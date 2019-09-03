За что штрафуют трудовые инспекторы: полный список

Ответственность за административные правонарушения в области трудового законодательства

Статья КоАП РФ Правонарушение Штраф Альтернативные виды ответственности

5.27 ч. 1 Нарушение норм трудового права и трудового законодательства (если иное не предусмотрено ч. 3, 4 и 6 данной статьи, а также ст. 5.27.1) На должностных лиц — от 1 000 до 5 000 руб.

На ИП — от 1 000 до 5 000 руб.

На юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб. На должностных лиц — предупреждение

5.27 ч. 2 Повторное нарушение норм трудового права лицом, ранее привлеченным к ответственности за данное правонарушение На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.

На ИП — от 10 000 до 20 000 руб.

На юрлиц — от 50 000 до 70 000 руб. На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет

5.27 ч. 3 Фактическое допущение сотрудника к работе лицом, на то не уполномоченным. При этом работодатель или уполномоченное лицо отказываются признать возникшие отношение трудовыми и заключить трудовой договор На граждан — от 3 000 до 5 000 руб.

На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб. —

5.27 ч. 4 Уклонение от оформления трудового договора.

Ненадлежащее оформление трудового договора.

Подмена трудового договора гражданско-правовым. На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.

На ИП — от 5 000 до 10 000 руб.

На юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб. —

5.27 ч. 5 Повторное совершение правонарушений, предусмотренных ч. 3 или ч. 4 ст. 5.27. Ранее лицо уже было привлечено к ответственности за данное правонарушение На граждан — 5 000 руб.

На ИП — от 30 000 до 40 000 руб.

На юрлиц — от 100 000 до 200 000 руб. На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет

5.27 ч. 6 Выдача зарплаты (иных выплат) с опозданием или невыплата ее вовсе.

Установление зарплаты в размере меньшем, чем установлено трудовым законодательством На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.

На ИП — от 1 000 до 5 000 руб.

На юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб. На должностных лиц — предупреждение

5.27 ч. 7 Повторное правонарушение, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27. Ранее лицо уже было привлечено к ответственности за данное правонарушение На должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб.

На ИП — от 10 000 до 30 000 руб.

На юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб. На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет

5.27.1 ч. 1 Нарушение требований охраны труда (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2-4 ст. 5.27.1) На должностных лиц — от 2 000 до 5 000 руб.

На ИП — от 2 000 до 5 000 руб.

На юрлиц — от 50 000 до 80 000 руб. На должностных лиц — предупреждение

5.27.1 ч. 2 Нарушение порядка проведения спецоценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение вовсе На должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.

На ИП — от 5 000 до 10 000 руб.

На юрлиц — от 60 000 до 80 000 руб. На должностных лиц — предупреждение

5.27.1 ч. 3 Допуск сотрудника к работе без: обучения и проверки знаний требований охраны труда;

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров;

обязательных медосмотров в начале смены;

обязательных психиатрических освидетельствований На должностных лиц — от 15 000 до 25 000 руб.

На ИП — от 15 000 до 25 000 руб.

На юрлиц — от 110 000 до 130 000 руб. —

5.27.1 ч. 4 Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты На должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб.

На ИП — от 20 000 до 30 000 руб.

На юрлиц — от 130 000 до 150 000 руб. —

5.27.1 ч. 5 Повторное совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1-4 ст.5.27.1. Ранее лицо уже было привлечено к ответственности за данные правонарушения На должностных лиц — от 30 000 до 40 000 руб.

На ИП — от 30 000 до 40 000 руб.

На юрлиц — от 100 000 до 200 000 руб. На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет.

На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

5.28 Уклонение работодателя от участия в переговорах о заключении, изменении или дополнении коллективного договора, соглашения.

Нарушение срока проведения переговоров.

Необеспечение в срок работы комиссии по заключению коллективного договора, соглашения От 1 000 до 3 000 руб. Предупреждение

5.29 Непредоставление в установленный срок работодателем информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения От 1 000 до 3 000 руб. Предупреждение

5.30 Необоснованный отказ работодателя от заключения коллективного договора, соглашения От 3 000 до 5 000 руб. Предупреждение

5.31 Нарушение (невыполнение) работодателем обязательств по коллективному договору, соглашению От 3 000 до 5 000 руб. Предупреждение

5.32 Уклонение работодателя от получения требований работников и от участия в примирительных процедурах

Непредоставление помещения для проведения собрания (конференции) работников в целях выдвижения требований.

