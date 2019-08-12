Что грозит, если не вести учет на забалансовых счетах

Зачастую ведению учета на забалансовых счетах бухгалтеры уделяют недостаточно внимания. Рассмотрим наиболее распространенные ситуации, в которых допускаются ошибки, а также что грозит бухгалтеру за допущенные искажения.
Применение забалансовых счетовПеречень обязательных к применению забалансовых счетов предусмотрен разделом VII Инструкции № 157н с номерами от 01 до 27, и 30, 31, 40, 42. Корреспонденция по ним в виде двойной записи не ведется, суммы по операциям отражаются либо по дебету (увеличение), либо по кредиту (уменьшение).
Широко распространенными объектами забалансового учета являются:
1) материальные ценности, которые учитываются вне балансовых счетов, в том числе:
- основные средства, стоимость которых менее 10 000 руб.
- права пользования, не являющиеся объектами учета аренды;
- неисключительные права пользования результатами интеллектуальной деятельности;
- имущество на хранении;
- имущество, поступившее по централизованному снабжению;
- ценности, выданные сотрудникам в личное пользование;
- имущество, приобретенное в целях награждения (дарения) и переходящие награды, призы, кубки;
- собственное имущество, переданное в безвозмездное или возмездное пользование и др.
3) списанная задолженность (дебиторская и кредиторская);
4) операции по поступлению и выбытию денежных средств.
Помимо обязательных, учреждения вправе вводить дополнительные забалансовые счета для сбора информации в целях обеспечения управленческого учета, а также для обеспечения внутреннего контроля за сохранностью имущества, выданного в пользование (п.332 Инструкции № 157н). Напомним, что условием применения дополнительно открытых счетов является его закрепление в учетной политике.
Последствия неосторожностиЧто можно ждать от проверяющих органов, если учреждение уклоняется от ведения учета на забалансовых счетах?
При проверках ревизоры очень часто выявляют ошибки в учете именно на забалансовых счетах. Как минимум, такие ошибки будут классифицированы как искажение данных бюджетного (бухгалтерского) учета. Административной ответственности данное деяние не подлежит, а вот за выявленное искажение отчетности предусмотрен штраф.
Как таковые, забалансовые счета являются вспомогательными. Движения по ним не влияют на формирование финансового результата, а остатки не входят в валюту баланса. Вместе с тем, государственные учреждения представляют в составе годовой отчетности сведения о данных на забалансовых счетах:
- Об остатках по счетам в «Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» в составе форм баланса. Порядок ее заполнения определен для казенных учреждений п. 20 Инструкции № 191н, для бюджетных и автономных — п. 21 Инструкции № 33н;
- О суммах поступления/выбытия материальных ценностей в разделе 3 «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах» форм «Сведения о движении нефинансовых активов» (ф.0503168), «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (ф.0503768).
Причиной наказания явилось неотражение на счете 01 немецкой овчарки стоимостью 25 000 руб., полученной в безвозмездное пользование. Бухгалтер не посчитала нужным ставить собаку на учет по счету 01, хотя по нормам Инструкции № 157н (действующим на момент совершения факта хозяйственной деятельности) безвозмездно переданное имущество должно было быть отражено на счете 01.
Топ ситуаций, на которые надо обращать вниманиеСитуация 1: учет безвозмездно полученного имущества
Рекомендуем проверить состав имущества, учтенного на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». С учетом новых положений, закрепленных в СГС «Аренда» (утвержден приказом Минфина от 31.12.2016 № 258н) некоторые объекты, числившиеся на счете 01, сейчас подлежат учету на балансовых счетах 111.ХХ в составе Прав пользования активами. Данная норма распространяется на имущество, которое учреждение получило в безвозмездное пользование, и, согласно договору, приняло на себя оплату расходов по его содержанию (согласно условиям договора).
Особое внимание на полноту отражения в учете имущества, полученного в пользование, рекомендуем обратить образовательным учреждениям. Зачастую родители передают имущество в пользование, а бухгалтерия узнает о его наличии только при проведении инвентаризаций.Кстати, если факт передачи в пользование не оформлен документально (нет договора, акта о приеме-передаче), такое имущество следует признать излишком и принять к балансовому учету в составе активов.
Ситуация 2: учет прав пользования (неисключительных) программными продуктами
В настоящий момент деятельность учреждения невозможно представить без использования информационных технологий и различных программных продуктов. При приобретении неисключительных прав использования на операционные системы, антивирусы, программы для ведения бухгалтерского учета и решения иных задач, необходимо отражать их на счете 01.
Если права пользования ограничены по сроку, то по окончании действия договора их необходимо исключить из учета.
Ситуация 3: учет списанного имущества до момента его утилизации (уничтожения)
Для примера рассмотрим порядок выбытия оргтехники. Нельзя просто выбросить компьютер или принтер, которые в связи с физическим или моральным износом стало невозможно или экономически невыгодно эксплуатировать. После принятия решения о списания такое имущество подлежит утилизации, которая как правило выполняется специализированными организациями. С даты принятия решения до момента передачи на утилизация его необходимо учитывать на счете 02 «Материальные ценности на хранении».
Ситуация 4: учет обеспечения исполнения обязательств
Подавляющее большинство закупок в государственных учреждениях выполняется с применением конкурентных способов — конкурсы, аукционы. Такие формы размещения закупок товаров (работ, услуг), согласно требованиям законодательства, сопровождаются обеспечением исполнения обязательств со стороны поставщика.
Если обеспечение предоставлено не в денежной форме — поручительство или банковская гарантия, их следует отразить на счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств». Принимать к учету обеспечение следует по первичным документам в сумме обязательств, в обеспечение которого оно получено. По окончании срока действия обеспечения его необходимо из учета исключить.
Ситуация 5: имущество, переданное в безвозмездное или возмездное пользование
Нередки ситуации, когда государственные учреждения передают в аренду отдельные помещения для оказания сопутствующих услуг. Например, учреждения здравоохранения под размещение аптек или буфетов, школы — другим образовательным учреждениям среднего или высшего профессионального образования. Иногда помещения передаются вместе с оборудованием. В таких ситуациях необходимо сделать записи на забалансовых счетах: 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» или 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». Основанием для принятия к учету перечисленного имущества, как и списания с учета являются Акты приема-передачи. Оценка объектов равняется стоимости, указанной в Акте, как правило балансовой стоимости объектов.