/57140. Организация, имеющая ОП, поставленные на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого из них, обязана перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет по месту учета каждого ОП исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этого ОП, а также представлять сведения о доходах физлиц и расчет сумм НДФЛ работников этих ОП в налоговый орган по месту их учета.

Налог на прибыль

Согласно пункта 1.4 Приказа ФНС РФ от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@ налогоплательщик обязан представлять декларацию по налогу на прибыль как по месту нахождения организации, так и по месту нахождения ОП.

Согласно пункту 2 статьи 288 НК РФ, уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ, производится налогоплательщиками — российскими организациями по месту их нахождения, а также по месту нахождения каждого ее ОП, исходя из доли прибыли, приходящейся на них, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого ОП соответственно среднесписочной численности работников (расходах на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ, в целом по налогоплательщику.

Транспортный налог

Налог по транспортному средству, зарегистрированному на ОП, уплачивается по месту нахождения ОП (п. 1 ст. 363 НК РФ, Письмо ФНС от 30.03.2018 N БС-4-21/6096 ). В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 83 НК РФ для целей налогообложения таким местом признается место нахождения организации (ее ОП).

Приказом МВД РФ от 24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств» установлено, что регистрация ТС за юрлицами производится по месту их нахождения, определяемому местом их госрегистрации, либо по месту нахождения их ОП. В соответствии с пунктом 1 статьи 358 НК РФ налогоплательщики-организации по истечении налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию по транспортному налогу. Транспортный налог подлежит уплате налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств (ст. 363 НК РФ).