Создание препятствий проведению такого собрания (такой конференции) От 1 000 до 3 000 руб. —

5.33 Невыполнение работодателем или его представителем обязательств по соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры От 2 000 до 4 000 руб. —

5.34 Увольнение работников из-за забастовки от 4 000 до 5 000 руб. —

5.42 ч. 1 Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для инвалидов (в соответствии с квотой).

Отказ в приеме на работу инвалида (в пределах квоты) На должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб. —

11.23 Выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров: без тахографа (если его установка предусмотрена законодательно);

с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или неисправным)тахографом;

с тахографом, не соответствующим установленным требованиям (за исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию транспортного средства) На граждан — от 1 000 до 3 000 руб.

На должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб. —

11.32 Нарушение порядка проведения медицинского освидетельствования водителей (кандидатов в водители) транспортных средств.

Нарушение порядка проведения обязательных предварительных, периодических, предрейсовых или послерейсовых медицинских осмотров. На граждан — от 1 000 до 1 500 руб.

На должностных лиц — от 2 000 до 3 000 руб.

На ИП — от 30 000 до 50 000 руб.

На юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб. —

13.11 ч. 1 Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ На граждан — от 1 000 до 3 000 руб.

На должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.

На юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб. На граждан — предупреждение

13.11 ч. 2 Обработка персональных данных без согласия работника, данного в письменной форме.

Обработка персональных данных с нарушением требований к составу сведений, включаемых в согласие, данное работником в письменной форме На граждан — от 3 000 до 5 000 руб.

На должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.

На юрлиц — от 15 000 до 75 000 руб. —

13.11 ч. 3 Невыполнение оператором обязанности по опубликованию (отсутствию неограниченного доступа) к документу с политикой по обработке персональных данных или сведениям по их защите На граждан — от 700 до 1 500 руб.

На должностных лиц — от 3 000 до 6 000 руб.

На ИП — от 5 000 до 10 000 руб.

На юрлиц — от 15 000 до 30 000 руб. На граждан — предупреждение

13.11 ч. 4 Невыполнение оператором обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных На граждан — от 1 000 до 2 000 руб.

На должностных лиц — от 4 000 до 6 000 руб.

На ИП — от 10 000 до 15 000 руб.

На юрлиц — от 20 000 до 40 000 руб. На граждан — предупреждение

13.11 ч. 5 Невыполнение оператором в установленные сроки требования субъекта персональных данных: об уточнении персональных данных;

их блокировании или уничтожении. При этом персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки На граждан — от 1 000 до 2 000 руб.

На должностных лиц — от 4 000 до 10 000 руб.

На ИП — от 10 000 до 20 000 руб.

На юрлиц — от 25 000 до 45 000 руб. На граждан — предупреждение

13.11 ч. 6 Невыполнение оператором при обработке персональных данных (без использования средств автоматизации) обязанности по сохранению персональных данных при хранении их на материальных носителях, исключающих несанкционированный к ним доступ. При этом произошло уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение либо были совершены иные неправомерные действия в отношении персональных данных На граждан — от 700 до 2 000 руб.

На должностных лиц — от 4 000 до 10 000 руб.

На ИП — от 10 000 до 20 000 руб.

На юрлиц — от 25 000 до 50 000 руб. —

13.11 ч. 7 Невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным органом обязанности по обезличиванию персональных данных.

Несоблюдение требований или методов по обезличиванию персональных данных На должностных лиц — от 3 000 до 6 000 руб. На должностных лиц — предупреждение

14.54 ч. 1 Нарушение организацией, проводившей спецоценку условий труда, порядка ее проведения На должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб.

На юрлиц — от 70 000 до 100 000 руб. —

14.54 ч. 2 Повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.54. Ранее лицо уже было привлечено к ответственности за данное правонарушение На должностных лиц — от 40 000 до 50 000 руб.

