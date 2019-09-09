Что изменят в Налоговом кодексе

В Налоговый Кодекс Российской Федерации вносится множество изменений, которые влияют на самые разные сферы деятельности как отечественных компаний, так и граждан — от международных соглашений, до уплаты Налога на добавленную стоимость физических лиц от продажи недвижимости.

В июне прошел первое чтение проект Федерального закона, по которому с 1 января 2022 года будет предусмотрена возможность зачета между разными статьями налогообложения излишне уплаченных сумм вне зависимости от вида налога (федеральный, региональный и местный).

Данные изменения предлагается внести корректировкой статей 78 и 79 Налогового Кодекса Российской Федерации. Из них будет убрана норма, согласно которой зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов производится по соответствующим видам налогов и сборов, а также по пеням, начисленным по соответствующим налогам и сборам. Это означает, что налогоплательщику не надо будет беспокоиться о том, как перекинуть переплату по налогам из одного бюджета в другой. На данный момент, это является серьезной проблемой для большого количества компаний.

Взаимосогласительные процедуры включат в Налоговый кодекс

В НК РФ вводится совершенно новая глава, которая будет регламентировать процедуру разрешения споров о применении положений международного договора РФ по вопросам налогообложения. Ранее подобных процедур в налоговом законодательстве не было. Данная процедура введена для того, чтобы российское законодательство соответствовало международным стандартам механизма разрешения споров при применении соглашения об избежании двойного налогообложения.

НК РФ будут установлены следующие требования к взаимосогласительной процедуре:

налогоплательщик будет вправе обратиться с заявлением в Минфин РФ о проведении взаимосогласительной процедуры в случае, если, порядок налогообложения его доходов, прибыли или имущества противоречит или будет противоречить положениям международного соглашения об избежании двойного налогообложения. Обжаловать действия налоговой инспекции по толкованию положений международного соглашения об избежании двойного налогообложения, налогоплательщик сможет в течении трех лет;

в течение 90 дней с момента получения заявления от налогоплательщика Минфином РФ будет принято решение о начале проведения взаимосогласительной процедуры или налогоплательщику откажут в ее проведении;

взаимосогласительная процедура может быть инициирована не только налогоплательщиком, но и налоговым органом или министерством финансов иностранного государства, с которым у России заключено соглашение об избежании двойного налогообложения.

Особенности исчисления и уплаты сбора при осуществлении деятельности в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором комиссии, агентским договором, договором поручения, договором доверительного управления

В НК РФ вводится совершенно новые нормы, которые будут регулировать особенности исчисления и уплаты сбора при осуществлении деятельности в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором комиссии, агентским договором, договором поручения, договором доверительного управления

Теперь в случае осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор, в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), плательщиками сбора признаются участники товарищества, использующие объект движимого и (или) недвижимого имущества для осуществления указанной деятельности. В случае совместного использования участниками договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) одного объекта осуществления торговли, сумма сбора в отношении такого объекта определяется каждым таким участником как произведение ставки сбора в отношении осуществляемого вида предпринимательской деятельности и фактического значения физического показателя соответствующего объекта осуществления торговли, определяемого пропорционально стоимости вкладов товарищей (внесенным товарищами долям имущества) в общее дело либо установленного (распределенного) в отношении каждого товарища договором о совместной деятельности или дополнительным соглашением товарищей.

В случае осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор:

в рамках договора комиссии обязанности плательщика сбора, установленные настоящей главой, возлагаются на комиссионера.

агентом от имени и за счет принципала в рамках агентского договора, обязанности плательщика сбора, установленные настоящей главой, возлагаются на принципала. Отключить рекламу

агентом от своего имени, но за счет принципала в рамках агентского договора, обязанности плательщика сбора, установленные настоящей главой, возлагаются на агента.

в рамках договора поручения, обязанности плательщика сбора, установленные настоящей главой, возлагаются на доверителя.

в рамках договора доверительного управления, обязанности плательщика сбора, установленные настоящей главой, возлагаются на доверительного управляющего.

Новации в камеральной проверке физических лиц

В июне прошел первое чтение проект Федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона „О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации“».

Данный законопроект содержит норму, согласно которой, если налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных налогоплательщиком от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена в налоговый орган в установленный срок, камеральная налоговая проверка проводится в соответствии на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и указанных доходах.

В случае непредставления налоговой декларации, камеральная налоговая проверка будет проводиться в течение трех месяцев со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам. При проведении данной налоговой проверки налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти дней необходимые пояснения.

В случае, если до окончания проведения камеральной налоговой проверки налогоплательщиком будет представлена налоговая декларация, камеральная налоговая проверка будет прекращена и начнется новая камеральная налоговая проверка на основе представленной налоговой декларации. При этом документы (информация), полученные налоговым органом в рамках прекращенной камеральной налоговой проверки и иных мероприятий налогового контроля в отношении такого налогоплательщика, могут быть использованы при проведении камеральной налоговой проверки на основе представленной налоговой декларации.

Следует отметить, что процедура налоговой проверки уже и в данный момент используется налоговым органом, при этом проверки происходят не только в отношении НДФЛ, но даже НДС, например, в случае сдачи физическим лицом объекта коммерческой недвижимости в аренду.

СМС из налоговой: мошенники или налоговый инспектор

В 2019 году налоговые органы приобретают право сообщать налогоплательщикам о наличии задолженности, но не чаще 1 раза в квартал. Делать они это смогут СМС-сообщениями, электронной почтой, иными способами, не запрещенными законом (видимо, имеется ввиду Whatsapp, Viber, ТКС, кроме Телеграма). Поправки предусмотрены Законопроектом № 720839-7 и уже внесены в Госдуму РФ.

Ограничение числа информационных сообщений о недоимке и задолженности вызвано тем, что информирование о наличии задолженности можно рассматривать как давление на налогоплательщика. Ранее налоговые органы не обладали таким правом, и это никак не регулировалось законодательством о налогах и сборах, в связи с чем налоговые органы могли неограниченно давить на налогоплательщика с целью взыскания задолженности. Например, проходила выездная проверка, инспекция доначислила «круглую сумму», оспаривание проходило не в пользу налогоплательщика, решение инспекции вступало в силу, и налоговые инспекторы начинали взыскивать, в том числе с использованием телефонных звонков и СМС-сообщений. Теперь процедура взыскания задолженности будет урегулирована и в этой части и ограничит «рвение» налоговиков.

Если сейчас налоговые органы активно используют средства связи при общении с юридическими лицами и ИП, то нововведение можно рассматривать и в том ключе, что в будущем налоговые органы будут звонить, писать смс и направлять электронную почту и в адрес физических лиц. Если раньше физические лица получали СМС от мошенников, представляющихся налоговыми сотрудниками, то теперь и налоговый инспектор может вполне законно раз в квартал написать СМС или позвонить, если у реципиента есть неоплаченная задолженность.

Также необходимо отметить, что посредством сообщений и электронной почты налоговые органы смогут только информировать о задолженности, никаких иных действий налоговые инспекторы совершать не вправе. Например, они не могут «заодно» пригласить Вас на комиссию, предложить уплатить задолженность.

Налоговое уведомление: какая сумма актуальна

Законопроект № 720839-7, внесенный в Госдуму РФ (в редакции от 17.07.2019), предполагает нововведение: при выставлении налогового уведомления налоговый орган будет обязан при расчете налоговой базы учитывать переплату по имущественным налогам (транспортный налог, налог на имущество и земельный налог) и пени по этим налогам (если нет заявления на возврат переплаты). Если раньше при наличии переплаты налоговый орган имел право зачесть переплату только при письменного заявления физического лица, то теперь заявления не требуется и уведомление выставляется уже с учетом излишне уплаченной суммы. Соответствующее изменение вносится также в пункт 4 статьи 78 НК РФ.

Форма налогового уведомления, которая действует в настоящее время, уже предусматривает такую строку («Сумма налога к уплате, с учетом переплаты»). Соответственно, получая налоговое уведомление, физическое лицо сможет увидеть свои реальные налоговые обязательства, то есть сумму налога, подлежащую уплате, уменьшенную на сумму переплаты. Таким образом, если налогоплательщик:

не изъявит желание на возврат до формирования налогового уведомления, то сумма налога уменьшится на сумму переплаты;

напишет заявление на возврат до формирования налогового уведомления — получит переплату на свой счет.

Специалисты Международной консалтинговой группы считают, что данными нововведениями в 2019 году устанавливается возможность налогоплательщика — физического лица управлять своей переплатой: получить ее на счет или уменьшить платежи следующих периодов до формирования налогового уведомления.

В Налоговом кодексе узаконят позицию налоговых органов

Обращаем внимание, что при обнаружении ошибок в бухгалтерском учете и если это привело к переплате, не удастся пересчитать налоговую базу за период более трех лет.

В тексте Законопроекта № 720839-7, предполагающего изменение Налогового кодекса РФ, предлагается отразить (путем добавления п. 22 в ст. 274 НК РФ) позицию, отраженную в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 21.01.2019 N 308-КГ18-14911 по делу N А32-37022/2017. Данная позиция также содержалась в Письме Минфина от 24.03.2017 № 03-03-06/1/17177, в котором ведомство указывало, что при применении статьи 54 НК РФ необходимо учитывать положения статьи 78 НК РФ (3-хлетний срок возврата налога).

