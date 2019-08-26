Внешнеэкономический контракт: что учесть, чтобы не налететь на штрафы

Внешнеэкономическая деятельность всегда связана с массой вопросов и страхов. Страхи вполне обоснованы, так как санкции за нарушение валютного законодательства очень высокие.

Первое, с чего начинается любая сделка — это договор. К экспортному контракту нужно подходить очень внимательно, так как риски того, что из-за неточных формулировок в договоре могут быть проблемы:

с банком (банк- агент валютного контроля и внимательно проверяет все сделки с нерезидентами);

с таможней (при составлении Таможенной декларации и провозе Продукции через Границу РФ);

с налоговой (при экспорте у нас ставка 0%, а для её подтверждения требуется пакет документов, куда однозначно входит договор);

и с самим покупателем.

Основные положения, которые нужно учесть при составлении внешнеэкономического контракта.

Язык контракта

В связи с тем, что мы будем представлять контракт в государственные органы на территории РФ (на таможню, в банк и в налоговую) у вас обязательно должен быть экземпляр контракта на русском языке. Это может быть перевод Вашего контракта, составленного на иностранном языке. Но обычно контракты составляются на двух языках сразу и разделены на 2 колонки. Именно такой формат удобен обеим сторонам внешнеэкономической деятельности

Номер. Дата. Место подписания

Любой контракт начинается с даты, номера и места подписания. Не будет ошибкой, если вы присвоите контракту номер в соответствии со стандартами Вашей фирмы. Но на эту тему было давнее письмо Центробанка от 15 июля 1996 года № 300 «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов». В нём рекомендовано указывать унифицированный номер контракта, состоящий из трех групп знаков6

Первая группа знаков должна состоять из двух букв или трех цифр, соответствующих коду страны Покупателя (Продавца) по международному классификатору «Страны мира», используемому для целей таможенного оформления. Вторая группа знаков должна состоять из восьми цифр, составляющих код организации Покупателя (Продавца) в соответствии с Общероссийским классификатором «Предприятия и организации» (далее ОКПО). Третья группа знаков должна состоять из пяти цифр, представляющих собой порядковый номер документа на уровне организации Покупателя (Продавца).

Дата подписания контракта оформляется следующим образом: ДД.ММ.ГГ, где первая пара цифр — день, вторая пара цифр — месяц, третья пара цифр — две последние цифры года.

Пример: Номер: 643/ 96591900/00001 Дата: 20.08.19 Место: г. Москва, Российская Федерация

В контракте также необходимо указывать место подписания контракта, полные официальные наименования организаций Продавца и Покупателя, полное наименование страны иностранного партнера и страны назначения товара и их трехзначный код в соответствии с международным классификатором «Страны мира».

Структура контракта

Структура внешнеэкономического контракта, как и любого российского строго не регламентирована, но любой контракт должен содержать существенные условия для того или иного вида сделки.

Рекомендована структура контракта, содержащая следующие разделы:

Предмет контракта;

Цена и сумма;

Условия платежа;

Срок поставки;

Условия приемки товара по качеству и количеству;

Форс-мажор;

Рассмотрение споров;

Санкции;

Прочие условия и обстоятельства сделки;

Адреса покупателя и продавца;

Подписи сторон.

Предмет договора

В предмете договора нужно четко указать характеристики Товара:

наименование ассортимент, размеры, модели, комплектность, страну происхождения товара и другие данные, необходимые для описания товара, включая ссылки на международные и (или) национальные стандарты на продукцию. Также необходимо указывать:

наименование тары или упаковки в соответствии с международным классификатором «Коды для видов груза, упаковок и материалов упаковок (с дополнительными кодами для наименований упаковок)»;

описание и требование к маркировке товара;

объем, вес, количество товара;

объем груза, вес груза с упаковкой или без нее в согласованных единицах измерения

Пример 1: «1.1. Покупатель покупает, а Продавец продает ___________________ (далее Товар). 1.2. Поставка товара осуществляется партиями. Каждая партия поставляемого Товара должна соответствовать ассортименту и количеству, в инвойсах и товарно-транспортных накладных на данную поставку.»

Пример 2: «Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар в количестве, по техническим характеристикам и ценам, зафиксированным в Приложениях/Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Также можно сделать ссылку на Приложение или Спецификацию, в которых будет написано точное наименование и характеристики товара. В зависимости от этого в дальнейшем будет определяться код ТНВЭД для расчета таможенных пошлин.

Цена и сумма. Условия платежа

В данном разделе необходимо не только отразить цену Товара за единицу, но и общую стоимость Товара. Необходимо указать базиса поставки в соответствии с международными правилами Инкотермс. Указать на то, кто и в каком порядке оплачивает налоговые и таможенные платежи.

