Пять причин укрупнения группы компаний и шесть причин этого не делать

Структурирование бизнеса обычно ассоциируется с увеличением количества компаний в группе. Поводов к этому много. Решений, позволяющих обособить те или иные функции в отдельные субъекты — еще больше. Но сегодня специалисты TaxCoach расскажут как не дробить, а укрупнять бизнес. Упрощать структуру компании.

Как показала практика, мотивов уменьшить количество компаний в группе не меньше, чем его умножить. Особенно на фоне налогового контроля, активно противодействующего искусственному дроблению бизнеса. С налоговых побуждений упрощения юридической структуры компаний мы и начнем.

1. Больше нет необходимости в множестве лицевых компаний

Например, в оптовом бизнесе работает несколько Торговых домов, обороты каждого из которых не превышали 2 млрд.руб., чтобы не попасть на отдельный учет в качестве крупнейшего налогоплательщика.

С 2018 года критерии для признания налогоплательщиков крупнейшими изменили, подняв порог выручки до 10 млрд.руб., поэтому для части компаний среднего бизнеса прежнее ограничение перестало быть актуальным.

Кроме того, некорректное встраивание в бизнес нескольких сбытовых компаний часто приводит к задваиванию выручки, внутренним перепродажам, манипуляциям с налогами текущего периода (где — сколько заплатить), зависшим задолженностям, перекрестному трудоустройству сотрудников.

Упрощение структуры бизнеса кажется собственнику и финансовому директору очевидной задачей.

2. В текущих масштабах деятельности бизнес укладывается в лимиты для специальных налоговых режимов по одной компании

Пример. Компания занимается продажей товаров физическим лицам, НДС не нужен, а, значит, в приоритете применение упрощенного режима налогообложения. Сначала была создана одна компания, потом другая. Ведь при УСН лимит по выручке строго ограничен... Однако, когда компании создавались, этот лимит был 20 млн., потом 60, потом 79. А сейчас — 150. Да еще на фоне кризиса бизнес сбавил обороты. И уже достаточно одного юридического лица, однако исторически поддерживаются несколько компаний. Давайте разукрупнять.

Еще пример. Несколько лет назад было принято решение оформить производственную базу в собственность «Хранителя активов», применяющего УСН. Среди прочего, по замыслу предпринимателя, это могло помочь избежать налога на имущество. Однако пресловутые лимиты по УСН касаются и стоимости основных средств тоже. Сейчас это 150 млн.руб., а до 2017 года — 100 млн. Поэтому создан был не один «Хранитель активов», а четыре. И так существует по сей день, хотя имущество постоянно амортизируется.

Иными словами: и лимиты подняли, и остаточная стоимость имущества уже близка к нулю. И четыре компании становятся лишними, не взирая на то, что рисков обвинения в искусственном дроблении нет. Упрощение структуры владения активами как будто напрашивается само собой.

3. Или наоборот: бизнес рос в бытность налоговой вседозволенности и старался вмещаться в лимиты для специальных налоговых режимов

Одна компания, вторая, третья... До 10 все было нормально. На двадцатой компании собственник понял, что теряет ощущение контроля над бизнесом. Владелец хочет иметь возможность окинуть взглядом свою «империю». И желательно со всеми принципиальными особенностями: точки образования прибыли, соотношение активов и кредиторской задолженности перед банками и поставщиками, перспективами роста и т.д.

Хочет, но не может. А тут еще банки с постоянным требованием представлять консолидированную отчетность для согласования кредита. Следом — налоговые органы, твердящие про «дробление». «Давай упрощать структуру моего бизнеса» — вот что услышит от собственника главный бухгалтер или финансовый директор.

4. Законодательные изменения, ограничения по применяемой системе налогообложения для конкретных видов деятельности

Из последнего: законопроект о запрете ЕНВД для организаций, занимающихся продажей товаров, подлежащих обязательной маркировке, например, одежды и обуви.Законопроект № 720839-7 Если он будет принят, то огромное количество представителей средних торговых компаний будут вынуждены укрупнять свой бизнес.

