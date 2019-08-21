Патентная система налогообложения: справочник

Ликбез для тех, кто хочет разобраться в этой выгодной системе налогообложения. Тем более, скоро ЕНВД отменят...

В отличие от организаций, ИП имеют возможность применять такой специальный налоговый режим, как патентная система налогообложения (ПСН). Она регулируется главой 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ).

На основании пункта 1 статьи 346.43 НК РФ ПСН устанавливается НК РФ, вводится в действие в соответствии с НК РФ законами субъектов РФ и применяется на территориях указанных субъектов РФ. ПСН применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Кто может быть признан налогоплательщиком ПСН

Налогоплательщиками ПСН согласно статье 346.44 НК РФ признаются ИП, перешедшие на ПСН в порядке, установленном главой 26.5 НК РФ. При этом переход на ПСН и возврат к иным режимам налогообложения осуществляется коммерсантами добровольно. ПСН применяется в отношении видов бизнеса, перечисленных в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ. При этом в силу подпункта 1 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ субъекты РФ вправе, в целях установления размеров потенциально возможного к получению ИП годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется ПСН, дифференцировать виды предпринимательской деятельности, указанные в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ. Если такая дифференциация предусмотрена Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее — ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) и (или) Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (далее — ОК 034-2014 (КПЕС 2008)).

Таким образом, ПСН является добровольным налоговым режимом, применять который вправе исключительно ИП. При этом для того, чтобы предприниматель смог применять ПСН в общем случае, у него должны выполняться два условия — на территории субъекта РФ, где предполагается осуществлять деятельность, введена патентная система налогообложения, а вид осуществляемой им деятельности отображен в региональном законе о ПСН.

Власти регионов могут устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам и не указанных в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ, в отношении которых применяется ПСН. Коды видов деятельности в соответствии с ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и коды услуг в соответствии с ОК 034-2014 (КПЕС 2008), относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством РФ. На это указывает подпункт 2 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ.

От каких налогов освобождаются перешедшие на ПСН

Нужно сказать, что индивидуальный предприниматель, перешедший на ПСН, освобождается от обязанности по уплате (пункт 10 статьи 346.43 НК РФ):

налога на доходы физических лиц — в отношении доходов, полученных от ведения «патентных» видов деятельности;

налога на имущество физических лиц — в отношении имущества, используемого в «патентном» бизнесе (за некоторым исключением).

Для справки: напоминаем, что индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, в отношении объектов недвижимости, используемых в предпринимательской деятельности и включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных абзацем 2 пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, обязаны платить налог на имущество физических лиц.

Согласно пункту 11 статьи 346.43 НК РФ индивидуальный предприниматель, применяющий ПСН, не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, за исключением НДС, подлежащего уплате:

при осуществлении видов деятельности, в отношении которых не применяется ПСН;

при ввозе товаров на территорию России и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области;

при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со статьями 161 и 174.1 НК РФ.

Иные налоги ИП, применяющий ПСН, уплачивает в соответствии с законодательством о налогах и сборах, а также исполняет обязанности налогового агента, предусмотренные НК РФ (п. 12 ст. 346.43 НК РФ). Документом, удостоверяющим право на применение ПСН, является патент, форма которого (форма N 26.5-П) утверждена Приказом ФНС РФ от 26.11.2014 года N ММВ-7-3/599@ «Об утверждении формы патента на право применения патентной системы налогообложения». При этом выдаваемый коммерсанту патент может действовать как на всей территории соответствующего субъекта РФ, так и на территории одного или нескольких муниципальных образований, на что указывает пункт 1 статьи 346.45 НК РФ. Информация о территории действия патента указывается в самом патенте. При этом ИП вправе получить несколько патентов.

В силу пункта 5 статьи 346.45 НК РФ приобрести патент ИП может на срок от 1 до 12 месяцев включительно, но только в рамках одного календарного года. Чтобы получить патент, индивидуальный предприниматель должен обратиться с соответствующим заявлением в налоговый орган по месту жительства (п. 2 ст. 346.45 НК РФ).

Нарушение срока выдачи и отказ в выдаче патента

В пункте 18 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом ВС РФ 04.07.2018 года, направленного для сведения и использования в работе Письмом ФНС РФ от 30.07.2018 года N КЧ-4-7/14643 , сказано, что нарушение срока выдачи патента может учитываться при определении периода действия патента. Иной подход означал бы, что, оплатив патент за соответствующий период в полном объеме, налогоплательщик лишается возможности осуществлять деятельность в той части оплаченного периода, которая приходится на дни просрочки в выдаче патента.

