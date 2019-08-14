Какие изменения в бюджетной отчетности

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной деятельности Приказом Минфина РФ от 16.05.2019 № 72н внесены изменения в Инструкцию № 191н. В частности, уточнен порядок составления некоторых форм отчетности (0503125, 0503123, 0503169, 0503121), а также форм об исполнении консолидированных бюджетов.

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)

В форму 0503125 внесены уточнения, согласно которым (п. 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 32, 32.1, 33, 34 Инструкции № 191н в новой редакции):

в графе 2 указывается ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее — сводный реестр);

в графе 10 приводится ИНН взаимосвязанного контрагента или код организации по сводному реестру.

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123)

Напомним, отчет (ф. 0503123) состоит из четырех разделов:

«Поступления»; «Выбытия»; «Изменения остатков сред Отключить рекламу «Аналитическая информация по выбытиям».

Скорректирован порядок их заполнения, форма отчета (ф. 0503123) приведена в новой редакции. В частности, по всем разделам отчета в номера строк добавлен ноль («0»). Например, номер строки 010 теперь выглядит так: «0100», а номер строки 041 — «0401».

Раздел 1 «Поступления». В данный раздел добавлены строки 0301 — 0304 для детализации статьи 110 «Налоговые доходы» КОСГУ подстатьями 111 — 114. Приведем этот фрагмент.

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года 1 2 3 4 5 В том числе: по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование 0300 110 в том числе: по налогам 0301 110 по государственным пошлинам, сборам 0302 111 по таможенным платежам 0303 113 по обязательным страховым взносам 0304 114

В соответствии с требованиями Порядка № 209н в разд. 1 также добавлены строки с детализацией:

статьи 150 «Безвозмездные денежные поступления текущего характера» КОСГУ подстатьями 151, 153 — 159 (строки 0701 — 0709);

статьи 160 «Безвозмездные денежные поступления текущего характера» КОСГУ подстатьями 161, 163 — 168 (строки 0801 — 0808).

Строка 1200 теперь называется «По иным текущим поступлениям» и является итоговой для строк 1201 — 1203 по подстатьям 181, 189, статье 440 КОСГУ.

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года 1 2 3 4 5 По иным текущим поступлениям 1200 В том числе: от невыясненных поступлений 1201 181 от иных доходов 1202 189 от реализации оборотных активов 1203 440 ?

Статья 440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» КОСГУ (строка 1440) детализирована подстатьями 441 — 446, 449 (строки 1441 — 1446, 1449).

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года 1 2 3 4 5 Поступления от инвестиционных операций — всего 1300 В том числе от реализации нефинансовых активов 1400 400 — — — — — — — — — — материальных запасов 1440 440 в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 1441 441 продуктов питания 1442 442 горюче-смазочных материалов 1443 443 строительных материалов 1444 444 мягкого инвентаря 1445 445 прочих оборотных ценностей (материалов) 1446 446 прочих материальных запасов однократного применения 1449 449

Статья 640 «Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам» КОСГУ (строка 1630) детализирована подстатьями 641 — 649 (строки 1631 — 1639).

Раздел 2 «Выбытия». В этот раздел введены строки для следующих кодов КОСГУ.

Код строки Код КОСГУ 2304 214 2407 227 2408 229 2602 — 2612 243 — 249, 24А, 24В 2804 — 2807 264 — 267 3000 — 3006 280 — 286 3107 — 3109 297 — 299 3346, 3347 346, 347 3390 228 3431 — 3439 541 — 549

В качестве примера приведем фрагмент отчета (ф. 0503123) с некоторыми добавленными строками.

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого финансового года 1 2 3 4 5 Выбытия 2100 Выбытия по текущим операциям — всего 2200 200 В том числе: за счет заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда 2300 210 — — — — — — — — — — за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме 2304 214 за счет оплаты работ, услуг 2400 220 — — — — — — — — — — страхования 2407 227 арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами 2408 229 за счет социального обеспечения 2800 260 — — — — — — — — — — за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам 2804 264 за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 2805 265 за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме 2806 266 за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме 2807 267 — — — — — — — — — — за счет прочих расходов 3100 290 — — — — — — — — — — за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям 3107 297 за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам 3108 298 за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям 3109 299 — — — — — — — — — — Выбытия по инвестиционным операциям — всего 3200 В том числе: на приобретение нефинансовых активов: 3300 материальных запасов 3340 340 из них: прочих запасов (материалов) 3346 346 материальных запасов для целей капитальных вложений 3347 347 на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений 3390 228 — — — — — — — — — —

Раздел 4 «Аналитическая информация по выбытиям». Согласно внесенным поправкам в этом разделе теперь нет строки 980 «Возврат дебиторской задолженности прошлых лет». Принцип заполнения раздела и строк 9000, 9900 в нем не изменился.

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код по БК раздела, подраздела, код вида расходов Сумма 1 2 3 4 5 Расходы, всего 9000 х х В том числе: Операции с денежными обеспечениями 9900 х

Принцип формирования отчета (ф. 0503123) остался прежним, увеличилось лишь количество заполняемых строк, и немного видоизменилась их нумерация. Поправки, внесенные в порядок заполнения формы отчета, связаны с введением новых строк.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)

Порядок заполнения сведений (ф. 0503169) дополнен следующими рекомендациями (п. 167 Инструкции № 191н в новой редакции).

По номеру счета, отражающего показатели расчетов, содержащему в 24 — 26м разрядах соответствующую подстатью КОСГУ (графа 1 формы 0503169)), в группе граф 5 — 8 «Изменение задолженности» отражаются:

по счетам аналитического учета счетов 020500000, 020600000, 020800000, 020900000, 021010000, 021005000, содержащим в 24 — 26м разрядах номера счета соответствующую подстатью увеличения прочей дебиторской задолженности, — обороты расчетов по соответствующим подстатьям статей 560 и 660 КОСГУ;

по счетам аналитического учета счетов 030200000, 030300000, 030402000, 030403000, 030406000, содержащим в 24 — 26м разрядах номера счета соответствующую подстатью увеличения кредиторской задолженности, — обороты расчетов по соответствующим подстатьям статей 730 и 830 КОСГУ.

В графе 1 по строкам «Итого по коду счета», «Итого по синтетическому коду счета» указываются соответствующие коды счетов, которые содержат в 24 — 26м разрядах нули.

Отражение показателей со знаком минус в графах 5 — 8 разд. 1 сведений (ф. 0503169) допускается по операциям уточнения в текущем финансовом году ранее признанных в учете оценочных значений. Информация по данным показателям раскрывается в текстовой части разд. 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160).