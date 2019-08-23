Как вернуть излишне уплаченные страховые взносы

Должен ли ФСС вернуть излишне взысканные взносы с процентами, если его решение признано незаконным? Можно ли претендовать на возврат взносов, если истек срок возврата переплаты в административном порядке, но при этом не был пропущен срок исковой давности при обращении в суд с заявлением о возврате излишне уплаченных страховых взносов?

Можно ли взыскать с ФСС проценты, если решение фонда признано незаконным?

Постановлении от 06.06.2019 по делу № А50-29761/2018 АС УО поддержал организацию в следующей ситуации. По результатам проверки ФСС предъявил организации требование об уплате страховых взносов по травматизму. Организация исполнила требование, однако оспорила само решение фонда.

Суд встал на сторону страхователя и признал решение недействительным. По заявлению фонд вернул уплаченные взносы, но организация хотела получить также проценты (за излишне взысканные суммы). ФСС настаивал на том, что взносы являются излишне уплаченными, а не излишне взысканными и оснований для начисления процентов нет.

В качестве довода фонд указал, что акты органов контроля за уплатой страховых взносов не обладают теми признаками принудительности, которые присущи актам налоговых органов, и при возврате страхователю переплаты страховых взносов, которая возникла вследствие доначисления страховых взносов по результатам выездной проверки, следует применять нормы ст. 26.12 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее — Федеральный закон № 125-ФЗ) о зачете или возврате излишне уплаченных страховых взносов.

От правильной квалификации действий страхователей зависит порядок расчетов с ФСС.

Приняв решение в пользу организации, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что уплата страховых взносов на основании решения фонда, вынесенного по результатам проверки и впоследствии признанного недействительным по решению суда, является основанием для признания уплаченных денежных сумм излишне взысканными.

К сведению В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок производится взыскание недоимки по страховым взносам (п. 1 — 2 ст. 26.1 Федерального закона № 125-ФЗ). Недоимка по страховым взносам взыскивается с юридического лица или ИП в порядке, предусмотренном ст. 26.6 и 26.7 Федерального закона № 125-ФЗ.

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок обязанность их уплаты исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах страхователя (п. 1 ст. 26.6 Федерального закона № 125-ФЗ). При этом страховые взносы взыскиваются по решению территориального органа страховщика путем направления в банк, в котором открыты счета страхователя, поручения территориального органа страховщика на списание и перечисление в бюджет ФСС необходимых денежных средств со счетов страхователя.

К сведению До принятия решения о взыскании территориальный орган страховщика направляет страхователю требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов. Решение о взыскании принимается территориальным органом страховщика после истечения срока, установленного в требовании об уплате страховых взносов, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока.

Сумма излишне взысканных страховых взносов подлежит возврату страхователю в порядке, предусмотренном. Решение о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов принимается территориальным органом страховщика в течение 10 дней со дня получения заявления страхователя, поданного в письменной форме или в форме электронного документа, о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов.

К сведению В случае если установлен факт излишнего взыскания страховых взносов, территориальный орган страховщика принимает решение: о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов. Она подлежит возврату с начисленными на нее процентами в течение одного месяца со дня получения заявления страхователя о возврате суммы излишне взысканных страховых взносов;

о перечислении процентов, начисленных в порядке, предусмотренном п. 9 ст. 26.13 Федерального закона № 125-ФЗ, на сумму излишне взысканных страховых взносов. Проценты начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата, при этом процентная ставка принимается равной 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период нарушения срока возврата страхователю сумм излишне взысканных страховых взносов.

