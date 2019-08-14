Какие изменения в бюджетной отчетности

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной деятельности Приказом Минфина РФ от 16.05.2019 № 72н внесены изменения в Инструкцию № 191н. В частности, уточнен порядок составления некоторых форм отчетности (0503125, 0503123, 0503169, 0503121), а также форм об исполнении консолидированных бюджетов.
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)
В форму 0503125 внесены уточнения, согласно которым (п. 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 32, 32.1, 33, 34 Инструкции № 191н в новой редакции):
- в графе 2 указывается ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее — сводный реестр);
- в графе 10 приводится ИНН взаимосвязанного контрагента или код организации по сводному реестру.
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123)
Напомним, отчет (ф. 0503123) состоит из четырех разделов:
- «Поступления»;
- «Выбытия»;
- «Изменения остатков сред
- «Аналитическая информация по выбытиям».
Скорректирован порядок их заполнения, форма отчета (ф. 0503123) приведена в новой редакции. В частности, по всем разделам отчета в номера строк добавлен ноль («0»). Например, номер строки 010 теперь выглядит так: «0100», а номер строки 041 — «0401».
Раздел 1 «Поступления». В данный раздел добавлены строки 0301 — 0304 для детализации статьи 110 «Налоговые доходы» КОСГУ подстатьями 111 — 114. Приведем этот фрагмент.
Наименование показателя
Код строки
Код по КОСГУ
За отчетный период
За аналогичный период прошлого финансового года
1
2
3
4
5
В том числе:
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование
0300
110
в том числе:
по налогам
0301
110
по государственным пошлинам, сборам
0302
111
по таможенным платежам
0303
113
по обязательным страховым взносам
0304
114
В соответствии с требованиями Порядка № 209н в разд. 1 также добавлены строки с детализацией:
- статьи 150 «Безвозмездные денежные поступления текущего характера» КОСГУ подстатьями 151, 153 — 159 (строки 0701 — 0709);
- статьи 160 «Безвозмездные денежные поступления текущего характера» КОСГУ подстатьями 161, 163 — 168 (строки 0801 — 0808).
Строка 1200 теперь называется «По иным текущим поступлениям» и является итоговой для строк 1201 — 1203 по подстатьям 181, 189, статье 440 КОСГУ.
Наименование показателя
Код строки
Код по КОСГУ
За отчетный период
За аналогичный период прошлого финансового года
1
2
3
4
5
По иным текущим поступлениям
1200
В том числе:
от невыясненных поступлений
1201
181
от иных доходов
1202
189
от реализации оборотных активов
1203
440
?
Статья 440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» КОСГУ (строка 1440) детализирована подстатьями 441 — 446, 449 (строки 1441 — 1446, 1449).
Наименование показателя
Код строки
Код по КОСГУ
За отчетный период
За аналогичный период прошлого финансового года
1
2
3
4
5
Поступления от инвестиционных операций — всего
1300
В том числе от реализации нефинансовых активов
1400
400
— —
— —
— —
— —
— —
материальных запасов
1440
440
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
1441
441
продуктов питания
1442
442
горюче-смазочных материалов
1443
443
строительных материалов
1444
444
мягкого инвентаря
1445
445
прочих оборотных ценностей (материалов)
1446
446
прочих материальных запасов однократного применения
1449
449
Статья 640 «Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам» КОСГУ (строка 1630) детализирована подстатьями 641 — 649 (строки 1631 — 1639).
Раздел 2 «Выбытия». В этот раздел введены строки для следующих кодов КОСГУ.
Код строки
Код КОСГУ
2304
214
2407
227
2408
229
2602 — 2612
243 — 249, 24А, 24В
2804 — 2807
264 — 267
3000 — 3006
280 — 286
3107 — 3109
297 — 299
3346, 3347
346, 347
3390
228
3431 — 3439
541 — 549
В качестве примера приведем фрагмент отчета (ф. 0503123) с некоторыми добавленными строками.
Наименование показателя
Код строки
Код по КОСГУ
За отчетный период
За аналогичный период прошлого финансового года
1
2
3
4
5
Выбытия
2100
Выбытия по текущим операциям — всего
2200
200
В том числе:
за счет заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда
2300
210
— —
— —
— —
— —
— —
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
2304
214
за счет оплаты работ, услуг
2400
220
— —
— —
— —
— —
— —
страхования
2407
227
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
2408
229
за счет социального обеспечения
2800
260
— —
— —
— —
— —
— —
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам
2804
264
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме
2805
265
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
2806
266
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме
2807
267
— —
— —
— —
— —
— —
за счет прочих расходов
3100
290
— —
— —
— —
— —
— —
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
3107
297
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
3108
298
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям
3109
299
— —
— —
— —
— —
— —
Выбытия по инвестиционным операциям — всего
3200
В том числе:
на приобретение нефинансовых активов:
3300
материальных запасов
3340
340
из них:
прочих запасов (материалов)
3346
346
материальных запасов для целей капитальных вложений
3347
347
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений
3390
228
— —
— —
— —
— —
— —
Раздел 4 «Аналитическая информация по выбытиям». Согласно внесенным поправкам в этом разделе теперь нет строки 980 «Возврат дебиторской задолженности прошлых лет». Принцип заполнения раздела и строк 9000, 9900 в нем не изменился.
Наименование показателя
Код строки
Код по КОСГУ
Код по БК раздела, подраздела, код вида расходов
Сумма
1
2
3
4
5
Расходы, всего
9000
х
х
В том числе:
Операции с денежными обеспечениями
9900
х
Принцип формирования отчета (ф. 0503123) остался прежним, увеличилось лишь количество заполняемых строк, и немного видоизменилась их нумерация. Поправки, внесенные в порядок заполнения формы отчета, связаны с введением новых строк.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
Порядок заполнения сведений (ф. 0503169) дополнен следующими рекомендациями (п. 167 Инструкции № 191н в новой редакции).
По номеру счета, отражающего показатели расчетов, содержащему в 24 — 26м разрядах соответствующую подстатью КОСГУ (графа 1 формы 0503169)), в группе граф 5 — 8 «Изменение задолженности» отражаются:
- по счетам аналитического учета счетов 020500000, 020600000, 020800000, 020900000, 021010000, 021005000, содержащим в 24 — 26м разрядах номера счета соответствующую подстатью увеличения прочей дебиторской задолженности, — обороты расчетов по соответствующим подстатьям статей 560 и 660 КОСГУ;
- по счетам аналитического учета счетов 030200000, 030300000, 030402000, 030403000, 030406000, содержащим в 24 — 26м разрядах номера счета соответствующую подстатью увеличения кредиторской задолженности, — обороты расчетов по соответствующим подстатьям статей 730 и 830 КОСГУ.
В графе 1 по строкам «Итого по коду счета», «Итого по синтетическому коду счета» указываются соответствующие коды счетов, которые содержат в 24 — 26м разрядах нули.
Отражение показателей со знаком минус в графах 5 — 8 разд. 1 сведений (ф. 0503169) допускается по операциям уточнения в текущем финансовом году ранее признанных в учете оценочных значений. Информация по данным показателям раскрывается в текстовой части разд. 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160).