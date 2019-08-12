Что грозит, если не вести учет на забалансовых счетах

Зачастую ведению учета на забалансовых счетах бухгалтеры уделяют недостаточно внимания. Рассмотрим наиболее распространенные ситуации, в которых допускаются ошибки, а также что грозит бухгалтеру за допущенные искажения.

Применение забалансовых счетов

Перечень обязательных к применению забалансовых счетов предусмотрен разделом VII Инструкции № 157н с номерами от 01 до 27, и 30, 31, 40, 42 . Корреспонденция по ним в виде двойной записи не ведется, суммы по операциям отражаются либо по дебету (увеличение), либо по кредиту (уменьшение).

Широко распространенными объектами забалансового учета являются:

1) материальные ценности, которые учитываются вне балансовых счетов, в том числе:

основные средства, стоимость которых менее 10 000 руб.

права пользования, не являющиеся объектами учета аренды;

неисключительные права пользования результатами интеллектуальной деятельности;

имущество на хранении;

имущество, поступившее по централизованному снабжению;

ценности, выданные сотрудникам в личное пользование;

имущество, приобретенное в целях награждения (дарения) и переходящие награды, призы, кубки;

собственное имущество, переданное в безвозмездное или возмездное пользование и др.

2) обеспечение исполнения обязательств;

3) списанная задолженность (дебиторская и кредиторская);

4) операции по поступлению и выбытию денежных средств.

Помимо обязательных, учреждения вправе вводить дополнительные забалансовые счета для сбора информации в целях обеспечения управленческого учета, а также для обеспечения внутреннего контроля за сохранностью имущества, выданного в пользование (п.332 Инструкции № 157н). Напомним, что условием применения дополнительно открытых счетов является его закрепление в учетной политике.

Последствия неосторожности

Что можно ждать от проверяющих органов, если учреждение уклоняется от ведения учета на забалансовых счетах?

При проверках ревизоры очень часто выявляют ошибки в учете именно на забалансовых счетах. Как минимум, такие ошибки будут классифицированы как искажение данных бюджетного (бухгалтерского) учета. Административной ответственности данное деяние не подлежит, а вот за выявленное искажение отчетности предусмотрен штраф.

Как таковые, забалансовые счета являются вспомогательными. Движения по ним не влияют на формирование финансового результата, а остатки не входят в валюту баланса. Вместе с тем, государственные учреждения представляют в составе годовой отчетности сведения о данных на забалансовых счетах:

Об остатках по счетам в «Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» в составе форм баланса. Порядок ее заполнения определен для казенных учреждений п. 20 Инструкции № 191н, для бюджетных и автономных — п. 21 Инструкции № 33н; О суммах поступления/выбытия материальных ценностей в разделе 3 «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах» форм «Сведения о движении нефинансовых активов» (ф.0503168), «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (ф.0503768).

Причем суд скорее всего встанет на сторону ревизора — и доказать, что такая ошибка не влияет на правильность учета, будет сложно. Пример — решение суда ВС Республики Марий Эл о т 19.03.2018 по делу № 7Р-94/2018 . Главного бухгалтера привлекли к административной ответственности по статье 15.15.6 КоАП и оштрафовали на 10 000 руб. (размер штрафа по данной статье составляет от 10 000 до 30 000 руб.)

Причиной наказания явилось неотражение на счете 01 немецкой овчарки стоимостью 25 000 руб., полученной в безвозмездное пользование. Бухгалтер не посчитала нужным ставить собаку на учет по счету 01, хотя по нормам Инструкции № 157н (действующим на момент совершения факта хозяйственной деятельности) безвозмездно переданное имущество должно было быть отражено на счете 01.

Топ ситуаций, на которые надо обращать внимание

Рекомендуем проверить состав имущества, учтенного на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». С учетом новых положений, закрепленных в СГС «Аренда» (утвержден приказом Минфина от 31.12.2016 № 258н) некоторые объекты, числившиеся на счете 01, сейчас подлежат учету на балансовых счетах 111.ХХ в составе Прав пользования активами. Данная норма распространяется на имущество, которое учреждение получило в безвозмездное пользование, и, согласно договору, приняло на себя оплату расходов по его содержанию (согласно условиям договора).

Особое внимание на полноту отражения в учете имущества, полученного в пользование, рекомендуем обратить образовательным учреждениям. Зачастую родители передают имущество в пользование, а бухгалтерия узнает о его наличии только при проведении инвентаризаций.

Кстати, если факт передачи в пользование не оформлен документально (нет договора, акта о приеме-передаче), такое имущество следует признать излишком и принять к балансовому учету в составе активов.

Ситуация 2: учет прав пользования (неисключительных) программными продуктами

В настоящий момент деятельность учреждения невозможно представить без использования информационных технологий и различных программных продуктов. При приобретении неисключительных прав использования на операционные системы, антивирусы, программы для ведения бухгалтерского учета и решения иных задач, необходимо отражать их на счете 01.

Если права пользования ограничены по сроку, то по окончании действия договора их необходимо исключить из учета.

Ситуация 3: учет списанного имущества до момента его утилизации (уничтожения)

Для примера рассмотрим порядок выбытия оргтехники. Нельзя просто выбросить компьютер или принтер, которые в связи с физическим или моральным износом стало невозможно или экономически невыгодно эксплуатировать. После принятия решения о списания такое имущество подлежит утилизации, которая как правило выполняется специализированными организациями. С даты принятия решения до момента передачи на утилизация его необходимо учитывать на счете 02 «Материальные ценности на хранении».

Ситуация 4: учет обеспечения исполнения обязательств

Подавляющее большинство закупок в государственных учреждениях выполняется с применением конкурентных способов — конкурсы, аукционы. Такие формы размещения закупок товаров (работ, услуг), согласно требованиям законодательства, сопровождаются обеспечением исполнения обязательств со стороны поставщика.

Если обеспечение предоставлено не в денежной форме — поручительство или банковская гарантия, их следует отразить на счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств». Принимать к учету обеспечение следует по первичным документам в сумме обязательств, в обеспечение которого оно получено. По окончании срока действия обеспечения его необходимо из учета исключить.

Ситуация 5: имущество, переданное в безвозмездное или возмездное пользование

Нередки ситуации, когда государственные учреждения передают в аренду отдельные помещения для оказания сопутствующих услуг. Например, учреждения здравоохранения под размещение аптек или буфетов, школы — другим образовательным учреждениям среднего или высшего профессионального образования. Иногда помещения передаются вместе с оборудованием. В таких ситуациях необходимо сделать записи на забалансовых счетах: 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» или 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». Основанием для принятия к учету перечисленного имущества, как и списания с учета являются Акты приема-передачи. Оценка объектов равняется стоимости, указанной в Акте, как правило балансовой стоимости объектов.