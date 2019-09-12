НДС при экспорте товаров в 2019 году

НДС при экспорте традиционно относится к сложным темам, которые вызывают у бухгалтера множество вопросов. Обязательно ли облагать экспортные отгрузки ставкой 0%? Каковы особенности экспорта в страны ЕАЭС? Есть ли нюансы в заполнении декларации при опоздании со сбором подтверждающих документов? Рассмотрим сложные моменты экспортного НДС в нашей статье.

Ставка НДС при экспорте

Есть несколько точек зрения, объясняющих появление ставки 0% по НДС.

С одной стороны, НДС — это косвенный налог, уплачиваемый покупателем. Иностранные покупатели не подчиняются российскому НК РФ, следовательно, не должны уплачивать российский НДС. В связи с этим реализация иностранцам российских товаров и услуг должна происходить без налога.

С другой стороны, экспорт имеет большое значение для экономического роста страны, поэтому государство заинтересовано в том, чтобы бизнес стремился развивать продажи не только внутри страны, но и за ее пределами. Для повышения интереса предпринимателей к экспортным операциям существуют различные стимулирующие экономические инструменты. Одним из них является ставка НДС при экспортных операциях, равная 0%. На фоне достаточно высоких регулярных ставок НДС, одна из которых к тому же недавно была увеличена, применение нулевой ставки НДС при экспорте выглядит весьма привлекательно.

Напомним, какие ставки НДС существуют в России в 2019 году:

Нулевая ставка

Итак, предметом рассмотрения в нашей статье является НДС при экспорте товаров. Как было упомянуто, ставка НДС при экспорте равна 0.

Пункт 7 ст. 164 НК РФ введен недавно и разрешает в некоторых ситуациях отказаться от ставки 0%:

Логично спросить, а с какой целью или по каким причинам можно отказаться от льготной ставки? Одна из причин такова: нельзя просто взять и применить ставку 0 НДС при экспорте, необходимо подтвердить ее. А подтверждение ставки 0 НДС при экспорте требует сбора большого количества документации, то есть трудовых и временных затрат.

Что нужно для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте, расскажем дальше.

Подтверждение права на ставку 0 процентов

Порядок подтверждения нулевой ставки НДС описан в ст. 165 НК РФ.

Для доказательства правомерности применения нулевой ставки НДС при экспорте необходимо сформировать следующий пакет документов:

Вместо копий указанных документов п. 15 ст. 165 НК РФ позволяет представлять электронные реестры с указанием регистрационных номеров соответствующих деклараций.

Электронные реестры должны быть составлены по утвержденным форматам и отправлены в налоговый орган по ТКС через оператора ЭДО, должным образом зарегистрированного в РФ.

Необходимо иметь в виду, что в ходе проверки налоговики могут потребовать представить документы из электронного реестра.

На сбор документов налогоплательщику отведено 180 календарных дней. Если через 180 дней документы не собраны, реализованные товары должны быть обложены НДС по российским правилам (по ставкам из пп. 2 и 3 ст. 164 НК РФ).

Если налогоплательщик все же соберет весь пакет документов по истечении 180 дней и уплатит НДС по ст. 164 НК РФ, то право представить документы в налоговую сохраняется. Если налоговики придут к выводу, что ставка 0% стала подтвержденной, уплаченный ранее НДС с экспорта вернут налогоплательщику.

Пункт 10 ст. 165 НК РФ гласит, что декларация по НДС и документы-подтверждения надо сдавать в налоговую инспекцию одновременно.

Особенности учета НДС при наличии экспортных операций

Если фирма начала заниматься экспортом, то возникает вопрос: какие особенности учета существуют при данном виде деятельности? Проанализируем тонкости экспорта в части расчета НДС.

Рассмотрим понятие экспорта применительно к товарам. При экспорте услуг НДС уплачивается в общем порядке, если они оказаны на территории РФ. Услуги не облагаются НДС, если оказаны за пределами РФ.

Если организация совершает как облагаемые, так и не облагаемые НДС операции, то п. 4 ст. 149 НК РФ предписывает вести раздельный учет таких операций, ведь одним из основных для принятия входного НДС от поставщика к вычету является условие о том, что приобретенный товар (работа, услуга) используется для операций, облагаемых НДС.

По аналогии можно говорить, что при применении ставки 0% возникает необходимость вести раздельный учет таких операций. Таким образом, необходим раздельный учет НДС при экспорте.

Обратимся к нормативной базе. Абз. 3 п. 10 ст. 165 НК РФ предписывает вести раздельный учет НДС по правилам, установленным самим налогоплательщиком, если у него есть деятельность, облагаемая по ставке 0%. Однако из этого правила есть исключение: при экспорте несырьевых товаров, принятых на учет после 01.07.2016, раздельный учет можно не вести и принимать НДС к вычету в общем порядке.

Срок определения налоговой базы:

Налогоплательщики, применяющие УСН, согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ, должны уплачивать НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. Однако ничего не сказано о необходимости уплаты НДС при экспорте. Таким образом, при экспорте никаких обязанностей в части НДС у упрощенцев не возникает.

