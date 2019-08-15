Памятка по получению и замене паспорта

6 августа в силу вступил закон, по которому ответственность за подделку удостоверяющих личность документов повысится до трех лет лишения свободы. Штраф за сообщение ложных сведений (например, при подаче документов на загранпаспорт) возрастет и составит до 10 тыс. рублей. Если при подделке есть признаки преступления, можно получить до трех лет лишения свободы по статье 327 УК РФ. При этом за случайные ошибки и опечатки без цели получить выгоду наказания не будет.

А какие документы и данные надо предоставлять при получении и замене паспорта, загранпаспорта и других важных документов? Сделали для вас памятку вместе с нашим информационным партнером — порталом Госуслуг.

Получение (замена) паспорта гражданина РФ

квитанция об уплате госпошлины;

две черно-белые или цветные фотографии 3,5×4,5 см;

заявление о выдаче паспорта;

свидетельство о рождении.

Важно: первый паспорт в 14 лет можно получить только лично.

квитанция об уплате госпошлины;

паспорт гражданина РФ, подлежащий замене; Отключить рекламу

документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте (свидетельство о браке/разводе; свидетельство о рождении детей младше 14-ти лет; документ воинского учета при наличии основания);

свидетельство о перемене фамилии;

две цветные или черно-белые фотографии размером 3,5×4,5 см.

После изменения фамилии вам необходимо заменить паспорт в течение 30 дней.

Если вы потеряли паспорт и получаете новый, помните: надо подать заявление в полицию. Вам выдадут талон-уведомление о регистрации сообщения о происшествии, с которым вы придете в отделение ГУВМ МВД для получения нового паспорта.

Получение (замена) загранпаспорта

квитанция об уплате госпошлины;

свидетельство о рождении ребенка (если ему от 14 до 18 лет — его гражданский паспорт);

гражданский паспорт родителя;

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (если таковой имеется);

присутствие ребенка обязательно для фотографирования.

квитанция об уплате госпошлины;

паспорт гражданина РФ;

загранпаспорт (если он есть и срок действия не истек); Отключить рекламу

свидетельство о перемене фамилии, имени или отчества (если изменились эти данные);

военный билет (при наличии).

Важно: если вы оформляете документ старого образца, вам надо предоставлять четыре цветные или черно-белые фотографии размером 3,5×4,5 см.

Также надо указать сведения о месте работы или учебы за последние 10 лет.

Оформление через сайт Госуслуг

Все документы можно подать через портал Госуслуг — это быстрее и удобнее. Кроме того, вам не придется стоять в очередях и заполнять бумаги от руки.

Сначала вам надо будет ввести данные из этих документов на сайте, а потом, когда заявление будет зарегистрировано и вы оплатите госпошлину, уже лично принести оригиналы для проверки. Этот способ также сэкономит вам 30% расходов на госпошлину — такая возможность есть только у пользователей портала на основании пункта 4 статьи 333.35 НК РФ. Госпошлину со скидкой можно оплатить на портале с помощью банковской карты, через электронный кошелек или мобильного оператора.

Важно: при утере или краже паспорта также нельзя подать электронное заявление — нужен личный визит.

Второй раз вы придете уже забирать свой документ — в вашем личном кабинете на портале Госуслуг появится уведомление о готовности.

Сроки выдачи документов

при подаче документов по месту жительства — до месяца;

при подаче документов не по месту жительства — до трех месяцев;

при оформлении паспорта заявителю, имеющему или имевшему допуск к гостайне — до трех месяцев.

В исключительных случаях документы сделают за три рабочих дня.

Паспорт гражданина РФ: