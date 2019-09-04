Отсутствие тахографа: последствия с ноября 2019 для компаний, ИП и водителей

Штраф за отсутствие тахографа для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и водителей — одна из мер воздействия на владельцев транспортных средств, которые обязаны, но не установили устройства для фиксации сведений о продолжительности работы на автомобиле. Поскольку до сих пор наказание для нарушителей было незначительным, многие компании и не собирались монтировать эти приборы. Но уже с 1 ноября ситуация кардинально изменится.

Что такое тахограф

Определение тахографу дано в Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Это устройство, которое регистрирует информацию о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей. Оно обязательно только в отдельных случаях, поэтому автолюбителям, которые занимаются частным извозом, не надо задумываться на тему, какой штраф за отсутствие тахографа в 2019 г.

Перечень транспортных средств, где обязательно надо устанавливать такой прибор, содержится в двух нормативных актах: Приказе Минтранса России от 13.02.2013 № 36 и Постановлении Правительства РФ от 30.03.2019 № 382. По ним, специальное устройство должно присутствовать:

в автобусах и микроавтобусах вместимостью более 8 пассажиров (помимо водителя), которые осуществляют регулярные перевозки граждан в городском, пригородном и междугородном сообщении, в том числе для собственных нужд организации;

грузовых автомобилях;

пассажирских и грузовых троллейбусах;

специализированных транспортных средствах, в том числе в каретах скорой помощи, пожарных, автокранах, эвакуаторах, автомобилях, используемых для обучения и сдачи экзаменов на водительские удостоверения.

Если транспортное средство отнесено к категории, где фиксировать продолжительность и параметры работы обязательно, но спецустройства для этого нет, в КоАП РФ предусмотрена ответственность за отсутствие тахографа на грузовом автомобиле или в пассажирском транспорте. Установить, что записывающего устройства нет, могут сотрудники ГИБДД при проверке документов и машины.

Цена установки

Анализ предложений на рынке показывает, что контролировать маршрут, продолжительность работы и отдыха водителя — недешевая обязанность для работодателей. Цена за 1 прибор варьирует от 24 000 до 40 000 рублей. Помимо этого, придется заплатить за монтаж, подключение, настройку (калибровку), пломбировку, обучение водителей и прочие моменты. На это потребуется сумма в 15 000-20 000 рублей. Кроме того, владельцу транспортного средства надо выгружать и хранить данные с карт, и за это тоже потребуется заплатить, иначе при проверках грозит административная ответственность.

Штрафы за отсутствие приборов и нарушение правил их работы

В законодательстве предусмотрена только одна статья, которая вводит штраф за отсутствие тахографа в 2019 году, — ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ. На момент подготовки статьи ее активно дорабатывали, поскольку нормы позволяют уходить от ответственности большинству нарушителей.

В частности, законодателей и экспертов не устраивает, что КоАП РФ не предусматривает штраф на организацию за отсутствие тахографа. Санкции за это введены только для должностного лица и водителя. Аналогичная ситуация и в отношении владельцев грузовых и пассажирских транспортных средств, зарегистрированных в качестве ИП.

Изменить ситуацию позволят поправки, которые вводят новые штрафы. С 01.11.2019 вступит в силу обновленная редакция ст. 11.23 КоАП РФ, где уточнят, какой штраф для ИП за отсутствие тахографа, и во сколько обойдется такое нарушение юридическим лицам.

Чтобы понять, насколько ужесточается наказание, предлагаем заглянуть в таблицу.

Помимо размера санкций, законодатель уточняет состав правонарушений, в частности, чтобы было понятно, кому, за что и кто выписывает штрафы.

По новым правилам:

водителей накажут, если они управляют транспортным средством без спецустройства либо нарушают правила его использования. То есть штраф за отсутствие ленты в тахографе, если ее не было изначально и работник знал об этом, водителю придется заплатить;

должностных лиц и владельцев транспортных средств (ИП, юрлиц) накажут за выпуск на линию машины без прибора либо с нарушением требований к его использованию. Если взять тот же пример с лентой, контролирующие органы теперь смогут наказать и водителя, и его работодателя, поскольку в законе уже прописано, какой штраф за отсутствие бумаги в тахографе для ИП и юрлиц.

Важно! Обратите внимание на обязательное наличие в тахографе блока СКЗИ — средства криптографической защиты информации. Речь идет об одном из компонентов прибора наподобие жесткого диска персонального компьютера, только энергонезависимом и хранящем информацию в зашифрованном виде. В соответствии с Приказом Минтранса РФ № 273 от 21.08.2013 , с 01.01.2019 для предупреждения фальсификаций со спецсредствами и для приведения в соответствие с международными стандартами и соглашениями запрещено использование аналоговых устройств, которые необходимо заменить на цифровые приспособления с модулем СКЗИ. В случае невыполнения этого требования и при использовании приборов старого образца положен штраф за отсутствие блока СКЗИ в тахографе в размере до 30 000 рублей.