Если рейс задержали, а багаж потеряли: памятка для бархатного сезона

Лето заканчивается, но сезон отпусков продолжается. В этом материале мы собрали для вас полезные советы, которые помогут, если вы столкнулись с задержкой или отменой рейса либо потерей багажа.

Мой рейс задержали. Мне положена компенсация?

Если вы не опоздали в аэропорт и ваш рейс задержали, то авиакомпания обязана выплатить пассажиру 3% от стоимости авиабилета за каждый час ожидания в качестве компенсации за опоздание, а также 25% МРОТ за каждый час ожидания в качестве штрафа (но не более 50% стоимости билета).

Исключения: форс-мажорные обстоятельства (например, плохая погода), устранение неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, и иные обстоятельства, не зависящие от перевозчика.

Как получить компенсацию в случае задержки рейса?

При внутренних воздушных перевозках в течение шести месяцев со дня задержки рейса вы должны предъявить претензию авиакомпании в аэропорту пункта отправления или пункта назначения. К ней нужно приложить копии документов, которые подтверждают понесенные вами убытки:

билетов с отметками о задержке или отмене вылета;

копии посадочных талонов;

чеки и квитанции, доказывающие, что вы понесли лишние расходы и др.

У вас есть право на компенсацию морального вреда и возмещение убытков в связи с задержкой рейса (например, у вас сорвались заранее оплаченные экскурсии, вы опоздали на поезд и др.).

На что еще я имею право в случае задержки рейса?

Перевозчик обязан:

Я могу отказаться от полета в случае задержки рейса?

Да. В таком случае перевозчик обязан вернуть вам стоимость авиабилета, даже если он был невозвратным, потому что в этом случае отказ считается вынужденным.

А если рейс вообще отменили?

Вам обязаны вернуть деньги за билет.

Мой багаж потеряли. Что делать?

Найдите представителя своей авиакомпании или стойку утери багажа. Вам дадут заполнить специальную форму. Не забудьте описать свой багаж — рассказать, как он выглядит и что было внутри. Предъявите багажную бирку. Вам выдадут акт, и информацию о вашем багаже можно будет узнавать по телефону, указанному в этом акте. Также по специальному номеру можно отследить статус багажа в международной системе учета WorldTracer.

На какую компенсацию я могу рассчитывать?

Если багаж не нашелся в течение 21 дня, вы можете потребовать компенсацию. Даже если ваши чемоданы найдут позднее, вы получите возмещение.

Максимальный размер выплаты:

на внутреннем рейсе — от 600 рублей за 1 кг багажа без объявленной ценности;

на международном рейсе измеряется в специальных правах заимствования (СПЗ) по курсу ЦБ РФ и составляет 1000 СПЗ на человека (на момент публикации материала это около 90 000 рублей). Но в правилах перевозчика могут быть исключения.

Как поступить, если багаж поврежден?

Поврежденный багаж нужно будет предъявить авиакомпании, поэтому проверяйте его по прилету. Но если не успели, у вас есть еще шесть месяцев (для внутренних перелетов) или семь дней (для международных), чтобы отправить претензию.

Авиаперевозчик может принимать решение по претензии не дольше 30 дней.

А если багаж прилетел с задержкой?

Не дождавшись прилета своих сумок в аэропорту, можно купить предметы первой необходимости и сохранить чеки. В ряде случаев авиакомпании компенсируют расходы на такие предметы.