Уведомляйте МВД о работниках-иностранцах по новым формам

Что случилось?

Министерство внутренних дел выпустило Приказ № 363 , которым утверждены новые формы и порядки уведомления об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории РФ.

В каких случаях понадобятся такие формы?

Обновлённые формы понадобится использовать, чтобы сообщить МВД:

о заключении и расторжении трудового договора с иностранным работником;

о приёме и увольнении иностранца, получающего образование в России;

о предоставлении неоплачиваемого отпуска больше одного месяца иностранцу, обучающемуся в РФ;

о выплате зарплаты иностранцу — высококвалифицированному специалисту.

Раньше таких форм не было?

Подобные формы ранее уже применялись. Они были утверждены Приказом МВД России от 10.01.2018 № 11, который признан утратившим силу.

Какие формы утверждены Приказом № 363?

Утверждены, в частности:

форма ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста;

форма уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина (лица без гражданства) организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранных граждан (лиц без гражданства) на территории РФ;

форма уведомления об исполнении обязательств по выплате зарплаты (вознаграждения) высококвалифицированному специалисту;

формы уведомлений о заключении и расторжении договора, а также о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты продолжительностью более месяца в течение года иностранному гражданину (лицу без гражданства), обучающемуся в РФ;

форма уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства) или о предоставлении ему академического отпуска;

формы уведомлений о заключении и расторжении договора с иностранным гражданином (лицом без гражданства).

Что нового в формах и порядке их заполнения?

Работодатели могут не волноваться — сведения, которые нужно подавать в МВД, остались прежними. При этом в новых формах больше места для отражения информации (увеличилось количество знаков в ряде полей форм).

Например, уведомление об оплате труда высококвалифицированного специалиста дополнено свободными ячейками в графе со сведениями о работодателе. Дополнительные ячейки появились в поле, предназначенном для указания сведений о выданном патенте или разрешении на работу иностранного гражданина и др.

Кроме того, если на основном бланке все же не хватит места, можно будет использовать специально введённую форму дополнительного листа. Теперь по общему правилу запрещено использовать аббревиатуры и сокращенные наименования (за исключением официальных).

На что ещё обратить внимание?

Введена обязанность прошивать и пронумеровывать листы уведомления, состоящие из двух и более листов, о чём на обороте последнего листа формы уведомления необходимо делать заверительную запись.

В какой срок нужно уведомлять о приёме на работу иностранца?

Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающий и использующий для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязан уведомлять территориальный орган МВД России о заключении и прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Почему важно не ошибаться с формами уведомлений?

Дело в том, что за нарушение миграционного законодательства предусмотрены суровые меры ответственности. Например, согласно ч.3 ст.18.15 КоАП РФ неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления о заключении или прекращении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора с иностранцем влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 35 тыс. до 50 тыс. рублей; на юрлиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Если нарушение совершено в Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, то штрафы ещё выше. К примеру, верхняя планка штрафа для юрлица в данном случае составляет 1 млн рублей.

Когда Приказ вступает в силу?

Документ начал применяться с 9 сентября 2019 года.