Клерк.Ру

Какие изменения в бюджетной отчетности

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной деятельности Приказом Минфина РФ от 16.05.2019 № 72н внесены изменения в Инструкцию № 191н. В частности, уточнен порядок составления некоторых форм отчетности (0503125, 0503123, 0503169, 0503121), а также форм об исполнении консолидированных бюджетов. 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)

В форму 0503125 внесены уточнения, согласно которым (п. 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 31, 31.1, 32, 32.1, 33, 34 Инструкции № 191н в новой редакции):

  • в графе 2 указывается ИНН контрагента по отражаемым расчетам или код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее — сводный реестр);
  • в графе 10 приводится ИНН взаимосвязанного контрагента или код организации по сводному реестру.

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123)

Напомним, отчет (ф. 0503123) состоит из четырех разделов:

  1. «Поступления»;
  2. «Выбытия»;
  3. «Изменения остатков сред
    Отключить рекламу
    ств»;
  4. «Аналитическая информация по выбытиям».

Скорректирован порядок их заполнения, форма отчета (ф. 0503123) приведена в новой редакции. В частности, по всем разделам отчета в номера строк добавлен ноль («0»). Например, номер строки 010 теперь выглядит так: «0100», а номер строки 041 — «0401».

Отключить рекламу

Раздел 1 «Поступления». В данный раздел добавлены строки 0301 — 0304 для детализации статьи 110 «Налоговые доходы» КОСГУ подстатьями 111 — 114. Приведем этот фрагмент.

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

За аналогичный период прошлого финансового года

1

2

3

4

5

В том числе:

по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование

0300

110

 

 

в том числе:

по налогам

0301

110

 

 

по государственным пошлинам, сборам

0302

111

 

 

по таможенным платежам

0303

113

 

 

по обязательным страховым взносам

0304

114

 

 

В соответствии с требованиями Порядка № 209н в разд. 1 также добавлены строки с детализацией:

  • статьи 150 «Безвозмездные денежные поступления текущего характера» КОСГУ подстатьями 151, 153 — 159 (строки 0701 — 0709);
  • статьи 160 «Безвозмездные денежные поступления текущего характера» КОСГУ подстатьями 161, 163 — 168 (строки 0801 — 0808).

Отключить рекламу

Строка 1200 теперь называется «По иным текущим поступлениям» и является итоговой для строк 1201 — 1203 по подстатьям 181, 189, статье 440 КОСГУ.

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

За аналогичный период прошлого финансового года

1

2

3

4

5

По иным текущим поступлениям

1200

 

 

 

В том числе:

от невыясненных поступлений

1201

181

 

 

от иных доходов

1202

189

 

 

от реализации оборотных активов

1203

440

 

?

Статья 440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» КОСГУ (строка 1440) детализирована подстатьями 441 — 446, 449 (строки 1441 — 1446, 1449).

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

За аналогичный период прошлого финансового года

1

2

3

4

5

Поступления от инвестиционных операций — всего

1300

 

 

 

В том числе от реализации нефинансовых активов

1400

400

 

 

— —

— —

— —

— —

— —

материальных запасов

1440

440

 

 

в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

1441

441

 

 

продуктов питания

1442

442

 

 

горюче-смазочных материалов

1443

443

 

 

строительных материалов

1444

444

 

 

мягкого инвентаря

1445

445

 

 

прочих оборотных ценностей (материалов)

1446

446

 

 

прочих материальных запасов однократного применения

1449

449

 

 

Статья 640 «Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам» КОСГУ (строка 1630) детализирована подстатьями 641 — 649 (строки 1631 — 1639).

Раздел 2 «Выбытия». В этот раздел введены строки для следующих кодов КОСГУ.

Код строки

Код КОСГУ

2304

214

2407

227

2408

229

2602 — 2612

243 — 249, 24А, 24В

2804 — 2807

264 — 267

3000 — 3006

280 — 286

3107 — 3109

297 — 299

3346, 3347

346, 347

3390

228

3431 — 3439

541 — 549

В качестве примера приведем фрагмент отчета (ф. 0503123) с некоторыми добавленными строками.

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

За аналогичный период прошлого финансового года

1

2

3

4

5

Выбытия

2100

 

 

 

Выбытия по текущим операциям — всего

2200

200

 

 

В том числе:

за счет заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда

2300

210

 

 

— —

— —

— —

— —

— —

за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

2304

214

 

 

за счет оплаты работ, услуг

2400

220

 

 

— —

— —

— —

— —

— —

страхования

2407

227

 

 

арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

2408

229

 

 

за счет социального обеспечения

2800

260

 

 

— —

— —

— —

— —

— —

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам

2804

264

 

 

за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

2805

265

 

 

за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

2806

266

 

 

за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

2807

267

 

 

— —

— —

— —

— —

— —

за счет прочих расходов

3100

290

 

 

— —

— —

— —

— —

— —

за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям

3107

297

 

 

за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам

3108

298

 

 

за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям

3109

299

 

 

— —

— —

— —

— —

— —

Выбытия по инвестиционным операциям — всего

3200

 

 

 

В том числе:

на приобретение нефинансовых активов:

3300

 

 

 

материальных запасов

3340

340

 

 

из них:

прочих запасов (материалов)

3346

346

 

 

материальных запасов для целей капитальных вложений

3347

347

 

 

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

3390

228

 

 

— —

— —

— —

— —

— —

Отключить рекламу

Раздел 4 «Аналитическая информация по выбытиям». Согласно внесенным поправкам в этом разделе теперь нет строки 980 «Возврат дебиторской задолженности прошлых лет». Принцип заполнения раздела и строк 9000, 9900 в нем не изменился.

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

Код по БК раздела, подраздела, код вида расходов

Сумма

1

2

3

4

5

Расходы, всего

9000

х

х

 

В том числе:

 

 

 

 

Операции с денежными обеспечениями

9900

х

 

 

 

 

Принцип формирования отчета (ф. 0503123) остался прежним, увеличилось лишь количество заполняемых строк, и немного видоизменилась их нумерация. Поправки, внесенные в порядок заполнения формы отчета, связаны с введением новых строк.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)

Порядок заполнения сведений (ф. 0503169) дополнен следующими рекомендациями (п. 167 Инструкции № 191н в новой редакции).

По номеру счета, отражающего показатели расчетов, содержащему в 24 — 26м разрядах соответствующую подстатью КОСГУ (графа 1 формы 0503169)), в группе граф 5 — 8 «Изменение задолженности» отражаются:

  • по счетам аналитического учета счетов 020500000, 020600000, 020800000, 020900000, 021010000, 021005000, содержащим в 24 — 26м разрядах номера счета соответствующую подстатью увеличения прочей дебиторской задолженности, — обороты расчетов по соответствующим подстатьям статей 560 и 660 КОСГУ;
  • по счетам аналитического учета счетов 030200000, 030300000, 030402000, 030403000, 030406000, содержащим в 24 — 26м разрядах номера счета соответствующую подстатью увеличения кредиторской задолженности, — обороты расчетов по соответствующим подстатьям статей 730 и 830 КОСГУ.

В графе 1 по строкам «Итого по коду счета», «Итого по синтетическому коду счета» указываются соответствующие коды счетов, которые содержат в 24 — 26м разрядах нули.

Отражение показателей со знаком минус в графах 5 — 8 разд. 1 сведений (ф. 0503169) допускается по операциям уточнения в текущем финансовом году ранее признанных в учете оценочных значений. Информация по данным показателям раскрывается в текстовой части разд. 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» пояснительной записки (ф. 0503160).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Учет в госсекторе»

Все семинары по теме Учет в госсекторе