Отметим, что при рассмотрении дела арбитры учли правовую позицию, изложенную:

в Определении КС РФ от 27.12.2005 № 503-О: в отношении аналогичных норм НК РФ требование фонда об уплате страховых взносов является мерой государственного принуждения, которая, в свою очередь, также обеспечена мерами государственного принуждения (обращение взыскания на денежные средства и иное имущество страхователя);

в Постановлении Президиума ВАС РФ от 29.03.2005 № 13592/04: выставление требования об уплате налога признается мерой принудительного характера, перечисление денежных средств во исполнение требования не может рассматриваться как добровольное исполнение налогоплательщиком обязанностей по уплате налога и сбора. Взыскание налога — длящийся процесс. На первом этапе налоговый орган направляет налогоплательщику требование об уплате налога с предложением в установленный срок уплатить доначисленную сумму, а на втором — применяет принудительные меры взыскания;

в Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16551/11: оценка сумм налогов как излишне уплаченных или излишне взысканных в целях применения положений ст. 78, 79 НК РФзависит от основания, по которому была исполнена налоговая обязанность, признанная в последующем отсутствующей (на основании налоговой декларации, в которой спорная сумма налога была исчислена налогоплательщиком самостоятельно, либо решения, принятого налоговым органом по результатам налоговой проверки). При этом способ исполнения указанной обязанности (самостоятельно налогоплательщиком либо путем осуществления налоговым органом мер принудительного взыскания) правового значения не имеет. Излишняя уплата налога, как правило, имеет место, когда налогоплательщик, исчисляя подлежащую уплате в бюджет сумму налога самостоятельно (без участия налогового органа), по какойлибо причине, в том числе вследствие незнания налогового законодательства или добросовестного заблуждения, допускает ошибку в расчетах.

Установление положениями НК РФ различных правил при определении начального момента начисления процентов в отношении излишне взысканных и излишне уплаченных сумм налогов (с момента взыскания или просрочки исполнения заявления налогоплательщика о возврате излишне уплаченных сумм) обусловлено именно оценкой основания, в силу которого была исполнена налоговая обязанность, признанная впоследствии отсутствующей.

К сведению Начисление процентов в случае возврата публичных платежей, излишне взысканных в принудительном порядке, является компенсацией причиненного страхователю ущерба, дополнительной гарантией защиты прав, направленных на реализацию положений ст. 52 и 53 Конституции РФ (с учетом правовой позиции КС РФ, изложенной в Определении от 27.12.2005 № 503-О).

При изучении материалов дела судами было установлено (и фондом не оспаривалось), что страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний списали со счета организации в бюджет фонда на основании решения фонда и его требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов.

Впоследствии решением арбитражного суда доначисление страховых взносов признано незаконным, в связи с чем фонд возвратил названную сумму в адрес организации платежными поручениями. Таким образом, требования общества о взыскании процентов правомерно удовлетворены судами на основании п. 9 ст. 23.13 Федерального закона № 125-ФЗ.

Довод фонда об отсутствии оснований для начисления процентов вследствие того, что взносы являются излишне уплаченными, а не излишне взысканными, был правомерно отклонен, поскольку организация не по собственной инициативе и не самостоятельно исчислила взносы, а перечислила их на основании решения фонда, при неисполнении которого взносы подлежали принудительному взысканию.

Ранее к похожим выводам пришел АС ВВО в Постановлении от 12.12.2016 № Ф01-5247/2016 по делу №А29-2393/2016. Согласно обстоятельствам дела решение фонда об уплате страховых взносов, пеней и штрафа было признано судом недействительным. Фонд возвратил на расчетный счет организации страховые взносы, пени и штраф без уплаты процентов. Организация обратилась в суд с требованием о взыскании с регионального отделения ФСС процентов, начисленных на сумму излишне взысканных страховых взносов. Арбитры подтвердили, что сумма излишне взысканных взносов подлежит возврату с начисленными на нее процентами.

Соблюдение срока давности при обращении за возвратом страховых взносов

Постановлении от 21.01.2019 №Ф07-16444/2018 по делу № А44-1863/2018 АС СЗО рассмотрел требование организации, которая настаивала на возврате излишне уплаченных страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения. ПФР отказывал организации в возврате излишне уплаченных страховых взносов, ссылаясь на тот факт, что заявление об их возврате было подано по истечении трех лет с момента уплаты взносов.

Решением суда первой инстанции и в дальнейшем постановлением апелляционного суда требования организации были удовлетворены в полном объеме.

Однако фонд обратился в суд с кассационной жалобой, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела.

