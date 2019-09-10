Опять налоговики ограничивают права компаний, на этот раз по ЭЦП

Примерно с февраля 2019 года налоговые регистрирующие органы (а других ЭЦП не так интересует) массово принялись отказывать юридическим лицам в регистрации новоназначенного единоличного исполнительного органа на основании документов, подписанных ЭЦП нового руководителя.

Дошло до того, что с сентября 2019 практически все удостоверяющие центры отказались выпускать сертификаты, если ЕИО не значится в ЕГРЮЛ и/или если в ЕГРЮЛ есть сведения о недостоверности.

Предлагаю подумать, насколько это законно:

Во-первых: все интересующиеся могут посмотреть прекрасную публикацию Ашота Норсяна«Выдача ЭЦП новому руководителю, ещё не всключенному в ЕГРЮЛ» , содержащую ссылку на письмо ЦА ФНС России (коротко — можно!).

С тех пор законодательство, регулирующее выпуск и использование ЭЦП не изменилось (ну или не изменилось существенно). Иными словами, вновь назначенные руководители юридических лиц имеют законное право на использование сертификата электронной цифровой подписи.

Отметим.

Во-вторых: внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности тех или иных сведений влечёт ли ограничение прав самого ЮЛ или связанных с ним лиц? — Да, разумеется, таковые ограничения исчерпывающе описаны в пп. ф) п. 1 ст. 23 ФЗ «О госрегистрации ЮЛ и ИП». Предполагает ли указанный пп. ф) расширительное толкование? — Нет, не предполагает.

Если в ЕГРЮЛ нет иного адреса для связи с ЮЛ, кроме недостоверного, есть ли основания указывать иной адрес? — Нет, нет оснований.

Ограничен ли ЕИО юридического лица в правах на использование сертификата ЭЦП? — Нет, не ограничен.

Есть практика, касающаяся недостоверного адреса в период до внесения иных сведений — ЮЛ несёт риск неполучения юридически значимых сообщений, но не лишается гражданских прав!

Отметим ещё раз.

Таким образом, давление ФНС на удостоверяющие центры под угрозой отзыва лицензии, отказы в регистрации новоназначенного единоличного исполнительного органа на основании документов, подписанных ЭЦП нового руководителя, являются строго незаконными!

Инициатива «шла снизу» насколько я вижу со своего шестка, со стороны регцентров Самарской, Тульской, Пензенской и Белгородской областей.

Инициативу обжалуем, АС СО рассматривает жалобу № А55-24484/2019, присоединяйтесь, господа и дамы!