5. Хочу работать, платить налоги и спать спокойно

В любом случае, только собственник бизнеса может принять окончательное решение об оболочке бизнеса, ориентируясь на:

интуицию;

оценку текущей ситуации и перспектив развития;

наличие / отсутствие иных бизнесов, трансляцию рисков на которые хотелось бы минимизировать;

желаемую величину извлекаемой прибыли.

Учитывая существенно возросшее количество обращений по подобным вопросам, от себя добавим — «тормозните, не торопитесь». Ведь при проектировании структуры группы компаний в ее текущем виде принимались во внимание сразу несколько факторов. И если один из них утратил актуальность, надо проверить остальные. И часто они не связаны с налоговой оптимизацией:

1. Безопасность бизнеса

Угроза рейдерского захвата не является на сегодняшний день чем-то эфемерным. Напротив, во многих отраслях идет консолидация с недружественным поглощением. Небольшие компании или разоряются под прессингом, или, при разумности собственника, сливаются с крупными игроками. Не скажем, что все случаи — это результат исключительно внешнего воздействия, есть немало примеров и неграмотного ведения бизнеса. И тем не менее, случаи, когда «поступает предложение, от которого невозможно отказаться», набирают обороты.

Чем крупнее компания, тем она интереснее для недружественного поглощения.

А чем сложнее и запутаннее структура бизнеса, тем сложнее получить информацию об истинной рентабельности. Сложнее найти конец веревки корпоративного клубка. И блокировать деятельность в один шаг уже невозможно.

2. Диверсификация рисков

Предъявление необоснованных гражданско-правовых требований, шквал проверочных мероприятий редко настигает все компании группы сразу.

Например, проверка пожарной безопасности «Хранителя активов» не грозит блокировкой счета «Торговому дому», а долг перед поставщиком у Закупочного звена не грозит автоматически сбытовой компании.

3. Возможность закрепления зон ответственности за конкретными руководителями в рамках группы компаний

Наличие персональной ответственности имеет огромное значение. Поверьте, мы это видели не один десяток раз. Руководитель логистической компании и руководитель логистического подразделения — это совсем не одно и то же.

Нередко мы слышим: директор вот этой компании отвечает на самом деле только за продажи, но не касается производственного процесса. Как же он может за него отвечать? Не может. Именно поэтому создание группы компаний по функциональному признаку остается актуальным.

4. Условия получения контрактов преимущественно через тендеры, участие в гос.контрактах

В этом случае репутация компании, опыт выполнения аналогичных проектов имеет очень важное значение. С другой стороны, в «реестр недобросовестных поставщиков» можно попасть элементарно случайно или по независящим обстоятельствам, в которых никто разбираться не будет. Как тут не создать дополнительный аэродром?

5. Наличие разных партнеров

Например, для развития бизнеса в перспективном регионе привлечен новый партнер, который не имеет права на долю прибыли с других регионов.

6. Прошлая история бизнеса

Предположим, вы внимательно изучили «Гид по обвинениям в искусственном дроблении бизнеса» . И нашли у себя 12 признаков из 20. Даже если вами принято решение с 1 января условного нового года начать бизнес с чистого листа, отказавшись от N-го количества компаний на УСН и ЕНВД, остается прошлая история. И налоговый орган радуется дважды: и на будущее «объединенная» компания претендует на звание налогоплательщика, контролируемого в первую очередь, и за прошлые периоды можно претензии предъявить. Ведь самим фактом объединения бизнес и подтвердил, что ранее использовал схемы «искусственного дробления».

В связи с этим даже в деле укрупнения бизнеса не обойтись без тщательного прощупывания последовательности шагов, проработки деловой цели с учетом фактических обстоятельств и особенностей операционной деятельности. И, конечно, не стоит забывать про применение безналоговых инструментов передачи активов, чтобы не платить налоги, складывая все в одну корзину.