За что штрафуют трудовые инспекторы: полный список

Штрафы, которые могут грозить ИП или организации за нарушения норм трудового законодательства, собраны в КоАП РФ, и разобраться в них поначалу довольно трудно. Для тех, кто не хочет рыскат» по нормативке и тратить на это много времени, мы подготовили таблицу административных правонарушений в области трудового законодательства.
Составленная нами таблица содержит перечень нарушений трудового законодательства и виды административной ответственности, предусмотренной за это КоАП РФ.
Основным наказанием является штраф, в отдельных случаях — приостановление деятельности на определенный срок, предупреждение или дисквалификация должностных лиц.
|Ответственность за административные правонарушения в области трудового законодательства
|Статья КоАП РФ
|Правонарушение
|Штраф
|Альтернативные виды ответственности
|
5.27
ч. 1
|Нарушение норм трудового права и трудового законодательства (если иное не предусмотрено ч. 3, 4 и 6 данной статьи, а также ст. 5.27.1)
|На должностных лиц — предупреждение
|
5.27
ч. 2
|Повторное нарушение норм трудового права лицом, ранее привлеченным к ответственности за данное правонарушение
|На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
|
5.27
ч. 3
|Фактическое допущение сотрудника к работе лицом, на то не уполномоченным. При этом работодатель или уполномоченное лицо отказываются признать возникшие отношение трудовыми и заключить трудовой договор
|—
|
5.27
ч. 4
|—
|
5.27
ч. 5
|Повторное совершение правонарушений, предусмотренных ч. 3 или ч. 4 ст. 5.27. Ранее лицо уже было привлечено к ответственности за данное правонарушение
|На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
|
5.27
ч. 6
|На должностных лиц — предупреждение
|
5.27
ч. 7
|Повторное правонарушение, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27. Ранее лицо уже было привлечено к ответственности за данное правонарушение
|На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
|
5.27.1
ч. 1
|Нарушение требований охраны труда (за исключением случаев, предусмотренных ч. 2-4 ст. 5.27.1)
|На должностных лиц — предупреждение
|
5.27.1
ч. 2
|Нарушение порядка проведения спецоценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение вовсе
|На должностных лиц — предупреждение
|
5.27.1
ч. 3
|
Допуск сотрудника к работе без:
|—
|
5.27.1
ч. 4
|Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты
|—
|
5.27.1
ч. 5
|Повторное совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1-4 ст.5.27.1. Ранее лицо уже было привлечено к ответственности за данные правонарушения
|5.28
|От 1 000 до 3 000 руб.
|Предупреждение
|5.29
|Непредоставление в установленный срок работодателем информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения
|От 1 000 до 3 000 руб.
|Предупреждение
|5.30
|Необоснованный отказ работодателя от заключения коллективного договора, соглашения
|От 3 000 до 5 000 руб.
|Предупреждение
|5.31
|Нарушение (невыполнение) работодателем обязательств по коллективному договору, соглашению
|От 3 000 до 5 000 руб.
|Предупреждение
|5.32
|От 1 000 до 3 000 руб.
|—
|5.33
|Невыполнение работодателем или его представителем обязательств по соглашению, достигнутому в результате примирительной процедуры
|От 2 000 до 4 000 руб.
|—
|5.34
|Увольнение работников из-за забастовки
|от 4 000 до 5 000 руб.
|—
|
5.42
ч. 1
|На должностных лиц — от 5 000 до 10 000 руб.
|—
|11.23
|
Выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров:
|—
|11.32
|—
|
13.11
ч. 1
|Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ
|На граждан — предупреждение
|
13.11
ч. 2
|—
|
13.11
ч. 3
|Невыполнение оператором обязанности по опубликованию (отсутствию неограниченного доступа) к документу с политикой по обработке персональных данных или сведениям по их защите
|На граждан — предупреждение
|
13.11
ч. 4
|Невыполнение оператором обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных
|На граждан — предупреждение
|
13.11
ч. 5
|
Невыполнение оператором в установленные сроки требования субъекта персональных данных:
При этом персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки
|На граждан — предупреждение
|
13.11
ч. 6
|Невыполнение оператором при обработке персональных данных (без использования средств автоматизации) обязанности по сохранению персональных данных при хранении их на материальных носителях, исключающих несанкционированный к ним доступ. При этом произошло уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение либо были совершены иные неправомерные действия в отношении персональных данных
|—
|
13.11
ч. 7
|На должностных лиц — от 3 000 до 6 000 руб.
|На должностных лиц — предупреждение
|
14.54
ч. 1
|Нарушение организацией, проводившей спецоценку условий труда, порядка ее проведения
|—
|
14.54
ч. 2
|Повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.54. Ранее лицо уже было привлечено к ответственности за данное правонарушение
|15.34
|Сокрытие несчастного случая на производстве
|—
|
18.9
ч. 4
|Неисполнение работодателем обязанности по постановке иностранного сотрудника на миграционный учет, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния
|—
|
18.9
ч. 5
|Непринятие работодателем мер по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашенного иностранного сотрудника (лица без гражданства) в период его пребывания в РФ
|—
|
18.9
ч. 6
|Предоставление работодателем заведомо ложных сведений о цели пребывания в РФ иностранного сотрудника (лица без гражданства) при оформлении документов для въезда в РФ
|—
|
18.15
ч. 1
|На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
|
18.15
ч. 2
|Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина (лица без гражданства) без разрешения на привлечение и использование иностранных работников (если это необходимо)
|На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
|
18.15
ч. 3
|Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом
|На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
|
18.15
ч. 4
|Совершение нарушений, предусмотренных ч. 1-3 ст. 18.15 в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области
|На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
|
18.15
ч. 5
|Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления Главного управления по вопросам миграции МВД России об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам
|—
|
18.16
ч. 1
|Нарушение правил привлечения иностранных граждан (лиц без гражданства) к трудовой деятельности на торговых объектах
|На юрлиц и ИП — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
|
18.16
ч. 2
|Предоставление организацией или ИП, управляющих торговым объектом, торгового места организации, использующей труд иностранных сотрудников без разрешения на работу или патента
|На юрлиц и ИП — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
|
18.16
ч. 3
|Совершение нарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 18.16 ч. 2 в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области
|На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
|
18.17
ч. 1
|Несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) в отношении иностранных граждан (лиц без гражданства) ограничений на осуществление отдельных видов деятельности
|На юрлиц — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток
|
19.5
ч. 23
|Невыполнение (ненадлежащее выполнение) в установленный срок предписания должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
|На должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет
|19.29
|Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
|—
Вообще не хотите штрафов? Научим в Центре обучения «Клерка». У нас вышел онлайн-курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок».
Узнаете, как составлять идеальные кадровые документы, к которым не придерутся ни трудовые инспекторы, ни налоговики.
Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.
Подводим итоги
- Нарушение норм трудового законодательства грозит работодателю привлечением к административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ.
- Одним из основных административных наказаний за нарушение норм трудового законодательства является штраф. Кроме штрафа предусмотрено приостановление деятельности на определенный срок, предупреждение или дисквалификация.
- Размер штрафа или срок дисквалификации зависит от вида совершенного правонарушения.
Таблица штрафов за нарушение трудового законодательства: скачать