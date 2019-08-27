Новый список запрещённых для женщин профессий

Что случилось?

Минтруд России выпустил Приказ от 18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин». Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2019.

В чем суть документа?

Минтруд определил, на каких производствах, работах и должностях с вредными и опасными условиями труда ограничивается применение труда женщин. Формально перечень ограничений сократили почти в пять раз: вместо 456 пунктов стало 100 (вместо 39 разделов стало 21). На деле сохранилось более половины прежних профессий, которые недоступны для для женщин.

Почему потребовалось обновление перечня?

На сегодняшний день применяется Перечень, утверждённый постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 162. Его избыточность долгое время приводила к спорам в судах и вызывала критику со стороны специалистов. Так, например, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин ещё в 2016 году признал перечень дискриминационным и рекомендовал внести в него коррективы.

Действительно, за 19 лет условия труда, благодаря техническому прогрессу и автоматизации, значительно улучшились и многие вредные для женского здоровья профессии перестали быть такими уж вредными.

В каких сферах деятельности ограничен труд женщин?

Профессии в перечне разбиты по видам производств: химические, подземные, горные, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа, чёрная металлургия, цветная металлургия, радиотехническое и электронное производство, производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, судостроение и судоремонт, производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, производство цемента, обработка камня и производство камнелитейных изделий, производство железобетонных изделий и конструкций, производство теплоизоляционных материалов, полиграфическое производство, текстильная и лёгкая промышленность, пищевая промышленность, железнодорожный транспорт, производства и работы прочих видов экономической деятельности.

Когда нужно сверяться с новым перечнем?

Новый список нужно будет использовать не всегда. Во вступительной части перечня уточняется, к каким категориям персонала женского пола следует применять нормы. Действие перечня распространяется на женщин, условия труда которых отнесены к вредному и (или) опасному классу условий труда по результатам СОУТ, а также на женщин, если безопасные условия труда на их рабочих местах не подтверждены результатами СОУТ и положительным заключением госэкспертизы условий труда (за рядом исключений).

Работы, упомянутые в п. п. 89 — 98 перечня Минтруда (среди них тушение пожаров, транспортировка, погрузка, разгрузка вручную ядохимикатов, водолазные работы), запрещены женщинам независимо от условий на рабочем месте.

В каких случаях перечень не применяется?

Перечень не коснётся женщин, выполняющих работы в фармацевтических производствах, медицинских организациях и научно-исследовательских учреждениях, испытательных лабораторных центрах (испытательных лабораториях), организациях по оказанию бытовых услуг населению, работы по косметическому ремонту производственных и непроизводственных помещений на нестационарных рабочих местах, малярные и отделочные работы, наружные виды работ и работы в производственных помещениях.

На что обратить внимание работодателю?

Работодателю следует учесть, что после вступления Перечня в силу может потребоваться проведение внеплановой специальной оценки условий труда, если рабочие места, рассчитанные на женский персонал, относятся к отрасли, включённой в документ.

Когда Приказ вступает в силу?

Документ начнёт действовать с 1 января 2021 года.