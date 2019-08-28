Адрес в ЕГРЮЛ: нужна ли обособка, если работаете не по юрадресу

Одной из целей регистрации сведений об организации в ЕГРЮЛ является обеспечение доступа к ним другим участникам экономической деятельности, которые заинтересованы в сотрудничестве с этой организацией.

У любой организации должен быть адрес местонахождения, поэтому он входит в число указанных сведений как один из основных идентифицирующих конкретную организацию признаков.

На основании п. 1 и 2 ст. 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Данные, указанные налогоплательщиком при государственной регистрации, включаются в ЕГРЮЛ, который открыт для всеобщего ознакомления.

В пункте 3 ст. 54 ГК РФ отмечено, что в ЕГРЮЛ должен содержаться адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (см. также пп. «в» п. 1 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ).

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Лицо, добросовестно полагающееся на данные в ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам (п. 2 ст. 51 ГК РФ).

К сведению: В пункте 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 указано, что адрес юридического лица определяется местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего и исполнительного органа — иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (п. 2 ст. 54 ГК РФ). Поэтому допускается, что такой адрес отличается от адреса, по которому осуществляется непосредственная деятельность юридического лица, в том числе хозяйственная (производственный цех, торговая точка и т.п.). В Письме Минфина России от 29.05.2019 № 03-12-13/38956 подчеркивается, что если такой адрес является адресом физического лица (например, учредителя), то сведения о нем подлежат включению в ЕГРЮЛ и становятся открытыми и общедоступными.

В письме Минфина России от 06.09.2018 № 03-12-13/63746 отмечается, что отсутствие юридического лица по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, является основанием для внесения в ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ, записи о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.

Там же говорится о том, что при осуществлении российской организацией деятельности не по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, может идти речь о создании обособленного подразделения организации, понятие которого определено в ст. 11 НК РФ. По мнению финансистов, в этом случае российская организация подлежит постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения.

Но, подчеркнем, речь только может идти о создании обособленного подразделения. Автоматически необходимость его создания не возникает.

Если, например, в качестве адреса использовано место проживания учредителя, который по этому адресу не осуществляет предпринимательской деятельности, даже будучи руководителем юридического лица, то признаков наличия обособленного подразделения нет.