Розничная продажа пива: пошаговая инструкция для бизнеса в 2019 году

Как открыть магазин по продаже пива? И какие предъявляются требования для ведения данного напраления деятельности?

Отвечая на данные вопросы, предалагаю вашему вниманию краткую инструкцию по ведению этого вида деятельности.

Требования законодательства к данному виду деятельности

Основной нормативный акт, который становится нашей «настольной книгой» это Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Согласно п. 1 ст. 18 Закона, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением производства и оборота фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и розничной продажи спиртосодержащей продукции.

Поэтому смело делаем вывод, что для розничной продажи пива и пивных напитков не требуется получение лицензии.

Форма организации и ведения бизнеса. Налогообложение данного вида деятельности

Продажу пива и пивных напитков можно осуществлять как в форме ИП, так и в форме юридического лица (например, в форме Общества с ограниченной ответственностью). При осуществлении деятельности по продаже пива и пивных напитков обязательно включение в состав видов деятельности соответствующих ОКВЭДов.

ИП должен быть зарегистрирован по месту постоянной регистрации.

На мой взгляд, лучше Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Мой клиент постоянно зарегистрирован в другом субъекте РФ, поэтому во избежание возможных проблем мы, естественно, выбрали ООО. Плюс у моего клиента поистине наполеоновские планы и он планирует открытие нескольких магазинов.

С налогообложением мы решили не заморачиваться. Сначала рассматривали вариант с ЕНВД, но учетом возможной отмены его в Москве, мы решили присмотреться к УСНО. Выбрали объект налогообложения «доходы минус расходы».

Уведомление органов власти

Первое и самое главное — это регистрация контрольно-кассовой техники. И соответственно, подключение онлайн-кассы.

Следующий этап — это регистрация в ЕГАИС. Установка соответствующего ПО и приобретения ЭЦП (в Росалкогольрегулирования нам посоветовали использовать отдельный независимый компьютер для сдачи соответствующей отчетности).

Как человек немного далекий от розничной продажи пива могу смело сказать, что можно звонить и консультироваться в МРУ Росалкогольрегулирования и Департамент торговли и услуг города Москвы.

Учет и декларирование, ЕГАИС

При розничной торговле алкоголем необходимо использовать Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). Для торговли пивом действует упрощенная схема: в ЕГАИС отмечается факт закупки пива у поставщика и факт возврата продукции, если отправили ее обратно поставщику.

Здесь мы опять обращаемся к нашему любимому закону, который говорит нам, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, обязаны осуществлять учет и декларирование объема их розничной продажи (абз. 12 п. 1 ст. 14 Закона). Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), представляют в электронной форме копии деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (абз. 3 п. 4 ст. 14 Закона).

Для целей учета и декалрирования нашей продукции обязательно ведение и хранение соответствующих первичных документов, а именно: Товарно-транспортная накладная (предоставляется поставщиком);

Справка, прилагаемая к таможенной декларации (для импортного пива, кроме произведенного в странах Таможенного союза) (предоставляется поставщиком);

Сертификат соответствия или декларация о соответствии (предоставляется поставщиком);

Журнал учета розничных продаж (ведется самостоятельно, а заполнять необходимо ежедневно).

Сведения, содержащиеся в данных документах, а равно как и ведение и наличие данных документов может быть предметом документарной проверки, как территориальных органов Росалкогольрегулирования, так и налоговых органов и территориальных органов Роспотребнадзора.