На юрлиц — от 100 000 до 200 000 руб. На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет.

На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

15.34 Сокрытие несчастного случая на производстве На граждан — от 300 до 500 руб.

На должностных лиц — от 500 до 1 000 руб.

На юрлиц — от 5 000 до 10 000 руб. —

18.9 ч. 4 Неисполнение работодателем обязанности по постановке иностранного сотрудника на миграционный учет, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния На граждан — от 2 000 до 4 000 руб.

На должностных лиц — от 40 000 до 50 000 руб.

На юрлиц — от 400 000 до 500 000 руб. —

18.9 ч. 5 Непринятие работодателем мер по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашенного иностранного сотрудника (лица без гражданства) в период его пребывания в РФ На должностных лиц — от 40 000 до 50 000 руб.

На юрлиц — от 400 000 до 500 000 руб. —

18.9 ч. 6 Предоставление работодателем заведомо ложных сведений о цели пребывания в РФ иностранного сотрудника (лица без гражданства) при оформлении документов для въезда в РФ На должностных лиц — от 45 000 до 50 000 руб.

На юрлиц — от 400 000 до 500 000 руб. —

18.15 ч. 1 Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина (лица без гражданства) без разрешения на работу либо патента.

Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина (лица без гражданства) по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте.

Привлечение иностранного гражданина (лица без гражданства) к трудовой деятельности вне пределов субъекта РФ, на территории которого выданы разрешение на работу, патент или разрешено временное проживание На граждан — от 2 000 до 5 000 руб.

На должностных лиц — от 25 000 до 50 000 руб.

На юрлиц — от 250 000 до 800 000 руб. На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток

18.15 ч. 2 Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина (лица без гражданства) без разрешения на привлечение и использование иностранных работников (если это необходимо) На граждан — от 2 000 до 5 000 руб.

На должностных лиц — от 25 000 до 50 000 руб.

На юрлиц — от 250 000 до 800 000 руб. На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток

18.15 ч. 3 Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом На граждан — от 2 000 до 5 000 руб.

На должностных лиц — от 35 000 до 50 000 руб.

На юрлиц — от 400 000 до 800 000 руб. На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток

18.15 ч. 4 Совершение нарушений, предусмотренных ч. 1-3 ст. 18.15 в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области На граждан — от 5 000 до 7 000 руб.

На должностных лиц — от 35 000 до 70 000 руб.

На юрлиц — от 400 000 до 1 000 000 руб. На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток

18.15 ч. 5 Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления Главного управления по вопросам миграции МВД России об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам На должностных лиц — от 35 000 до 70 000 руб.

На юрлиц — от 400 000 до 1 000 000 руб. —

18.16 ч. 1 Нарушение правил привлечения иностранных граждан (лиц без гражданства) к трудовой деятельности на торговых объектах На должностных лиц — от 45 000 до 50 000 руб.

На ИП — от 350 000 до 800 000 руб.

На юрлиц — от 450 000 до 800 000 руб. На юрлиц и ИП — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток

18.16 ч. 2 Предоставление организацией или ИП, управляющих торговым объектом, торгового места организации, использующей труд иностранных сотрудников без разрешения на работу или патента На должностных лиц — от 45 000 до 50 000 руб.

На ИП — от 350 000 до 800 000 руб.

На юрлиц — от 450 000 до 800 000 руб. На юрлиц и ИП — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток

18.16 ч. 3 Совершение нарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 18.16 ч. 2 в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области На должностных лиц — от 45 000 до 70 000 руб.

На юрлиц — от 450 000 до 1 000 000 руб. На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток

18.17 ч. 1 Несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) в отношении иностранных граждан (лиц без гражданства) ограничений на осуществление отдельных видов деятельности На граждан — от 2 000 до 4 000 руб.

На должностных лиц — от 45 000 до 50 000 руб.

На юрлиц — от 800 000 до 1 000 000 руб. На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток

19.5 ч. 23 Невыполнение (ненадлежащее выполнение) в установленный срок предписания должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права На должностных лиц — от 30 000 до 50 000 руб.

На ИП — от 30 000 до 50 000 руб.

На юрлиц — от 100 000 до 200 000 руб. На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет