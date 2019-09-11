Аутсорсеры показывают убытки в отчетности у прибыльного бизнеса

В крупных бухкомпаниях рутинные операции выполняют боты, первичку заносят одни люди, зарплату начислят другие, а главбух ведет и контролирует одновременно больше 150 организаций. Отдельно взятые операции выполняются вроде бы хорошо, а в целом на картину по организации никто не смотрит.

Сейчас есть тенденция: компании, которые до этого обслуживались в крупных бухгалтерских компаниях, жалуются на одну и ту же проблему — бухгалтерская отчетность сдана с убытком в несколько миллионов, в то время как налог УСН "доходы минус расходы" — заплатили огромный. То есть по налоговому учету прибыль есть и не маленькая, а в бухгалтерском учете огромные убытки.

Как такое могло получится? Очень просто. У всех этих компаний есть крупная предоплата от заказчика — но работы на конец года еще не были выполнены и акты не подписаны — поэтому бухгалтер выручку не отразил. При этом деньги, поступившие на счет, переведены поставщикам и приняты к учету закрывающие документы. То есть бухгалтер учел расходы в учете вместо того, чтобы оставить их на незавершенном производстве до того момента, когда будет отражена выручка. В итоге возникает огромный убыток в бухгалтерской отчетности, которого по факту нет.

Напомню, что убытки означают проблемы с привлечением заемных средств в бизнес — сложно привлечь кредиты, получить лизинг. Также будут сложности с участием в тендерах или заключении гос. контрактов — вам попросту откажут, кто захочет связываться с компанией, которая терпит миллионные убытки?

Внешне бух. компания ни в чем не виновата — учла в расходах все предоставленные документы, все сделала верно. Как же так вышло-то? А дело все в том, что главный бухгалтер не вник в суть бизнеса, не отследил статусы всех сделок, не погрузился в происходящее. Да и когда ему, если на одного клиента у него есть только 1 час в месяц? Этого часа хватает только на то, чтобы бегло ознакомиться с контекстом компании, посмотреть на оборотку, подготовить и отправить отчеты. А если клиент еще и вопросы сложные задавал или ему звонок лояльности надо сделать? Это, скорее всего, все в тот же час времени в месяц. Все остальное время на вас работают чат-боты, консультанты, алгоритмы с машинным обучением, кто угодно, только не бухгалтер, полностью владеющий картиной вашего бизнеса.

Что же делать предпринимателю, как себя обезопасить? Раз в квартал, перед сдачей отчетности (а уж по итогам года особенно) задавать бухгалтеру следующие вопросы:

Прибыль или убыток получается по налоговому учету? Прибыль или убыток получается в промежуточной бухгалтерской отчетности? Просите сформировать промежуточную бухгалтерскую отчетность и прокомментировать получившийся финансовый результат. Всегда сверяйте его со своими внутренними расчетами и собственным ощущением от положения дел в бизнесе. Если что-то не сходится, не бойтесь задавать вопросы. Оцените получившуюся бухгалтерскую отчетность на предмет получения кредита или участия в торгах — сейчас немало таких сервисов или попросите бухгалтера прокомментировать вашу отчетность.

Не бойтесь спрашивать бухгалтера, самый плохой вопрос — тот, который не задан. Помните, бухгалтерская отчетность сдается раз в год и ее нельзя откорректировать — именно с ней вашей компании жить весь следующий год и именно она будет показателем вашей финансовой стабильности для других игроков рынка.