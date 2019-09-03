Клерк.Ру

За что штрафуют трудовые инспекторы: полный список

Скачать

Штрафы, которые могут грозить ИП или организации за нарушения норм трудового законодательства, собраны в КоАП РФ, и разобраться в них поначалу довольно трудно. Для тех, кто не хочет рыскат» по нормативке и тратить на это много времени, мы подготовили таблицу административных правонарушений в области трудового законодательства.

Составленная нами таблица содержит перечень нарушений трудового законодательства и виды административной ответственности, предусмотренной за это КоАП РФ.

Основным наказанием является штраф, в отдельных случаях — приостановление деятельности на определенный срок, предупреждение или дисквалификация должностных лиц.

Ответственность за административные правонарушения в области трудового законодательства
Статья КоАП РФПравонарушениеШтрафАльтернативные виды ответственности
5.27

ч. 1

 Нарушение норм трудового права и трудового законодательства (если иное не предусмотрено ч. 3, 4 и 6 данной статьи, а также ст. 5.27.1)
  • На должностных лиц — от 1 000 до 5 000 руб.
  • На ИП — от 1 000 до 5 000 руб.
  • На юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб.
 На должностных лиц — предупреждение
5.27

ч. 2

 Повторное нарушение норм трудового права лицом, ранее привлеченным к ответственности за данное правонарушение
  • На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.
  • На ИП — от 10 000 до 20 000 руб.
  • На юрлиц — от 50 000 до 70 000 руб.
 На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
5.27

ч. 3

 Фактическое допущение сотрудника к работе лицом, на то не уполномоченным. При этом работодатель или уполномоченное лицо отказываются признать возникшие отношение трудовыми и заключить трудовой договор
  • На граждан — от 3 000 до 5 000 руб.
  • На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.
5.27

ч. 4

  • Уклонение от оформления трудового договора.
  • Ненадлежащее оформление трудового договора.
  • Подмена трудового договора гражданско-правовым.
  • На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.
  • На ИП — от 5 000 до 10 000 руб.
  • На юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб.
5.27

ч. 5

 Повторное совершение правонарушений, предусмотренных ч. 3 или ч. 4 ст. 5.27. Ранее лицо уже было привлечено к ответственности за данное правонарушение
  • На граждан — 5 000 руб.
  • На ИП — от 30 000 до 40 000 руб.
  • На юрлиц — от 100 000 до 200 000 руб.
 На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
5.27

ч. 6

  • Выдача зарплаты (иных выплат) с опозданием или невыплата ее вовсе.
  • Установление зарплаты в размере меньшем, чем установлено трудовым законодательством
  • На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.
  • На ИП — от 1 000 до 5 000 руб.
  • На юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб.
 На должностных лиц — предупреждение
5.27

ч. 7

 Повторное правонарушение, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27. Ранее лицо уже было привлечено к ответственности за данное правонарушение
  • На должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб.
  • На ИП — от 10 000 до 30 000 руб.
  • На юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб.
 На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
5.27.1

ч. 1

 Нарушение требований охраны труда (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2-4 ст. 5.27.1)
  • На должностных лиц — от 2 000 до 5 000 руб.
  • На ИП — от 2 000 до 5 000 руб.
  • На юрлиц — от 50 000 до 80 000 руб.
 На должностных лиц — предупреждение
5.27.1

ч. 2

 Нарушение порядка проведения спецоценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение вовсе
  • На должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.
  • На ИП — от 5 000 до 10 000 руб.
  • На юрлиц — от 60 000 до 80 000 руб.
 На должностных лиц — предупреждение
5.27.1

ч. 3

 Допуск сотрудника к работе без:
  • обучения и проверки знаний требований охраны труда;
  • предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров;
  • обязательных медосмотров в начале смены;
  • обязательных психиатрических освидетельствований
  • На должностных лиц — от 15 000 до 25 000 руб.
  • На ИП — от 15 000 до 25 000 руб.
  • На юрлиц — от 110 000 до 130 000 руб.
5.27.1

ч. 4

 Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты
  • На должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб.
  • На ИП — от 20 000 до 30 000 руб.
  • На юрлиц — от 130 000 до 150 000 руб.
5.27.1

ч. 5

 Повторное совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1-4 ст.5.27.1. Ранее лицо уже было привлечено к ответственности за данные правонарушения
  • На должностных лиц — от 30 000 до 40 000 руб.
  • На ИП — от 30 000 до 40 000 руб.
  • На юрлиц — от 100 000 до 200 000 руб.
  • На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет.
  • На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
5.28
  • Уклонение работодателя от участия в переговорах о заключении, изменении или дополнении коллективного договора, соглашения.
  • Нарушение срока проведения переговоров.
  • Необеспечение в срок работы комиссии по заключению коллективного договора, соглашения
 От 1 000 до 3 000 руб. Предупреждение
5.29 Непредоставление в установленный срок работодателем информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения От 1 000 до 3 000 руб. Предупреждение
5.30 Необоснованный отказ работодателя от заключения коллективного договора, соглашения От 3 000 до 5 000 руб. Предупреждение
5.31 Нарушение (невыполнение) работодателем обязательств по коллективному договору, соглашению От 3 000 до 5 000 руб. Предупреждение
5.32
  • Уклонение работодателя от получения требований работников и от участия в примирительных процедурах
  • Непредоставление помещения для проведения собрания (конференции) работников в целях выдвижения требований.
  • Создание препятствий проведению такого собрания (такой конференции)
 От 1 000 до 3 000 руб.
5.33 Невыполнение работодателем или его представителем обязательств по соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры От 2 000 до 4 000 руб.
5.34 Увольнение работников из-за забастовки от 4 000 до 5 000 руб.
5.42

ч. 1

  • Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для инвалидов (в соответствии с квотой).
  • Отказ в приеме на работу инвалида (в пределах квоты)
 На должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.
11.23 Выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров:
  • без тахографа (если его установка предусмотрена законодательно);
  • с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным)тахографом;
  • с тахографом, не соответствующим установленным требованиям (за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства)
  • На граждан — от 1 000 до 3 000 руб.
  • На должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.
11.32
  • Нарушение порядка проведения медицинского освидетельствования водителей (кандидатов в водители) транспортных средств.
  • Нарушение порядка проведения обязательных предварительных, периодических, предрейсовых или послерейсовых медицинских осмотров.
  • На граждан — от 1 000 до 1 500 руб.
  • На должностных лиц — от 2 000 до 3 000 руб.
  • На ИП — от 30 000 до 50 000 руб.
  • На юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб.
13.11

ч. 1

 Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ
  • На граждан — от 1 000 до 3 000 руб.
  • На должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.
  • На юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб.
 На граждан — предупреждение
13.11

ч. 2

  • Обработка персональных данных без согласия работника, данного в письменной форме.
  • Обработка персональных данных с нарушением требований к составу сведений, включаемых в согласие, данное работником в письменной форме
  • На граждан — от 3 000 до 5 000 руб.
  • На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.
  • На юрлиц — от 15 000 до 75 000 руб.
13.11

ч. 3

 Невыполнение оператором обязанности по опубликованию (отсутствию неограниченного доступа) к документу с политикой по обработке персональных данных или сведениям по их защите
  • На граждан — от 700 до 1 500 руб.
  • На должностных лиц — от 3 000 до 6 000 руб.
  • На ИП — от 5 000 до 10 000 руб.
  • На юрлиц — от 15 000 до 30 000 руб.
 На граждан — предупреждение
13.11

ч. 4

 Невыполнение оператором обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных
  • На граждан — от 1 000 до 2 000 руб.
  • На должностных лиц — от 4 000 до 6 000 руб.
  • На ИП — от 10 000 до 15 000 руб.
  • На юрлиц — от 20 000 до 40 000 руб.
 На граждан — предупреждение
13.11

ч. 5

 Невыполнение оператором в установленные сроки требования субъекта персональных данных:
  • об уточнении персональных данных;
  • их блокировании или уничтожении.

При этом персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки

  • На граждан — от 1 000 до 2 000 руб.
  • На должностных лиц — от 4 000 до 10 000 руб.
  • На ИП — от 10 000 до 20 000 руб.
  • На юрлиц — от 25 000 до 45 000 руб.
 На граждан — предупреждение
13.11

ч. 6

 Невыполнение оператором при обработке персональных данных (без использования средств автоматизации) обязанности по сохранению персональных данных при хранении их на материальных носителях, исключающих несанкционированный к ним доступ. При этом произошло уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение либо были совершены иные неправомерные действия в отношении персональных данных
  • На граждан — от 700 до 2 000 руб.
  • На должностных лиц — от 4 000 до 10 000 руб.
  • На ИП — от 10 000 до 20 000 руб.
  • На юрлиц — от 25 000 до 50 000 руб.
13.11

ч. 7

  • Невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным органом обязанности по обезличиванию персональных данных.
  • Несоблюдение требований или методов по обезличиванию персональных данных
 На должностных лиц — от 3 000 до 6 000 руб. На должностных лиц — предупреждение
14.54

ч. 1

 Нарушение организацией, проводившей спецоценку условий труда, порядка ее проведения
  • На должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб.
  • На юрлиц — от 70 000 до 100 000 руб.
14.54

ч. 2

 Повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.54. Ранее лицо уже было привлечено к ответственности за данное правонарушение
  • На должностных лиц — от 40 000 до 50 000 руб.
  • На юрлиц — от 100 000 до 200 000 руб.
  • На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет.
  • На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
15.34 Сокрытие несчастного случая на производстве
  • На граждан — от 300 до 500 руб.
  • На должностных лиц — от 500 до 1 000 руб.
  • На юрлиц — от 5 000 до 10 000 руб.
18.9

ч. 4

 Неисполнение работодателем обязанности по постановке иностранного сотрудника на миграционный учет, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния
  • На граждан — от 2 000 до 4 000 руб.
  • На должностных лиц — от 40 000 до 50 000 руб.
  • На юрлиц — от 400 000 до 500 000 руб.
18.9

ч. 5

 Непринятие работодателем мер по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашенного иностранного сотрудника (лица без гражданства) в период его пребывания в РФ
  • На должностных лиц — от 40 000 до 50 000 руб.
  • На юрлиц — от 400 000 до 500 000 руб.
18.9

ч. 6

 Предоставление работодателем заведомо ложных сведений о цели пребывания в РФ иностранного сотрудника (лица без гражданства) при оформлении документов для въезда в РФ
  • На должностных лиц — от 45 000 до 50 000 руб.
  • На юрлиц — от 400 000 до 500 000 руб.
18.15

ч. 1

  • Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина (лица без гражданства) без разрешения на работу либо патента.
  • Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина (лица без гражданства) по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте.
  • Привлечение иностранного гражданина (лица без гражданства) к трудовой деятельности вне пределов субъекта РФ, на территории которого выданы разрешение на работу, патент или разрешено временное проживание
  • На граждан — от 2 000 до 5 000 руб.
  • На должностных лиц — от 25 000 до 50 000 руб.
  • На юрлиц — от 250 000 до 800 000 руб.
 На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
18.15

ч. 2

 Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина (лица без гражданства) без разрешения на привлечение и использование иностранных работников (если это необходимо)
  • На граждан — от 2 000 до 5 000 руб.
  • На должностных лиц — от 25 000 до 50 000 руб.
  • На юрлиц — от 250 000 до 800 000 руб.
 На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
18.15

ч. 3

 Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом
  • На граждан — от 2 000 до 5 000 руб.
  • На должностных лиц — от 35 000 до 50 000 руб.
  • На юрлиц — от 400 000 до 800 000 руб.
 На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
18.15

ч. 4

 Совершение нарушений, предусмотренных ч. 1-3 ст. 18.15 в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области
  • На граждан — от 5 000 до 7 000 руб.
  • На должностных лиц — от 35 000 до 70 000 руб.
  • На юрлиц — от 400 000 до 1 000 000 руб.
 На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
18.15

ч. 5

 Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления Главного управления по вопросам миграции МВД России об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам
  • На должностных лиц — от 35 000 до 70 000 руб.
  • На юрлиц — от 400 000 до 1 000 000 руб.
18.16

ч. 1

 Нарушение правил привлечения иностранных граждан (лиц без гражданства) к трудовой деятельности на торговых объектах
  • На должностных лиц — от 45 000 до 50 000 руб.
  • На ИП — от 350 000 до 800 000 руб.
  • На юрлиц — от 450 000 до 800 000 руб.
 На юрлиц и ИП — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
18.16

ч. 2

 Предоставление организацией или ИП, управляющих торговым объектом, торгового места организации, использующей труд иностранных сотрудников без разрешения на работу или патента
  • На должностных лиц — от 45 000 до 50 000 руб.
  • На ИП — от 350 000 до 800 000 руб.
  • На юрлиц — от 450 000 до 800 000 руб.
 На юрлиц и ИП — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
18.16

ч. 3

 Совершение нарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 18.16 ч. 2 в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области
  • На должностных лиц — от 45 000 до 70 000 руб.
  • На юрлиц — от 450 000 до 1 000 000 руб.
 На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
18.17

ч. 1

 Несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) в отношении иностранных граждан (лиц без гражданства) ограничений на осуществление отдельных видов деятельности
  • На граждан — от 2 000 до 4 000 руб.
  • На должностных лиц — от 45 000 до 50 000 руб.
  • На юрлиц — от 800 000 до 1 000 000 руб.
 На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
19.5

ч. 23

 Невыполнение (ненадлежащее выполнение) в установленный срок предписания должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
  • На должностных лиц — от 30 000 до 50 000 руб.
  • На ИП — от 30 000 до 50 000 руб.
  • На юрлиц — от 100 000 до 200 000 руб.
 На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
19.29 Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
  • На граждан — от 2 000 до 4 000 руб.
  • На должностных лиц — от 25 000 до 50 000 руб.
  • На юрлиц — от 100 000 до 500 000 руб.

 

Вообще не хотите штрафов? Научим в Центре обучения «Клерка». У нас вышел онлайн-курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок».

Узнаете, как составлять идеальные кадровые документы, к которым не придерутся ни трудовые инспекторы, ни налоговики.

Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Купить курс за 7450 руб.

Подводим итоги

  • Нарушение норм трудового законодательства грозит работодателю привлечением к административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ.
  • Одним из основных административных наказаний за нарушение норм трудового законодательства является штраф. Кроме штрафа предусмотрено приостановление деятельности на определенный срок, предупреждение или дисквалификация.
  • Размер штрафа или срок дисквалификации зависит от вида совершенного правонарушения.

Таблица штрафов за нарушение трудового законодательства: скачать

Отключить рекламу

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Административное право, КоАП РФ»

Все семинары по теме Административное право, КоАП РФ