Автор курса по учету для начинающих дал «Клерку» интервью: про погоны, чай бухгалтера и логику

В преддверии старта предпродаж нового курса: «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» мы публикуем интервью с его создателем – Сергеем Верещагиным.

У вас увлекательная биография – учились на программиста, были военным и инженером. Расскажите, причём здесь бухучёт?

Более сорока лет назад, когда нам, будущим программистам, на третьем курсе стали преподавать бухгалтерский учет, лично я довольно долгое время не мог понять логику этот предмета и связать движение материальных и денежных ресурсов организации с их отражением по счетам бухучета. Благополучно сдав в летнюю сессию экзамен на четыре балла (все, кто был студентами, знают, что сдать экзамен и знать предмет — это две большие разницы), и наивно посчитал, что в будущем с этой отраслью знаний сталкиваться практически не придется.

И при защите диплома и распределении на машиностроительный завод в должности инженера-математика информационно-вычислительного отдела не подозревал, что не пройдет и нескольких лет, как волею судеб я окажусь в должности главного бухгалтера одного из строительных управлений МО СССР. Также не мог и подумать, что к тому времени на плечах у меня будут сверкать звездами офицерские погоны (вначале — лейтенантские, а на финише военной карьеры — майорские).

Вот там-то я, в конце концов, работая иногда по 25 часов в сутки (в эти дни приходилось вставать на час раньше) и имея два выходных (один — летом, второй — зимой), понял всю внутреннюю логику бухгалтерского учета, взаимосвязь движения ресурсов и проводок, и тонкости расчета себестоимости и прибыли.

Но вот популярно и доходчиво (но без использования военно-командного лексикона) объяснить, например, главному инженеру управления (тоже, как и я, только назначенному на эту должность), чем же таким занимается бухгалтерия, и почему за пару часов после того, как он подписал акт сдачи-приема работ с заказчиком, я не могу составить и сдать в вышестоящую организацию квартальную отчетность, очень долго не мог.

Курс стартует 23 сентября (но можно начать учиться в удобный вам день). Обучение полностью дистанционно. Выдаем сертификат. Хочу купить за 5695 руб. вместо 6700 руб. Посмотрите вводное видео курса:

Какими успехами, связанными с бухгалтерским учетом, вы гордитесь? Почему решили преподавать и как вы пришли к идее создания курса?

В бурную годину перестройки мне пришлось распрощаться с военной службой, потом более пяти лет трудился в банковской сфере, где занимался в первую очередь методологией учёта, а затем, когда самому надоело работать, начал учить этому других.

Зрелое поколение бухгалтеров, надеюсь, еще помнит такие печатные издания, как бухгалтерское приложение к газете "Экономика и жизнь" образца 1997-1998 годов, или журнал "Российский налоговый курьер" 1999 – 2000 года, которые пользовались заслуженным авторитетом у бухгалтеров-практиков. Горжусь тем, что к их становлению имею отношение. Еще стал также вести семинары, на которые приходило довольно много народа, как в Москве, так и в других городах. К настоящему времени у меня в активе около 10 книг (не считая тех, которые были написаны в соавторстве) и более 500 публикаций по различным проблемам учета и налогообложения.

И вот только недавно я дозрел до того, как на пальцах, просто, понятно и доступно, объяснить мало-мальски грамотному собеседнику принципы бухгалтерского учета и налогообложения. Вот такой краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза и предлагается вниманию читателей «Клерка».

Для кого вы создавали курс? Кому и какую пользу он принесёт? Кто ваша аудитория?

Этот курс, надеюсь, поможет понять руководителям организаций, чем же на самом деле занимается их постоянно пьющий чай, бухгалтер (то, что чай был налит ранним утром, а конце рабочего дня просто не хватило времени его выпить, никто не видит).

Почему документы, которые они подписали у партнера, нужно немедленно отнести в бухгалтерию, а не хранить месяцами у себя на столе или в бардачке автомобиля.

Почему мы по итогам полугодия получили прибыль, да вдобавок к этому должны уплатить еще и какой-то налог на добавленную стоимость, когда на счетах какие-то жалкие копейки.

Прослушать этот курс, на мой взгляд, полезно будет и бухгалтеру, который, думаю, найдет в нем немало аргументов для того, чтобы объяснить как руководству, так и племени манагеров, справедливость и обоснованность своих требований.

Третья целевая аудитория — так называемые «бухгалтеры 1с», количество которых, к сожалению, не сокращается. Но только те, которые не мирятся с ролью нажимателя кнопок на клавиатуре, а стремятся перейти в другую весовую категорию, и понимать, чем же для организации грозит их деятельность. Они пока имеют довольно смутное понятие о структуре затрат, классификации расходов, формировании прибыли (или убытка) и пр. скучных вещах. Вот этот курс и должен им помочь в этом разобраться.