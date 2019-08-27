Клерк.Ру

Постановка на учет иностранных компаний: что изменилось

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

15 марта 2019 года утратил силу приказ Минфина РФ № 117Н об утверждении особенностей учета в налоговых органах иностранных организаций и вступил в силу новый № 293Н приказ, преподносящий Оособенности налогового учета несколько в ином ключе.

Предлагаю оценить, насколько правила постановки иностранных компаний на налоговый учет стали проще или, в отдельных случаях, сложнее.

Итак, пока нет никаких разъяснительных писем и комментариев Минфина РФ и ФНС РФ относительно порядка учета, налоговые инспекции уже начали буквально трактовать данный приказ.

К примеру, при постановке на учет иностранной компании налоговые органы не принимают иностранные документы в копиях, заверенных компетентными органами иностранных государств (не путать с нотариальными копиями переводов!).

Ранее существовало разъясняющее письмо Минфина, в соответствии с которым можно было использовать копии документов иностранной компании, их предоставляли в налоговые органы на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке, выданные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств.

На текущий момент таких разъяснительных писем от Минфина нет, поэтому по умолчанию документы иностранной компании должны быть предоставлены в виде оригиналов с подшитым переводом на русский язык либо в виде нотариальной копии с перевода к которому подшит оригинал иностранного документа.

Какие же нововведения мы можем тут видеть:

  1. Текущие особенности предусматривают постановку на учет обособленных подразделений иностранных компаний, не являющихся аккредитованными филиалами и представительствами. Вы скажете: да что здесь нового? Да то, что согласно старому приказу требовалась аккредитация отделения иностранной компании, сейчас же этот провокационно-коллизионный пункт убрали. Есть правда маленькое уточнение: такие подразделения не должны заниматься коммерческой деятельностью.
  2. Предусмотрена возможность постановки на учет обособленных подразделений аккредитованных филиалов иностранной компании (Глава III пункт 9 Приказа Минфина РФ от 28.12.2018 г. № 293Н). Хотя ранее существовало письмо Федеральной налоговой службы от 5 апреля 2017 г. № ГД-4-14/6310@ , в котором такой возможности предусмотрено не было.
  3. Иностранная компания, которая осуществляет свою деятельность через неаккредитованные обособленные подразделении, а также при открытии счета в российском банке вправе не предоставлять справку о присвоении налогового номера, если эта информация отражена в выписке из реестра.
  4. При открытии счета в российском банке иностранной компании необходимо предоставить всего три документа:
  • заявление по форме 11БС-учет,
  • выписку из реестра,
  • справку о присвоении налогового номера, в случае отсутствия информации о нем в выписке из реестра.

Учредительные документы больше предоставлять не нужно!

5. В случае реорганизации иностранной компании, в результате которой ее деятельность прекращается, такая иностранная компания подлежит снятию с налогового учета.

В случае осуществления деятельности такой организации через аккредитованные филиал или представительство, в налоговую подаются документы о прекращении аккредитации в связи с реорганизацией иностранной компании.

Для продолжения работы на территории РФ правопреемнику необходимо уже от собственного имени подать пакет документов для аккредитации филиала или представительства.

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