Клерк.Ру

Адрес в ЕГРЮЛ: нужна ли обособка, если работаете не по юрадресу

Одной из целей регистрации сведений об организации в ЕГРЮЛ является обеспечение доступа к ним другим участникам экономической деятельности, которые заинтересованы в сотрудничестве с этой организацией.

У любой организации должен быть адрес местонахождения, поэтому он входит в число указанных сведений как один из основных идентифицирующих конкретную организацию признаков.

На основании п. 1 и 2 ст. 51 ГК РФ юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Данные, указанные налогоплательщиком при государственной регистрации, включаются в ЕГРЮЛ, который открыт для всеобщего ознакомления.

В пункте 3 ст. 54 ГК РФ отмечено, что в ЕГРЮЛ должен содержаться адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (см. также пп. «в» п. 1 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ).

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

Лицо, добросовестно полагающееся на данные в ЕГРЮЛ, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам (п. 2 ст. 51 ГК РФ).

Отключить рекламу

К сведению:

В пункте 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 указано, что адрес юридического лица определяется местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего и исполнительного органа — иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (п. 2 ст. 54 ГК РФ). Поэтому допускается, что такой адрес отличается от адреса, по которому осуществляется непосредственная деятельность юридического лица, в том числе хозяйственная (производственный цех, торговая точка и т.п.).

В Письме Минфина России от 29.05.2019 № 03-12-13/38956 подчеркивается, что если такой адрес является адресом физического лица (например, учредителя), то сведения о нем подлежат включению в ЕГРЮЛ и становятся открытыми и общедоступными.

В письме Минфина России от 06.09.2018 № 03-12-13/63746 отмечается, что отсутствие юридического лица по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, является основанием для внесения в ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ, записи о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.

Там же говорится о том, что при осуществлении российской организацией деятельности не по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, может идти речь о создании обособленного подразделения организации, понятие которого определено в ст. 11 НК РФ. По мнению финансистов, в этом случае российская организация подлежит постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения.

Отключить рекламу

Но, подчеркнем, речь только может идти о создании обособленного подразделения. Автоматически необходимость его создания не возникает.

Если, например, в качестве адреса использовано место проживания учредителя, который по этому адресу не осуществляет предпринимательской деятельности, даже будучи руководителем юридического лица, то признаков наличия обособленного подразделения нет.

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензии»

Все семинары по теме Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензии