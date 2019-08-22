Центробанк разрешил банкам мучить должников. Суды согласны

Банки при взыскании задолженности могут угрожать должнику расправой, сообщать о долге в друзьям в социальных сетях и открыто называть своего клиента «мошенником». Это следует из прецедентного решения Верховного суда — согласно документу, на банки не распространяются принятые несколько лет назад антиколлекторские поправки. Теперь за нарушение правил взыскания долгов банки штрафовать нельзя.

Казалось, уже два года работает закон № 230-ФЗ, которым были установлены правила взыскания любых задолженностей: никаких угроз, никакого взаимодействия с должником, если тот не хочет, ограниченное количество смс и звонков и в строго определенное время. Если нарушение, то ФССП быстро налагает штраф до 500 тысяч рублей, а то и вовсе может приостановить деятельность до 90 суток.

«А не отдашь долг — сломаем ноги»

И вот, дело: в Башкирии местная жительница взяла автокредит в Плюс-банке, который в итоге не смогла обслуживать. Служба взыскания кредитной организации сразу приступила к делу: во Вконтакте они начали сыпать сообщениями с угрозами, размещали записи на на страницах ее знакомых, «оказывая на нее психологическое давление с использованием нецензурных выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство», в том числе «с использованием угроз применения физической силы и причинения вреда здоровью».

Казалось бы дело ясное: закон нарушен, банк должен быть оштрафован. Так и было.

Почему банки теперь вправе угрожать

Но суд отменил штраф, согласившись с позицией Центрального банка: «антиколлекторские поправки» распространяются только на коллекторов, но не на банки. Хотя в самом законе № 230-ФЗ четко записано, что действия поправок распространяется на всех, то есть на «кредитора или лицо действующие от его имени».

Хитрость в том, что в соответствующей статье КоАП есть маленькая ремарка, пролоббированная ЦБ: «за исключением кредитных организаций». И получается, что антиколлекторские поправки действуют на всех, но штрафовать за нарушения можно только коллекторов.

Интерес Центробанка тут очень простой: хочется четко разграничить «свою делянку» и не допускать к своим поднадзорным «чужих». И штрафовать банки за нарушения самостоятельно. Вернее, не штрафовать.

Эльвира обещает: все будет хорошо

Вспомните: много лет ЦБ добивался возможностей «защищать» права обманутых на финансовом рынке — ему не нравилось, когда Роспотребнадзор штрафует банки за нарушение прав потребителей, например, за навязанные страховки. И после того, как законом такое право ЦБ было дано, банкиры откровенно разошлись: тут и навязанные страховки стали по-настоящему массовыми, и частый обман с кредитными ставками, появились и хитрые «инвестиционные» продукты. И... никаких наказаний для банкиров. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина только обещает решать эту проблему. Когда-нибудь.

Аналогично и с антиколлекторскими поправками: по официальной статистике, с жалобами на нарушения при взыскании долгов в Центробанк обратились более 3 тысяч человек. Но при этом в отношении банков было вынесено всего 133 протокола — в основном «предписания об устранении нарушений», пустые бумажки, которые банкиры сразу же пристраивают в мусорку...