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Лайфхаки 1С. Настройка отчетов и печатных форм

Короткое видео научит экономить время по работе с программой. 

Рассмотрим следующие темы:

  1. Группировки отчетов и печтных форм;
  2. Масштаб отчетов и печатных форм;
  3. Как открыть в новом окне отчет;
  4. Посчитать данные через в ячейках;
  5. Проваливаться внутрь (Расшифровка);
  6. Включение отключение редактирования печатной формы и отчета 1С;
  7. Варианты отчетов и их настройка в 1С;
  8. Добавить отбор в отчет 1С;
  9. Сохранить в эксель и другие форматы;
  10. Задать область печати.

Другие инструкции по настройке и использованию 1С — в нашей специальной рубрике.

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