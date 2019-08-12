Почти 21 млн россиян живут на грани нищеты

Исполнение майского указа о снижении уровня бедности в 2 раза трещит по швам: по итогам первого квартала число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло до 20,9 млн человек.

Как указывает Росстат, таким образом, доля сограждан, проживающих на грани нищеты, достигла 14,3% всего населения. При этом годом ранее, по данным ведомства, эта доля составляла 13,9%, а в количественном выражении — 20,4 млн человек.

«Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», — говорится в сообщении.

Действительно, Минтруд установил на январь — март текущего года прожиточный минимум в размере 10 тыс. 753 руб., что на 7,2% превысило показатель за аналогичный период прошлого года, когда он был равен 10 тыс. 038 руб. В то же время потребительские цены за отчетный период выросли на 5,2%.

В Росстате считают, что если бы рост прожиточного минимума был соразмерен темпам инфляции, доля населения с доходами ниже этого уровня на сегодняшний день соответствовала бы показателю 2018 года.

В ведомстве уточнили, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле нынешнего года. При этом эксперты Росстата подчеркнули, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.

Из истории вопроса

Согласно майскому указу президента от 2018 года «О национальных целях к 2024 году», правительство к 2024 году должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране. Исходя из майского указа, в нынешнем году уровень бедности должен был упасть до 10,5% населения.

Ранее в Счетной палате подсчитали: чтобы снижалась бедность в стране, зарплаты, а точнее реально располагаемые денежные доходы, должны расти не менее чем на 1% в квартал. Однако в первом квартале текущего года прирост реальной заработной платы составил всего 0,4%, в то время как годом ранее он составлял 10,2%.

Да и новая методика Росстата, судя по всему, «подкачала»: согласно ее оценке реальные доходы сограждан в январе — марте 2019 года упали не на 2,3%, как объявлялось ранее, а на 2,5%.

При этом нет улучшения показателей и дальше: по итогам первого полугодия показатель в годовом выражении снизился на 1,3%, хотя номинальная зарплата за этот же период повысилась на 7%, а реальная — всего на 1,8%.

По мнению доктора экономических наук Руслана Гринберга, снизить уровень бедности в стране можно через увеличение доходов населения.

«Это возможно или благодаря росту ВВП, или так называемому социальному выравниванию с помощью, например, прогрессивных налогов, когда средняя налоговая ставка повышается с увеличением уровня дохода», — указывает эксперт.

Однако в целом он не верит, что к 2024 году удастся снизить уровень бедности в 2 раза.

«Дело в том, что никаких предпосылок к экономическому росту в России на данный момент нет. Пока в целом картина грустная», — поясняет Гринберг.

Однако директор центра конъюнктурных исследований НИИ ВШЭ Георгий Остапкович, соглашаясь с тем, что первый квартал каждого года является самым низкодоходным в году, не разделяет пессимизма.

Он напомнил, что и в 2015-м, и в 2016-м, и в 2017 годах уровень бедности по итогам первых кварталов составлял выше 15%, хотя потом не превышал этот показатель.

«Поэтому делать системные выводы на основании данных за первые три месяца неправильно», — считает он.