Отметим, что основанием для отказа в выдаче индивидуальному предпринимателю патента согласно пункту 4 статьи 346.45 НК РФ является:

несоответствие в заявлении на получение патента вида предпринимательской деятельности перечню видов «патентной» деятельности, в отношении которых в субъекте РФ введена ПСН;

указание срока действия патента, не соответствующего пункту 5 статьи 346.45 НК РФ, то есть в заявлении указан некорректный срок действия патента (срок менее месяца, срок более двенадцати месяцев, срок, приходящийся на разные годы);

нарушение условия перехода на ПСН, установленного абзацем 2 пункта 8 статьи 346.45 НК РФ — то есть если заявление подано в том же году, в котором ИП утратил право на применение ПСН или добровольно прекратил деятельность, в отношении которой применялась ПСН;

наличие недоимки по налогу, подлежащему уплате в связи с применением ПСН;

незаполнение обязательных полей в заявлении на получение патента.

Согласно статье 346.47 НК РФ объектом налогообложения при применении ПСН является потенциально возможный к получению годовой доход ИП по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта РФ. Причем по общему правилу максимальный размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода (далее — ПВД) не может превышать 1 000 000 руб., на что указывает пункт 7 статьи 346.43 НК РФ.

Максимальный размер ПВД

В силу пункта 9 статьи 346.43 НК РФ максимальный размер ПВД, подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год. Приказом Минэкономразвития РФ от 30.10.2018 года N 595 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2019 год» в целях применения главы 26.5 НК РФ коэффициент-дефлятор на 2019 года установлен в размере 1,518.

Таким образом, максимальный размер ПВД, который может быть установлен на 2019 года законами субъектов РФ, в общем случае не может превышать 1 518 000 руб. (1 млн руб. х 1,518). Такой вывод подтверждается и разъяснениями, приведенными в Письме ФНС РФ от 16.01.2015 года N ГД-4-3/261@ «О направлении разъяснений Минфина России» (вместе с Письмом Минфина РФ от 13.01.2015 года N 03-11-09/69405).

Вместе с тем в некоторых случаях субъекты РФ вправе увеличить максимальный размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода. Так, согласно подпункту 4 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ субъекты РФ могут увеличивать максимальный размер ПВД, но не более чем в 3 раза, по таким видам деятельности, как:

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования (пп. 9 п. 2 ст. 346.43 НК РФ);

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов (пассажиров) автомобильным транспортом (пп. 10, 11 п. 2 ст. 346.43 НК РФ);

оказание услуг по перевозке пассажиров (грузов) водным транспортом (пп. 32, 33 п. 2 ст. 346.43 НК РФ);

занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности (пп. 38 п. 2 ст. 346.43 НК РФ);

обрядовые услуги (пп. 42 п. 2 ст. 346.43 НК РФ);

ритуальные услуги (пп. 43 п. 2 ст. 346.43 НК РФ).

Не более чем в 5 раз по всем видам деятельности, в отношении которых применяется ПСН, осуществляемым на территории города с численностью населения более одного миллиона человек;

А также не более чем в 10 раз по следующим видам предпринимательской деятельности:

сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих ИП на праве собственности (пп. 19 п. 2 ст. 346.43 НК РФ);

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м. по каждому объекту организации торговли (пп. 45 п. 2 ст. 346.43 НК РФ);

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (пп. 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ);

услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м по каждому объекту организации общественного питания (пп. 47 п. 2 ст. 346.43 НК РФ).

Не забывайте, что на основании подпункта 1.1 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ региональные власти наделены правом установления различных уровней ПВД для каждого муниципального образования или их группы, за исключением патентов на осуществление таких видов деятельности, как:

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов (пассажиров) автомобильным транспортом (пп. 10, 11 п. 2 ст. 346.43 НК РФ);

оказание услуг по перевозке пассажиров (грузов) водным транспортом (пп. 32, 33 п. 2 ст. 346.43 НК РФ);

розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, то есть развозная и разносная розничная торговля (пп. 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ).

Ну и, наконец, субъекты Российской Федерации вправе на основании подпункта 3 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ устанавливать размер ПВД в зависимости от:

средней численности наемных работников;

количества транспортных средств, грузоподъемности транспортного средства, количества посадочных мест в транспортном средстве;

количества обособленных объектов (площадей) в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 19, 45–48 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ;

от территории действия патентов, определенной в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 346.48 НК РФ налоговая база при применении ПСН определяется как денежное выражение потенциально возможного к получению годового дохода по виду патентной деятельности, устанавливаемого на календарный год законом субъекта РФ. При этом пунктом 2 статьи 346.48 НК РФ предусмотрено, что установленный на календарный год региональным законом размер ПВД применяется в следующем календарном году (следующих календарных годах), если он не изменен законом субъекта РФ.

Налоговые особенности Крыма и Севастополя

Законами Республики Крым и города федерального значения Севастополя налоговая ставка на период 2017–2021 годов может быть уменьшена для всех или отдельных категорий налогоплательщиков до 4%. Кроме того, региональные власти имеют возможность в период с 01.01.2015 года по 01.01.2021 года вводить на своих территориях так называемые двухлетние налоговые каникулцы (то есть нулевую ставку) для определенных категорий предпринимателей. В силу пункта 3 статьи 346.50 НК РФ такую льготу регионы могут предоставлять бизнесменам, ведущим бизнес в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, которые впервые зарегистрированы после вступления в силу регионального закона о введении нулевой ставки.