Ранее имели место расхождения во мнениях специалистов и судов по данному вопросу. Если поправки в Налоговый кодекс РФ будут внесены, то будет поставлена точка в этом споре: норма будет закреплена законодательно.

Новые правила и ограничения для спецрежимов

В скором времени, согласно положениям Законопроекта № 720839-7 налогоплательщик, который осуществляет деятельность по торговле в розницу и оптом, не будет иметь права применять ЕНВД, ПСН в части розницы. Напоминаем про маркировку продукции. Об этом нововведении уже говорили давно. Согласно Законопроекту розничной торговлей не будет являться (а соответственно и применять ЕНВД, ПСН будет нельзя) реализация товаров, подлежащих обязательной маркировке: лекарств, обуви, одежды из натурального меха.

Теперь ПСН будет рассчитываться исходя из дней срока его использования, а не месяцев как было ранее. Плательщики ПСН будут платить меньше, так как не нужно будет оплачивать те дни месяца, когда патент фактически не используется.

Документы в налоговую через МФЦ: новые возможности или новые проблемы и другие изменения

Налогоплательщики — физические лица могут сдавать и получать документы, связанные с налоговым контролем, не только непосредственно в налоговую, но и в МФЦ. Эта возможность становится доступной только для физических лиц — сдать документы или получить через МФЦ от юридического лица или индивидуального предпринимателя не получится.

Международная консалтинговая группа считает, что возможность предоставления документов через МФЦ следует распространить также на ИП и организации, что значительно упростило бы ведение бизнеса.

Расчет по страховым взносам в электронном виде

Законопроект № 720839-7 предполагает, что обязанность предоставлять расчет по страховым взносам в электронном виде будет возложена на плательщиков страховых взносов, производящих выплаты 10 и более физическим лицам, а не 25, как было раньше. Если работников меньше 10, то расчет можно будет представить на бумаге.

Новая льгота на единственное жилье

Уменьшается срок, в течение которого владение недвижимостью освобождается от налогообложения НДФЛ, для тех, у кого жилое помещение (комната, квартира, жилой дом или в доля в них) является единственным жильем. Для таких категорий налогоплательщиков срок владения сокращается с 5 до 3 лет. Если такое лицо реализует квартиру, владея ей более трех лет, налог в размере 13% взиматься не будет. Если семья решит улучшить свои жилищные условия, то срок ожидания для покупки нового жилья сокращается с 5 до 3 лет, а деньги, сэкономленные на налоге, можно будет потратить, например, на ремонт.

Прикрыли еще одну схему ухода от налогов

В Госдуме РФ находится Законопроект № 720839-7, предусматривающий, что при реорганизации правопреемник, перешедший на УСН, обязан восстанавливать НДС. Эта инициатива обоснована исключением из налогового законодательств еще одной схемы ухода от налогов.

Какое-то время налогоплательщики избегали налогообложения по следующей схеме. Проводилась «фиктивная» реорганизация юридического лица. Согласно действующей норме при передаче правопреемнику товаров, работ, услуг, имущественных прав, реорганизованная организация не обязана восстанавливать «входной НДС» и уплачивать его по переданным ценностям. На следующем этапе вновь созданное юридическое лицо (правопреемник) переходит на упрощенную систему налогообложения, то есть не использует полученные ценности в облагаемой НДС деятельности. И тут вступает другая норма, предусматривающая отсутствие у правопреемника, перешедшего на УСН, обязанность восстанавливать НДС по полученным от правопредшественника товарам, работам, услугам, имущественным правам. В итоге применения этой схемы никто — ни правопреемник, ни реорганизованная организация — не восстанавливают НДС.

Чтобы изменить ситуацию, налоговые органы стали использовать концепцию необоснованной налоговой выгоды, считая использование данной схемы в целях минимизации налогообложения агрессивной оптимизацией, что практически поставило крест на использовании схемы на практике. А теперь внесен и соответствующий законопроект, закрывающий эту брешь. Мы считаем, что использование этой схемы окончательно прекратится с принятием соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ.

Хотели бы также отметить, что не следует использовать схемы, связанные с фиктивными действиями и нацеленные исключительно на уменьшение налоговых обязательств. Любая оптимизация налогообложения должна сопровождаться четким пониманием деловой цели и должна быть обоснована экономически.

Если раньше физические лица получали СМС от мошенников, представляющихся налоговыми сотрудниками, то теперь и налоговый инспектор может вполне законно раз в квартал написать СМС

Плательщики ПСН будут платить меньше так как не нужно будет оплачивать те дни месяца, когда патент фактически не используется.