По мнению подателя жалобы, установленный ч. 13 ст. 26 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (действовавший в период рассмотрения дела) срок возврата излишне уплаченных страховых взносов является пресекательным и восстановлению не подлежит. Исчисление данного срока не ставится в зависимость от того, когда страхователь узнал (или должен был узнать) об излишне уплаченной сумме. При этом фонд полагал, что организация в любом случае обладала информацией о наличии у нее переплаты по страховым взносам и применяла пониженный тариф взносов, а следовательно, имела возможность своевременно сдать уточненный расчет.

Изучив материалы дела, суд выяснил, что фондом была проведена документальная выездная проверка организации по вопросу правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходования этих средств. По результатам проверки фонд составил акт, из которого следовало, что организация в проверяемый период обладала правом на применение пониженного тарифа страховых взносов. Организация обратилась в фонд за возвратом переплаты, причем часть излишне уплаченных страховых взносов на обязательное медицинское страхование была возвращена ей, а относительно остальной суммы фонд отказал в возврате, указав на подачу заявления по истечении трех лет с момента уплаты взносов.

Суд обратил внимание на норму ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ, согласно которой решение о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, принимается соответствующими органами ПФР, ФСС в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления страхователя о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, пеней и штрафов. Если сумма излишне уплаченных страховых взносов возникает вследствие предоставления плательщиком уточненного расчета, указанный срок исчисляется со дня завершения фондом камеральной проверки данного расчета.

Решение о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, принимается при отсутствии у плательщика страховых взносов задолженности, возникшей за названные отчетные (расчетные) периоды (ч. 3 ст. 21 Федерального закона № 250-ФЗ).

При этом п. 3 ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 212-ФЗ было предусмотрено, что плательщики страховых взносов имеют право на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов.

Указанному праву корреспондировала обязанность органов контроля за уплатой страховых взносов, установленная п. 5 ч. 3 ст. 29Федерального закона № 212ФЗ, принимать решения о возврате плательщику сумм излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов, направлять оформленные на основании этих решений поручения соответствующим территориальным органам Федерального казначейства для исполнения и осуществлять зачет сумм излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов. Порядок возврата излишне уплаченных сумм на момент рассмотрения дела был пре-дусмотрен ст. 26 Федерального закона № 212-ФЗ.

Заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов может быть подано в течение трех лет со дня уплаты данной суммы.

Арбитры ыяснили, что переплата по страховым взносам на обязательное медицинское страхование возникла у организации за период с 15.02.2014 по 15.11.2014, а с заявлением о возврате указанной суммы она обратилась только 08.12.2017. Следовательно, истек срок возврата переплаты в административном порядке.

Однако судьи пришли к обоснованному выводу, что не был пропущен срок исковой давности при обращении в суд с заявлением о возврате излишне уплаченных страховых взносов.

Исходя из правовой позиции КС РФ, изложенной в Определении от 21.06.2001 № 173-О, лицо, имеющее переплату по обязательному платежу, в случае пропуска срока возврата переплаты в административном порядке вправе обратиться в суд с иском о возврате из бюджета переплаченной суммы в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства. В этом случае действуют общие правила исчисления срока исковой давности — со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

В рассматриваемом случае арбитры, принимая во внимание доводы заявителя и представленные им доказательства, пришли к выводу, что срок исковой давности по заявленному требованию следует исчислять с даты акта проверки фонда, составленного 02.05.2017, поскольку именно с этого момента организация узнала о возможности применения пониженного тарифа и, как следствие, о наличии излишне уплаченных в период с 15.02.2014 по 15.11.2014 страховых взносов на обязательное медицинское страхование.

В отсутствие у страхователя задолженности по уплате взносов за предыдущие периоды у ответчика не было оснований полагать, что спорная сумма переплаты не подлежит возврату и может быть зачтена в счет имеющейся задолженности или в счет будущих платежей. Более того, положения Федерального закона № 212-ФЗ не предусматривали возможности такого зачета в счет будущей оплаты.

Следовательно, в данном случае правомерно удовлетворение заявленных организацией требований о возложении на фонд обязанности по возврату переплаты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование.