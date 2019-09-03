Реорганизация путем выделения: пошаговый алгоритм с комментариями

Хочу поделиться с вами личным опытом сопровождения процедуры реорганизации в форме выделения, и соответственно, помочь новичкам в этом непростом деле. Обращаю внимание, что реорганизация была абсолютно белой, и цель ее — отделение операционной деятельности и основных активов бизнеса.
Итак, поехали!
I. Этап первый — подготовительныйЗнакомясь с материалами коллег на данном сайте столкнулся с тем, что для многих процедуры реорганизации интересны с чисто технической точки зрения. Но, так как в моем реорганизационном проекте, цели были абсолютно белые и предполагали не только отделение операционной деятельности и основных активов бизнеса, но и соответствущую безналоговую передачу недвижимого имущества, то и данному этапу я придал особое значение.
- Анализ информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- Разработка концепции процедуры реорганизации. Принятие единственным участником бизнес-решения по вопросу распределения активов реорганизуемого общества.
- Разработка устава Общества, создаваемого в результатате реорганизации путем выделения.
II. Этап второй — подготовка корпоративного решения и уведомление регистрирующего органа
- Принятие единственным участником (общим собранием участников) Общества решения о реорганизации Общества.
- Подготвка и подача в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации Общества в форме выделения по форме Р12003.
- Получение листа записи о начале процедуры реорганизации.
На данном этапе мы руководствуемся п. 1 ст. 13 Закона о госрегистрации ЮЛ и ИП, в котором указано, что юридическое лицо в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.
Заявление по указанной выше форме подписывается исполнительным органом общества, в отношении которого принято решение о реорганизации.
III. Этап третитий — уведомление кредиторов реорганизуемого общества и публикация в СМИ сообщения о реорганизации
- Уведомление кредиторов.
- Проведение сверок с кредиторами и отражение результатов в бухгалтерском учете.
- Получение ЭЦП.
- Публикация сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации».
- Публикация сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации».
Все процессы сверок с кредиторами и подачу публикаций в журнале «Вестник государственной регистрации» предлагаю запускать одновременно.Тем же пунктом и той же статьей предусмотрено, реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
ЭЦП мы использовали для подачи сообщения для публикаций в журнале «Вестник государственной регистрации» в электронной форме. Очень удобно и самое главное, ускоряет процесс подачи)
IV. Этап четвертый — сверка с ФНС и томное ожидание
- Проведение сверки с ФНС.
- Предоставление отчетности в ПФР.
- Подготовка передаточного акта.
- Получение справки из ПФР (опционально).
С учетом абз. 2 п. 3 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», при реорганизации страхователя — юридического лица он представляет сведения, предусмотренные пунктами 2 — 2.3 настоящей статьи, в течение одного месяца со дня утверждения передаточного акта (разделительного баланса), но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации. Норма пугающая, но на самом деле не все так страшно. Пп. ж) п.1 ст. 14 Закона о государственной регистрации ЮЛ и ИП предусмотрено, что в порядке межведомственного обмне ПФР самостоятельно представляет такую справку в регистрирующий орган. Мы же пошли классическим путем и для подстраховки решили все-таки получить такую справку, чтобы удостовериться в отсутствии возможных препятствий для завершения реорганизации.
V. Этап пятый — «финишная прямая»
- Подача в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации вновь возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации, по форме Р12001.
- Получение в листа записи о создании юридического лица путем реорганизации в форме выделения.
VI. Этап шестой — технический
- Подготовка и подача пакета документов при регистрации перехода права собственности на передаваемое недвижимое имущество
- Получение выписки из ЕГРН о регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество
- Организация документооборота в созданном Обществе.
- Организация бухгалтерского и налогового учета в созданном Обществе.