Раздел «Условия платежа» должен содержать:

наименование и код валюты, в которой будет производиться платеж, в соответствии с классификатором, используемым для целей таможенного оформления, поскольку валюта цены может не совпадать с валютой платежа;

сроки платежа и условия рассрочки, если таковая предусмотрена;

обязательный перечень документов, передаваемых Продавцом Покупателю и подтверждающих факт отгрузки, стоимость и номенклатуру отгруженных товаров.

Указание четких сроков оплаты в данном случае необходимо, так как именно они потребуются в дальнейшем для расчета срока действия контракта при оформлении в банке документов по валютному контролю. И это требование, установленное ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Обязательно прописываются фактические ожидаемые сроки поступления товара по импорту либо денежных средств по экспорту. Не условный срок, а фактический, т.е. либо конкретное количество дней, либо конкретная дата! Формулировки «в течение двух месяцев» или «по мере готовности» не подойдут.

Пример: «2.1 Цены за Товар указываются в инвойсах, составляющих неотъемлемую часть Контракта. Инвойсы составляются отдельно на каждую поставку. Цены за Товар устанавливаются в ЕВРО. 2.2. Платежи по Контракту будет производиться в ЕВРО в форме банковского перевода средств со счета Покупателя на счет Продавца. 2.3. Товар оплачивается Покупателем на условии 100% предоплаты, в соответствии с инвойсом в течение 7 дней с момента получения инвойса. 2.4. Таможенные пошлины, а также другие выплаты в стране Продавца, связанные с выполнением настоящего Контракта, производятся и оплачиваются за счет Продавца. Таможенные пошлины, а также другие выплаты в стране Покупателя, связанные с выполнением настоящего Контракта, производятся и оплачиваются за счет Покупателя. 2.5. Каждая Сторона соглашается о том, что любой инвойс, выставленный по настоящему Контракту должен соответствовать применимому праву и нормам местного налогообложения. ..... » 2.6. Условия поставки согласно Инкотермс-2010 указываются в инвойсах и могут различаться.

Возврат аванса

В соответствии со статьёй 19 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ во внешнеторговых контрактах обязательно нужно прописать условие и сроки, когда будет возвращена предоплата в случае, если поставка Товара по каким-либо причинам не состоится. Формулировка может быть следующей:

Пример: «В случае не поставки Товара Продавцом в пункт отгрузки в течение 20 (двадцати) календарных дней после истечения срока поставки, указанногов Разделе 6 настоящего Контракта, Продавец обязуется по письменному требованию Покупателя в течение последующих 1 0 (десяти) календарных дней вернуть всю оплаченную Покупателем сумму»

Срок поставки

Основным критерием в данном разделе служит дата окончательной поставки товара и график последующих поставокданной продукции с указанием сроков действияконтрактных условий, на протяжении которых должны быть завершены взаимные расчеты и поставки товара. вы должны указать конкретный срок, в течение которого будет произведена поставка Товара. Срок может быть:

Конкретной датой

В течение определенного количества дней с момента подписания контракта

В течение определенного количества дней с момента предоплаты

Пример: «Срок поставки Товара согласовывается Сторонами в соответствующей Спецификации» «Товар должен быть отгружен Продавцом в течение 10 календарных дней с момента получения предоплаты» «Продавец обязуется отгрузить Товар в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего контракта»

Условия приемки товара по качеству и количеству

В данном разделе необходимо детально расписать обязанности сторон, каким образом будет осуществляться доставка товара, момент перехода риска случайной гибели и права собственности.

Пример: «Продавец поставляет Покупателю Товар в соответствии с настоящим Контрактом на условиях FCAБрлох, Чешская Республика в редакции международных правил толкования торговых терминов „Инкотермс-2010“»

Также нужно учесть, что при ВЭД используются международные правила Инкотермс и в данном разделе нужно выбрать условие, подходящее в каждом конкретном случае или сделать отсылку к инвойсу или спецификации.

Форс-мажор

Здесь мы прописываем условия, при наступлении которых стороны будут освобождаться от ответственности за неисполнение условий, предусмотренных контрактом. Это могут быть :

стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и другие бедствия), войны и так далее.

забастовки, военные перевороты.

Кстати, изменения в законодательстве также могут быть признаны форс-мажорными обстоятельствами. В эпоху санкция я настоятельно рекомендую вам прописывать это условие. В начале года мы с партнёрами столкнулись с ситуацией, когда в Россию из Украины был запрещён ввоз шоколада. Авансы были оплачены. Поставщик был готов поставить Товар. Но, после 01 января это стало невозможным. На таможне перестали впускать на территорию РФ такие грузы.

Пример: Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, обстоятельств вне контроля, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предотвратить разумными мерами, например,стихийные бедствия, наводнения, пожары, землетрясения, запрет правительства на экспорт или импорт продукции, забастовки или любые другие события, делающие невозможным исполнить обязательства по настоящему договору. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеназванных обстоятельств.Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой страны Продавца или Покупателя. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

Если бы не это условие в контракте, то пришлось бы ехать и съедать весь шоколад там прям на фабрике)) Но всё обошлось.