Вычет при экспортных операциях

Актуальный вопрос — положен ли организации вычет НДС при экспорте? Ответ на него положительный. Входной НДС при экспорте, то есть тот НДС, который вы уплатили продавцу за товары, используемые для экспорта, к вычету принимается. Но для этого существует определенный порядок, несколько отличный от общего порядка принятия НДС к вычету.

Отнестись к процессу вычета НДС с особым вниманием необходимо лицам, кто занимается распределением НДС при экспорте.

Порядок применения вычетов при исчислении налога на экспорт описан в п. 3 ст. 172 НК РФ. В нем говорится, что экспортеры несырьевых товаров могут принимать к вычету входной НДС в общем порядке, то есть так же, как при обычной неэкспортной реализации. Данные правила были введены с 01.07.2016. Аналогичным образом поступают те экспортеры, кто отказался от использования льготной ставки.

Для экспортеров сырьевых товаров процесс применения вычетов зависит от того, собран пакет документов, подтверждающих нулевую ставку, или нет. Кроме того, если НДС был принят к вычету ранее, потребуется восстановление НДС при экспорте данного товара.

Заполнение декларации по НДС при экспорте

Рассмотрим, какие данные и в какие разделы необходимо внести при заполнении декларации по НДС при экспорте.

Декларация при экспорте несырьевых товаров

При экспорте несырьевых товаров НДС подлежит вычету по тем же правилам, что и по обычным операциям. Заполнению подлежит строка 120 раздела 3. Тот факт, что на срок признания вычета сбор документов не влияет, не освобождает налогоплательщика от сбора пакета документов, подтверждающих нулевую ставку. Если этот пакет сформирован в отчетном квартале отгрузки, сумма налоговой базы попадает в строку 020 раздела 4, а строка 030 остается пустой, иначе получится двойной вычет. Аналогичным образом заполняется раздел 4 в периоде получения полного пакета документов.

Пример заполнения декларации в части экспорта, то есть заполнения указанных строк, показан ниже.

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Как отчитаться по НДС, если экспортируют сырьевые товары

Как уже говорилось, при экспорте сырьевых товаров ситуация иная, поэтому и заполняется декларация по-другому. Для таких экспортеров в декларации существуют специальные экспортные разделы 4, 5 и 6.

Заполненные разделы декларации (они могут быть в разных декларациях за разные налоговые периоды) представлены ниже:

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Возмещение НДС при экспорте

Возврат НДС при экспорте — процедура частая. Обусловлено это особенностями экспортных операций, а именно тем, что при применении ставки 0% НДС, выставленный покупателю, равен нулю. При условии покупки товаров для экспорта у плательщиков НДС, то есть когда входной НДС существует, возмещение НДС при экспорте становится неизбежным.

Такая же ситуация, как с возвратом экспортного НДС, может возникнуть и по обычным операциям, проводимым внутри страны. Порядок возмещения экспортного НДС и обычного никак не различается. Отличается только пакет необходимых документов: как уже упоминалось, для возврата НДС при экспорте из России необходимо собрать документы, подтверждающие нулевую ставку налога.

Отличия экспорта в ЕАЭС и другие страны

Многие российские компании работают с ближним зарубежьем, поэтому часто возникают вопросы об особенностях уплаты НДС при экспорте в Узбекистан из России или о возмещении НДС при экспорте в Казахстан. Особенности торговли в части НДС с ближними соседями действительно существуют, но не со всеми.

На особых условиях находятся страны, входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС):

Итак, какие особенности учета НДС при экспорте в Белоруссию и другие страны ЕАЭС существуют?

Несмотря на то что НДС при экспорте в Казахстан и прочие государства ЕАЭС равен нулю, так как в любом случае применяется нулевая налоговая ставка, счет-фактура должен быть составлен. Указание нулевой ставки НДС и кода вида товара по ТН ВЭД обязательно. Приведем пример заполнения счета-фактуры с указанием нулевой ставки НДС при экспорте в Белоруссию в 2019 году:

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Импорт из стран ЕАЭС

Рассмотрим вкратце процесс расчета НДС при импорте товаров из стран Таможенного союза. Так же как при расчете НДС при экспорте в Беларусь и другие страны ЕАЭС, ориентиром служит в первую очередь не Налоговый кодекс РФ, а Договор о Евразийском союзе.

Главная особенность состоит в том, что при импорте из Казахстана в Россию НДС придется уплатить в любом случае, в отличие от уплаты НДС при экспорте в Казахстан. Даже упрощенцам и тем, кто от уплаты НДС освобожден.

Кроме того, НДС при ввозе товара в Россию из Казахстана и других стран — членов ЕАЭС необходимо уплатить в свою налоговую в определенные сроки, отличные от сроков уплаты внутреннего НДС. Этим ввозной НДС из стран ЕАЭС отличается от таможенного НДС, уплачиваемого при покупке из прочих стран.

Декларация по импортному НДС отличается от обычной декларации по данному налогу. Она представляется в налоговый орган по месту учета организации до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия импортных товаров к учету. Те же сроки установлены для уплаты данного налога. Впоследствии его можно принять к вычету.

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Учет НДС при экспорте — достаточно трудоемкий процесс. Экспорт может облагаться по льготной нулевой ставке, но для этого необходимо в определенный срок представить в налоговую пакет документов. Если этого не сделать, необходимо будет применять к экспортным операциям регулярную ставку НДС.