При этом законами субъектов РФ могут быть установлены и ограничения на применение вышеуказанными налогоплательщиками налоговой ставки в размере 0%, в том числе в виде:

ограничения средней численности работников;

ограничения предельного размера доходов от реализации, определяемых в соответствии со статьей 249 НК РФ, получаемых ИП предпринимателем при осуществлении вида предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется налоговая ставка в размере 0%.

В случае нарушения ограничений на применение налоговой ставки в размере 0%, установленных главой 26.5 НК РФ и законом субъекта РФ, ИП считается утратившим право на применение нулевой ставки и обязан уплатить налог по «своей» ставке за налоговый период, в котором нарушены указанные ограничения. На это указывает пункт 3 статьи 346.50 НК РФ. В случае получения ИП патента на срок менее 12 месяцев налог рассчитывается путем деления размера ПВД на 12 месяцев и умножения полученного результата на количество месяцев срока, на который выдан патент.

Уменьшение налога на сумму расходов на контрольно-кассовую технику

Глава 26.5 НК РФ предоставляет возможность ИП, применяющим ПСН, уменьшить сумму налога на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники (далее — ККТ) в порядке и размере, установленном пунктом 1.1 статьи 346.51 НК РФ.

Таким образом, ИП, применяющие ПСН, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов по приобретению ККТ, включающую в себя затраты на покупку ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке ККТ и прочих), в том числе затраты на приведение ККТ в соответствие с установленным требованиями, в размере не более 18 000 руб. на каждый экземпляр ККТ.

При этом по общему правилу уменьшить сумму налога на сумму расходов в вышеназванном размере предприниматели вправе при условии, что указанная ККТ зарегистрирована в налоговых органах в период с 01.02.2017 года до 01.07.2019 года. Это не касается ИП, осуществляющих деятельность, предусмотренную подпунктами 45–48 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, и имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры на дату регистрации ККТ, в отношении которой производится уменьшение суммы налога. Названные лица вправе уменьшить сумму налога на вышеуказанную сумму расходов (в размере не более 18 000 руб. на каждый экземпляр ККТ), при условии регистрации соответствующей ККТ с 01.02.2017 года до 01.07.2018 года (абз. 2 п. 1.1 ст. 346.51 НК РФ).

Уплата налога осуществляется предпринимателями, применяющими ПСН, по месту постановки на учет в налоговом органе. При этом по общему правилу пункта 2 статьи 346.51 НК РФ ИП должны уплатить налог в следующие сроки:

если патент получен на срок до 6 месяцев (то есть от 1 до 5 месяцев включительно) — в размере полной суммы налога не позднее срока окончания действия патента;

если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года (то есть 6 месяцев и более):

в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента; в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.

Уменьшение суммы НДФЛ при утрате права на ПСН

Глава 26.5 НК РФ позволяет предпринимателям, утратившим право на применение ПСН, уменьшить сумму НДФЛ (сумму налога, уплачиваемого при применении УСН, ЕСХН), на сумму налога, уплаченного в связи с применением ПСН. Аналогичные разъяснения на этот счет даны и в Письме Минфина РФ от 29.08.2017 года N 03-11-12/55456.

Согласно пункту 8 статьи 346.45 НК РФ ИП обязан заявить в налоговый орган об утрате права на применение ПСН по основаниям, указанным в пункте 6 названной статьи, или о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется ПСН. При этом заявить в налоговый орган он должен в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права на ПСН, или со дня прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ПСН.

ИП, утративший право на применение ПСН или прекративший предпринимательскую деятельность, в отношении которой применялась ПСН, до истечения срока действия патента вправе вновь перейти на ПСН по этому же виду предпринимательской деятельности не ранее чем со следующего календарного года.

Заявление об утрате права на применение ПСН подается в любой из налоговых органов, в которых предприниматель состоит на учете в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, по выбору этого предпринимателя с указанием реквизитов всех имеющихся патентов с не истекшим на дату подачи указанного заявления сроком действия. Форма указанного заявления утверждена Приказом ФНС РФ от 23.04.2014 года N ММВ-7-3/250@ «Об утверждении формы заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения и о переходе на общий режим налогообложения». Формат представления заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения и о переходе на общий режим налогообложения (форма N 26.5-3) в электронной форме утвержден Приказом ФНС РФ от 27.08.2014 года N ММВ-7-6/442@.

Согласно статье 346.52 НК РФ ИП, применяющий ПСН, не представляет в налоговый орган налоговую декларацию по налогу, вместе с тем от ведения налогового учета он не освобождается. В первую очередь это связано с возможностью утраты права на применение ПСН. Как сказано в пункте 1 статьи 346.53 НК РФ, налогоплательщики в целях контроля уровня доходов ведут учет доходов от реализации, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, в книге учета доходов ИП, применяющего ПСН. Форма и порядок заполнения указанной книги утверждены Приказом Минфина РФ от 22.10.2012 года N 135н «Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и порядка их заполнения».