Рассмотрение споров (арбитраж)

Во внешнеторговом контракте очень важно понимать где будет рассматриваться спор в случае возникновения между сторонами разногласий и нарушения кем-то своих обязательств.

Пример: «Если Стороны не достигнут согласия, спор будет разрешаться в Арбитражном Суде Швейцарии в Лозанне, в соответствии с регламентом производства дел в этом суде.»

Но, на мой взгляд, для нас, как для российских экспортёров удобнее всего будет выбрать для рассмотрения спора — Россию.

Пример: «Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Контракта или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит, с исключением подсудности общим судам, передаче на решение арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ в Москве в соответствии с правилами ведения дел в указанном арбитражном суде. Решение арбитражного суда будет являться окончательным для обеих сторон.»

Санкции

Конечно же, в ваших интересах как можно подробнее прописать ответственность в случае нарушения одной из сторон договора. Как минимум, рекомендую отразить санкции, приведенные в примере:

Пример: 1. За нарушение сроков поставкиТовара Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3% от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки. Продавец не несет ответственности за просрочку поставки Товара, случившуюся по причине наступления форс-мажорных обстоятельств. 2. В случае нарушения сроков оплат по данному контракту Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,3% от неоплаченной в срок стоимости Товара за каждый день просрочки. Покупатель не несет ответственности за просрочку или неосуществления платежа, случившуюся, по причине наступления форс-мажорных обстоятельств или по какой-либо другой причине, не зависящей от Покупателя. 3. Товар несоответствующий стандартам Российской Федерации подлежит возврату Продавцу в полном объеме, за исключением взятых проб товара, для проведения исследований по качеству. 4. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

Прочие условия и обстоятельства сдели

В данном разделе вы можете прописать:

дату вступление договора в силу;

срок окончания действия договора.

Пример: «1.НастоящийКонтрактвступаетв силу после его подписания ответственными лицами Сторон настоящего контракта указанные в преамбуле настоящего Контракта. 2.Контрактдействуетдо 31.12.2019 года, а в части исполнения обязательств — до полного выполнения сторонами своих договорных обязательств».

Можно указать гарантийные обязательства, сборка и приведение в рабочее состояние оборудования, обучение сотрудников и другие различные информационные и практические услуги.

Пример: 1. Гарантийный период определяется соответствующим паспортом на Товар и исчисляется со дня запуска Товара в эксплуатацию согласно отметке в Акте пуска Товара в эксплуатацию, за исключением быстроизнашивающихся деталей и при условии использования и складирования Товара согласно инструкции о пользовании, требований в паспорте и технической документации. 2. Продавец обязуется заменять все гарантийные составляющие, вышедшие из строя, при соблюдении всех правил эксплуатации, указанных в паспорте-руководстве по эксплуатации, кроме: тех, что вышли из строя по вине пользователя, при несоблюдении правил эксплуатации указанных в паспорте, при использовании ненадлежащих материалов, при использовании за пределами возможностей Товара, при устранении неполадок третьими лицами, при отсутствии проведения ежемесячного технического обслуживания.

Постановка контракта на учет в банке

В прошлом году были внесены изменения, регулирующие взаимоотношения участников ВЭД и банка:

Отменили инструкцию Банка России «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов...» от 04.06.2012 № 138-И. Теперь мы руководствуемся инструкцией № 181-И, из содержания которой следует, что:

отменены паспорта сделок (вместо паспорта сделки используется контракт);

если вы заключили контракт на сумму менее 200 000 руб., то никаких документов предоставлять в банк не надо. Но в платежке указывать информацию о коде вида валютной операции обязательно. Иначе банк может просто не пропустить этот платёж. Также у банка есть полное право запросить любые документы по сделаке, если возникнут какие-либо сомнения в её легальности.

отменены справки о валютных операциях;

Отмена паспортов сделок порадовала. Но валютный контроль, конечно же остался. Теперь контракты по ВЭД в банке нужно ставить на учет :

Контракт по импорт товаров (кредитный договор) необходимо поставить на учет в банке, если его стоимость равна или превышает 3 000 000 руб. (три миллиона рублей)

необходимо поставить на учет в банке, если его стоимость равна или превышает Контракт по экспорту ставится на учет, если его сумма равна или превышает 6000 000 (шесть миллионов) руб.

В рублях валютную стоимость контракта нужно рассчитать по официальному курсу ЦБ на дату заключения контракта.

вы направляете контракт в банк (в онлайне это просто и быстро) п. А банк, не позднее следующего дня ставит этот контракт на учет и присваивает ему ему уникальный номер. Срок постановки контракта на учет в банке — 1 рабочий день. Еще один день дается банку на то, чтобы сообщить фирме уникальный номер контракта , присвоенный при его постановке на учёт в банке . На весь процесс- максимум 2 дня. Раньше было 5. А, учитывая выходные, иногда выходило больше недели.